Muere Omar Rafael García Lazo, represor cubano y 'persona non grata' en Colombia

El funcionario del Comité Central y ex diplomático en Bogotá falleció en un accidente de tránsito

Madrid/Omar Rafael García Lazo, funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, falleció este miércoles en un accidente de tránsito cuando regresaba a La Habana de una “misión de trabajo”. El anuncio lo ha realizado el propio PCC, que lamenta la pérdida de un “valioso y honesto compañero, a la vez que su familia a un padre, un hijo y un esposo dedicado”.

Pero García Lazo era también muchas otras cosas: represor para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, persona non grata para Colombia, que lo expulsó por considerarlo un espía de la Isla o analista político en Nodal (Noticias de América Latina y el Caribe), una agencia argentina de marcada línea izquierdista.

García Lazo, nacido en Sandino (Pinar del Río) y de solo 44 años, estudió Comunicación Social y realizó los dos años de servicio social en el departamento ideológico del PCC, desde donde pasó, en 2007, al Departamento de Relaciones Internacionales. En una rápida carrera, fue promovido a funcionario desde noviembre de 2010 hasta 2017, cuando salió hacia Colombia como primer secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá.

El 6 de mayo de 2021 se produjo su fulminante expulsión de Colombia, que lo nombró además 'persona non grata'

El 6 de mayo de 2021 se produjo su fulminante expulsión de Colombia, que lo nombró además persona non grata. En aquel momento, la cancillería no dio explicaciones sobre la decisión y alegó, simplemente, que “realizaba actividades incompatibles con sus funciones” y que se siguió el protocolo internacional tras verificar el desarrollo de acciones que no concretó. La Habana, por su parte, adujo desconocer los motivos y apuntaba que se trataba de una cortina de humo, por coincidir con las protestas contra el Gobierno, entonces a cargo de Iván Duque.

“La injustificada acción pretende desviar la atención de la comunidad internacional y la sociedad colombiana de la represión violenta de las fuerzas militares y policiales contra los manifestantes que ha provocado decenas de muertes y cientos de heridos”, dijo la Cancillería cubana. A su vez, añadió que la “decisión infundada” era un “acto inamistoso que afecta el normal funcionamiento de la Embajada de Cuba en Colombia” y aseguró que sus diplomáticos “cumplen con seriedad y rigor” sus obligaciones.

En esa fecha, García Lazo había sido incluido en la lista de represores cubanos por “asesoramiento y participación en actos de vandalismo y desestabilización” por su desempeño en la Embajada de Colombia. No en vano, en 2020 la revista colombiana Semana había publicado un reportaje en el que lo señalaba por este motivo y argumentaba, además, que era la mano derecha del entonces embajador cubano, José Luis Ponce, a quien acusaba de ser espía de la inteligencia cubana desde los años 70.

También desde Colombia había atacado a la oposición cubana, en concreto a miembros del Movimiento San Isidro

También desde Colombia había atacado a la oposición cubana, en concreto a miembros del Movimiento San Isidro (entre cuyos líderes están los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo). “Si la silla de ruedas de Valladares con Mitterrand, el Camaján condecorado con Bush, y Marta Guacamole con Obama no pudieron con la Revolución, un cagón de banderas con Trump no podría hacer la diferencia”, dijo a través de Facebook cuando la Policía cubana irrumpió en el edificio en el que varios miembros del MSI realizaban una huelga de hambre contra la detención del rapero Denis Solís que duraba ya 10 días y los detuvo.

“Si lo tuyo es la coriza pandémica y dolarizada, escoge: PCR o PNR”, agregó.

Por estos hechos, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba considera que ha cometido amenazas, difamación e incitación a la violencia.

La prensa colombiana sostiene que el Gobierno de Duque pasó todo el inicio de 2021 meditando la decisión, a pesar de que los roces con el régimen cubano ya venían de lejos. En enero de 2019, Colombia solicitó a La Habana la entrega de los miembros del Ejército Nacional de Liberación (ELN) que estaban entonces en la Isla, como parte de su delegación en las conversaciones de paz. La petición se produjo tras el atentado contra la Escuela de Cadetes que dejó 22 muertos y cuya autoría reconoció la guerrilla. El Gobierno cubano alegó entonces que no podía extraditarlos, ya que suponía contravenir las bases del acuerdo. Aquella decisión costó un enfrentamiento diplomático y, a la larga, la inclusión de Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo que elabora Estados Unidos.

"Esta persona estaba viendo cómo promover protestas y desestabilización en grupos políticos, lo que representa una violación de la convención de Viena"

Iván Duque no confirmó las razones de la expulsión de García Lazo hasta finales de 2022, cuando en una entrevista con Juan Manuel Cao dio el sí. “La respuesta es afirmativa, es sí, cuando íbamos a expulsar a otro se dieron cuenta y lo sacaron. Pero una cosa es el ejercicio de la función diplomática y otra meter los dedos en todos los enchufes para ver cuál tiene corriente, y esta persona estaba viendo cómo promover protestas y desestabilización en grupos políticos, lo que representa una violación de la Convención de Viena”, dijo el ex presidente.

Desde entonces, García Lazo se dedicó, sobre todo, a su labor en el Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido y escribía algunos artículos como analista para medios.

Según la información oficial, su cadáver será cremado y sus cenizas expuestas en la Funeraria de Calzada y K, en El Vedado, “donde recibirá el tributo de sus compañeros, sus amigos y familiares”.