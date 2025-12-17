Mueren dos cubanos en un accidente de tránsito mientras intentaban entrar a Brasil

La Policía explicó en su informe que el accidente se produjo en el contexto de una tentativa de inmigración ilegal hacia Brasil.

La Habana/Un grave accidente de tráfico ocurrido la tarde de este lunes en el estado de Roraima, en el norte de Brasil, dejó dos migrantes cubanos muertos y siete heridos, incluidos niños, mientras intentaban ingresar de forma irregular al país sudamericano, según informó la Policía Federal de Carreteras (PRF). ￼

El siniestro se registró en la carretera BR-401, cerca del municipio de Bonfim, frontera con Guyana, cuando una patrulla de la PRF detectó un vehículo Chevrolet Prisma con diez ocupantes —nueve cubanos y un brasileño— que se dirigía hacia Boa Vista. Al percatarse de la presencia policial, el conductor realizó un giro en U y emprendió una fuga a alta velocidad por la misma carretera. ￼

Según el informe oficial, la persecución incluyó maniobras peligrosas y adelantamientos temerarios, así como un recorrido por el arcén de la vía. El vehículo finalmente ingresó a un camino de tierra, donde perdió el control y volcó, quedando con las ruedas hacia arriba. Cuando la policía llegó al lugar, encontró a dos de los migrantes cubanos sin vida y a los demás gravemente heridos, entre ellos dos niños de 3 y 8 años, además de una persona con lesiones leves. ￼

Las autoridades no han revelado aún la identidad de las víctimas fatales, pero reportes periodísticos locales señalan que entre los fallecidos se encuentra una mujer de 26 años y un adolescente de 16. La mayoría de los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, donde reciben atención. Uno de los ocupantes informó a la PRF que cada cubano pagaba 500 dólares para entrar ilegalmente a territorio brasileño.

La Policía explicó en su informe que el accidente se produjo en el contexto de una tentativa de inmigración ilegal hacia Brasil, un fenómeno que ha cobrado fuerza en los últimos años en la frontera norte del país, especialmente en Roraima, debido al creciente flujo de migrantes desde diferentes países de América Latina y el Caribe. ￼

Aunque históricamente la crisis migratoria en la región se ha asociado principalmente con refugiados venezolanos, la pandemia de covid-19, el cierre de pasos legales y las dificultades para obtener documentos han impulsado a los migrantes a intentar ingresar por rutas informales a través de trochas cercanas a Bonfim y Pacaraima. En muchos casos, recurren a redes de transporte clandestino, exponiéndose a condiciones peligrosas.

Brasil no mantiene un programa formal de acogida para migrantes cubanos como sí lo tiene para ciudadanos venezolanos, salvo ciertos mecanismos de naturalización o acogida excepcionales. De ahí que muchos cubanos optan por rutas irregulares con la esperanza de llegar a otras regiones del país en busca de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. ￼

Organizaciones defensoras de migrantes y derechos humanos han señalado la vulnerabilidad de quienes cruzan las fronteras brasileñas sin protección legal y la necesidad de mecanismos humanitarios que reduzcan la exposición a peligros como el que terminó este lunes con la vida de los dos cubanos.