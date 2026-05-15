Un accidente de tránsito en la Autopista Nacional deja dos muertos y una herida grave

La Habana/Un cubano aún sin identificar y Dioelmis Roche Cuenca, de 51 años, fallecieron este jueves en un accidente en el kilómetro 291 de la Autopista Nacional, en el tramo entre el puente de Báez y Cantarilla. Una tercera tripulante del Jeep Willys particular siniestrado con chapa P204139, Migdalia Miranda Hernández, “se encuentra en estado crítico” en el hospital Arnaldo Milian Castro de Santa Clara, informó Radio Placetas.

El doctor Víctor Manuel Cabrera Díaz, director municipal de Salud en Placetas, explicó que los equipos médicos “concentran sus esfuerzos en estabilizar a la paciente lesionada”.

La mujer fue trasladada de inicio en una ambulancia del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (Sium) al hospital Doctor Daniel Codorniú Pruna, donde se le brindó asistencia, pero debido a que “presentaba múltiples traumas y lesiones graves” se le trasladó a Santa Clara, según informó el licenciado en enfermería Geovannis Hernández.

Algunos usuarios indicaron que Roche Cuenca era conocido como Mirringa. El hombre y su esposa Migdalia “viven cerca del emprendimiento Casa de Ajo”, en Moa, comentó María Gutiérrez. Además de que la pareja tiene una hija en Estados Unidos.

Otro usuario, Alián Cordovés, denunció el “pésimo estado de la autopista” en ese tramo y recordó que siete años antes tuvo un accidente en las inmediaciones.

En 2025, los accidentes de tráfico dejaron en Cuba un total de 6.718 lesionados, un crecimiento del 1,6% con respecto a los 6.613 reportados en 2024

En los últimos meses han ocurrido eventos similares en la Autopista Nacional, algunos con saldo mortal. A inicios de mayo, un ómnibus de la empresa Yutong, que realizaba la ruta entre La Habana y Guantánamo, volcó en el tramo conocido como Puente de las Cajas, entre los kilómetros 172 y 176, en el municipio de Aguada de Pasajeros. A causa del siniestro falleció Lorena Isabel Hernández Bassa, de 34 años y natural de Guantánamo, y otras 47 personas resultaron lesionadas.

En 2025, los accidentes de tráfico dejaron en Cuba un total de 6.718 lesionados, un crecimiento del 1,6% con respecto a los 6.613 reportados en 2024, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

El reporte omitió hablar del mal estado de las vialidades como causa de algunos de los siniestros. Un factor que reconoció en 2024 el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila. “El deterioro se acumula” y es perceptible en el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento.

En el reporte del año pasado, se precisó que el 72% de los accidentes viales fueron culpa del “factor humano”. En su descargo, señalaron que el “no respetar el derecho de vía, no prestar la debida atención a la conducción del vehículo y el exceso de velocidad” fueron las “causas principales de la mayoría de los siniestros”.