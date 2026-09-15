La muerte del liniero en Contramaestre pone en cuestión la seguridad del trabajo en la UNE

Madrid/Yaima Pantoja Bertot, hermana de Alexander Pantoja Bertot –el liniero hallado sin vida el pasado 13 de septiembre, tras cuatro días desaparecido–, ha expresado dudas sobre las circunstancias del fallecimiento, tras haber confirmado horas antes que su hermano murió por causas naturales.

“Era un hombre joven, lleno de vida, y que hacía esos trabajos de manera habitual. No tiene sentido: ¿cómo estuvo tres días sentado y nadie, nadie lo vio?”, publicó este lunes en redes sociales Yaima Pantoja Bertot, residente en Texas, EE UU. “Y como esta duda, tengo más”, agregó. “Tengo esperanza de saber algún día qué sucedió realmente”.

Horas antes, la mujer había señalado que la noticia de la muerte natural de su hermano le producía alivio, al descartar que alguien le hubiera hecho daño. Durante los días de búsqueda, la hermana había sugerido la hipótesis de que alguien lo tuviera retenido o hubiera atentado contra él.

El cuerpo fue localizado el domingo 13 de septiembre, alrededor de las 12:15 p.m., por una brigada de guardabosques en la zona conocida como El Palmar, en el municipio de Contramaestre, a unos 1,5 kilómetros de la carretera principal, en un área montañosa de difícil acceso. El operativo de búsqueda, activo desde el jueves anterior, había movilizado a equipos coordinados por el Ministerio del Interior, brigadas caninas, agentes de la Policía Nacional, trabajadores eléctricos, drones y el apoyo de la Cruz Roja cubana.

El hallazgo del cadáver generó numerosas preguntas en redes sociales sobre por qué se permitió que un trabajador se quedara solo en una zona rural de difícil acceso

Según relató Aris Arias Batalla, jefe de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja en la provincia, el cadáver se encontró sentado sobre una piedra y recostado en un árbol, en avanzado estado de descomposición. Pantoja conservaba sus pertenencias personales y no se apreciaban marcas visibles de agresión física. Peritos y especialistas de medicina legal asumieron la investigación, pero no se ha ofrecido hasta el momento un comunicado oficial con conclusiones definitivas.

Arias Batalla opinó en el anuncio oficial sobre las circunstancias de la muerte: “Lo cierto es que durante el recorrido de búsqueda las condiciones hidrometeorológicas eran desfavorables: un sol penetrante y calor sofocante, lo vivimos todos los presentes, un factor importante que provocaría una severa fatiga, deshidratación y cansancio. Ahora debemos esperar los resultados de medicina legal”.

La Empresa Eléctrica había informado que Pantoja realizaba “unos trabajos en líneas de la localidad de Tahití a Laguna Blanca, límites con Contramaestre y Palma Soriano” y que sus compañeros habían quedado en recogerlo en un punto acordado tras dejarlo trabajando solo. Desde entonces no volvieron a tener noticias suyas.

El hallazgo del cadáver generó numerosas preguntas en redes sociales sobre por qué se permitió que un trabajador se quedara solo en una zona rural de difícil acceso. Batalla explicó que esa era una dinámica habitual dentro de la empresa local: “Ellos debían dejarlo en el lugar para que realizara su labor y podían recogerlo al regreso”. Para respaldar esa versión, citó a la propia Yaima Pantoja Bertot: “Él muchas veces trabajaba así. Lo dejan en un lugar, hace su trabajo y se va por su cuenta o lo recogen sus compañeros. No era nada raro lo que hizo ese día”.

“El reglamento de la empresa eléctrica lo tiene bien claro: que nadie en absoluto puede realizar recorridos u otros trabajos solos para evitar estos hechos”

Entre los cientos de comentarios que cuestionan la publicación oficial, muchos señalan que esa práctica contradice las propias normas del sector: “El reglamento de la empresa eléctrica lo tiene bien claro: que nadie en absoluto puede realizar recorridos u otros trabajos solos para evitar estos hechos”, escribe un usuario.

El Reglamento de Seguridad Eléctrica, aprobado en 2014 por el Ministerio de Energía y Minas, establece que la ejecución de trabajos en sistemas eléctricos debe estar bajo la responsabilidad de una persona que mantenga el control y la supervisión durante todo el tiempo que duren las labores. El artículo 27 de la norma señala que los trabajos en sistemas eléctricos alejados de zonas urbanas solo pueden ejecutarse cuando exista un medio de transporte o equipo con el que pueda trasladarse a un posible accidentado.

En los días previos a la desaparición de Pantoja, dos electricistas más murieron en circunstancias laborales: un trabajador de la empresa eléctrica de Sancti Spíritus falleció por una descarga eléctrica mientras apoyaba labores de mantenimiento en La Habana, y un liniero de Cienfuegos murió cuando el poste en el que trabajaba se partió. Meses antes, un operador de subestación en Granma había desaparecido durante una crecida del río Cauto mientras cumplía su turno, y en Cárdenas otro trabajador murió electrocutado reparando una avería.

La empresa eléctrica no ha explicado públicamente por qué, si el reglamento interno prohíbe los recorridos en solitario, esta era una práctica reiterada en la zona de Contramaestre

Los casos evidencian los riesgos a los que están expuestos los trabajadores eléctricos cubanos, así como la importancia de que las investigaciones determinen las causas de cada accidente y si se cumplieron los procedimientos de prevención y supervisión establecidos. Una encuesta de la Asociación Sindical Independiente de Cuba encontró que más del 95% de los trabajadores consultados desconfía de las instituciones estatales responsables de velar por su seguridad.

La empresa eléctrica no ha explicado públicamente por qué, si el reglamento interno prohíbe los recorridos en solitario, esta era una práctica reiterada en la zona de Contramaestre. Las autoridades tampoco han hecho público un dictamen forense definitivo ni un informe sobre eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias derivadas del caso.