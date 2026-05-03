Un accidente de ómnibus en la Autopista Nacional deja 48 heridos, cuatro de ellos graves

La Habana/Un total de 48 heridos es el saldo de un accidente ocurrido la madrugada de este domingo en la Autopista Nacional, a la altura de Cienfuegos. Un ómnibus de la empresa Yutong, que realizaba la ruta entre La Habana y Guantánamo, volcó en el tramo conocido como Puente de las Cajas, entre los kilómetros 172 y 176, en el municipio de Aguada de Pasajeros.

Según informó el medio oficial 5 de Septiembre, el siniestro ocurrió alrededor de las 2:40 a.m. Todos los lesionados reciben atención médica en el Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima y en el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, ambos en la ciudad de Cienfuegos. No se reportan víctimas fatales.

Siete menores sufrieron lesiones, entre ellos tres lactantes. / 5 de Septiembre

Entre ellos se encuentran siete menores de edad, incluidos tres lactantes. Tres pacientes permanecen en estado crítico (código rojo), mientras que el resto se encuentra en condición estable dentro de la categoría de código amarillo, según precisó Ling Denise Santeiro, directora del Hospital Gustavo Aldereguía Lima.

La Dirección General de Salud en Cienfuegos informó de que los primeros heridos fueron atendidos en el Policlínico de Aguada de Pasajeros, donde se activaron los protocolos de emergencia antes de su traslado a centros hospitalarios de mayor capacidad. En esa instalación se atendieron inicialmente ocho pacientes pediátricos, incluidos dos menores de un año, que posteriormente fueron remitidos al hospital pediátrico provincial.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Miguel Adrián Rodríguez Pérez, quien confirmó en redes sociales los datos preliminares del accidente, incluyendo el número de heridos y la ausencia de fallecidos. Posteriormente, el Telecentro Perlavisión informó que las autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio se trasladaron a los centros hospitalarios para supervisar la atención médica y el seguimiento de los pacientes.

La Autopista Nacional ha sido escenario de accidentes similares en los últimos meses. / 5 de Septiembre

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una lista oficial de lesionados ni han precisado las causas del accidente.

En los últimos meses han ocurrido eventos similares en la Autopista Nacional, algunos con saldo mortal. El pasado febrero, otro grave accidente ocurrió a la altura del puente de Zaza, en Sancti Spíritus, dejando al menos cuatro personas muertas y 17 heridas, dos de ellas en estado crítico. En enero, un microbús que viajaba desde La Habana hacia Camagüey se volcó en la misma autopista, causando la muerte del músico José Luis Reyes Luis, de 26 años, y dejando a otras 14 personas heridas.

En los últimos meses han ocurrido eventos similares en la Autopista Nacional, algunos con saldo mortal

Las malas condiciones de esta infraestructura vial –con el asfalto deteriorado por los años, pésima iluminación y deficiente señalización–, sumadas a la precariedad de los vehículos que realizan viajes interprovinciales, convierten esa vía en un tramo de alto riesgo, especialmente en horarios nocturnos.

Las cifras más recientes sobre siniestros viales confirman un aumento preocupante. En 2025, Cuba registró 7.538 accidentes de tránsito y 750 personas fallecidas, lo que representa un incremento del 18,2% de muertes respecto a 2024, cuando se reportaron 634 decesos. El número de lesionados también creció ligeramente, de 6.613 a 6.718, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.