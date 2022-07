El padre del joven muerto en Santa Clara acusa a la Policía cubana de asesinato

Yosvany Batista Gómez, padre de Zidan Batista Álvarez, el joven muerto a manos de la Policía en Santa Clara, ha arremetido contundentemente contra la versión oficial de los sucesos de El Condado.

En una publicación en su muro de Facebook, el padre de la víctima afirma que quiere "desmentir lo dicho por el Noticiero Nacional de Televisión", pues "los hechos no son como los expone dicho medio de difusión". "Quién mejor que yo, que soy su padre, para desmentir a este medio", asegura el hombre, que se encontraba en el lugar y puede dar "testimonio del verdadero origen de los hechos".

Sobre Zidan, Batista Gómez asegura que un "agente del orden público innecesariamente lo asesinó, y lo golpearon en el piso". No era "ningún antisocial", como lo califica la nota del Ministerio del Interior, y aunque poseía antecedentes penales, esto no justifica que se le llame "escoria". Batista Gómez confirmó que su hijo había participado en las protestas masivas del 11 de julio, dato conocido desde este sábado a raíz de una investigación personal del opositor Guillermo Fariñas, residente en la misma ciudad.

Los sucesos podrían haberse evitado, afirma Batista Gómez, "si la Policía de la Quinta Unidad de Santa Clara hubiera actuado correctamente, tomando las medidas correspondientes con los que provocaron el problema".

Asevera que en varias ocasiones presentó quejas en la estación policial contra las personas que "tenían a mi hijo y a su mujer [Susleidy Guerra] amenazados de muerte", e identifica como responsables de la pelea a Dailis Díaz Cuella (sic), sus hijos Melisa y Edgar, y otras personas que los acompañaban.

La publicación relata que la Policía arremetió a golpes contra Batista Gómez y Zidan "sin preguntar". El hombre perdió de vista a su hijo y fue inmovilizado por varios agentes. A continuación escuchó dos disparos y vio a Zidan tendido en el suelo.

"Seguiré tramitando hasta llegar al presidente de la nación, de eso pueden estar más que seguros, y es lo mejor que les puede pasar a él y a los otros tres policías que le dieron golpes en el piso después de muerto"

"Perdí el control, me sacudí y logré zafármele a los policías que me sujetaban y fui a intentar salvar a mi hijo. Fui a socorrerlo, pero no pude. Se me cayó de las manos y salí detrás del policía, el cual también me disparó a los pies", añadió. Fuera de sí, exigió que le disparara a él en la cabeza o el pecho, como habían hecho con su hijo.

Batista Gómez describe que Zidan sufrió dos disparos: en el muslo y en el pecho. Murió por la hemorragia interna causada por este último proyectil, que impactó en el pulmón. "El problema no fue con la Policía, era con las personas antes mencionadas", agrega el hombre. El agente abrió fuego "innecesariamente", pues había "más opciones de desarmarlo. Yo mismo le hubiera quitado el machete y no hubiera pasado nada".

En su publicación, Batista Gómez interpela directamente a los periodistas del Noticiero Nacional de Televisión y en particular a su director, Lázaro Manuel Alonso, ofreciéndoles su dirección "si quieren argumentarse [sic] bien de los hechos". Demanda además que la muerte de su hijo no se convierta en "objeto de propaganda".

Por último, pide que la fiscalía militar cubana haga justicia con el policía que mató a Zidan, con número de placa 15388, y a otros tres agentes. "De no ser así", garantiza, "seguiré tramitando hasta llegar al presidente de la nación, de eso pueden estar más que seguros, y es lo mejor que les puede pasar a él y a los otros tres policías que le dieron golpes en el piso después de muerto".

La versión de los hechos que entrega a la luz pública Yosvany Batista Gómez contradice abiertamente la nota del Ministerio del Interior, que califica a Zidan como un individuo "caracterizado por una conducta violenta, con múltiples antecedentes delictivos".

Además, el comunicado oficial describe el acontecimiento como "una alteración del orden público", en la cual "dos ciudadanas eran asediadas por ocho individuos de pésima conducta, que arremetían a pedradas contra la morada, portando armas blancas y profiriéndoles improperios y amenazas". Las autoridades tampoco han publicado los resultados de la "rigurosa investigación" que prometieron, ni han ofrecido la identidad del "ciudadano ajeno al altercado" que, según el texto, también resultó lesionado por la Policía.

La publicación de Yosvany Batista Gómez, que se identifica en su perfil de Facebook como "pastor de una iglesia cristiana", ha recibido ya cientos de mensajes de condolencias por la muerte de su hijo Zidan.

