Las 'mulas' que viajan a Margarita son una fuente de dólares para la estatal Cubatur

La Habana/Margarita se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los cubanos. Los números son ya incontestables: casi 30.000 personas han viajado de la Isla desde que en 2022 se creó un programa para incentivar el turismo comercial en el estado venezolano de Nueva Esparta.

Los datos fueron divulgados el miércoles por el Ministerio de Turismo venezolano, que aplaudió que el aeropuerto local, Santiago Mariño, recibiera más de mil viajeros solo entre el 17 y el 23 de febrero de este año. De ellos, 224 eran cubanos y 709 polacos, las dos nacionalidades que más viajeros suman en total, con 29.324 y 20.703, respectivamente. Trinidad y Tobago, con 11.394, es la tercera nacionalidad.

El programa ha supuesto, sin duda, un éxito comercial para el Gobierno venezolano. Solo en el primer año, los cubanos se dejaron allí unos 17 millones de dólares para “la compra de distintos rubros", dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, José Gregorio Rodríguez, que cifró en 5.000 los visitantes hasta agosto de 2023 desde la Isla. El éxito fue tal que los organizadores decidieron empezar a fletar aviones de carga para incrementar el volumen de las compras de los pasajeros.

Solo en el primer año, los cubanos se dejaron allí unos 17 millones de dólares para “la compra de distintos rubros", dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta

Pero hay otra parte que obtiene beneficios en este negocio evidente para las mulas cubanas y es el régimen de La Habana. Los paquetes de viaje a Isla Margarita están gestionados por Cubatur y la Agencia Gira, representada en la Isla también por la estatal. Para sorpresa de nadie, los viajes, que hasta mediados de 2024 se vendían en moneda nacional y divisas, han pasado a ser exclusivamente en dólares. Además, en un solo mes, los precios han subido desde los 610 dólares de enero a los 860 anunciados para este febrero. En marzo, la oferta se aproxima a los 700.

“En el Habana Libre los pasajes para la Isla [de Margarita] se pueden pagar en dólares en efectivo”, informaba un trabajador de la agencia en el canal de Telegram habilitado para la ocasión. Hay más de 2.700 personas suscritas a esa red en la que la publicidad comercial invade la pantalla y complica la vida a los que solo buscan información.

“Los esperamos en Nirvana íntima con los mejores precios y la mejor atención de la isla”, anuncia una empresa con decenas de fotos de ropa interior. “Los mejores precios y calidad te los ofrecemos en Paraná”, señala otro. “Novedades Nina, con el mejor precio en refresco de la isla”, promociona otra empresa. Zapatos, sandalias, pulóveres, televisores de 43 pulgadas, teléfonos Redmi por 110 dólares, cables de todo tipo y plantas solares…”. El bazar es inmenso y las posibilidades de cargar con ello y revenderlo en la Isla, muy atractivas.

Según datos del ministro venezolano de Turismo de 2023, los cubanos gastaban 5.000 dólares en Margarita, aunque el presidente de la Cámara de Comercio rebajaba a 3.400 la cantidad. A día de hoy, muchos de estos viajeros sitúan en torno a los 3.000 el dinero necesario. “Todo depende de la cantidad de equipaje que vayas a traer y la mercancía que compres, obviamente no todo tiene el mismo precio. En mi primer viaje lo hice completo: las seis maletas, dos de aseo, alimentos y medicina, y cuatro de misceláneas. Necesité como 2.900 dólares”, cuenta una mula.

"En mi primer viaje lo hice completo: las seis maletas, dos de aseo, alimentos y medicina, y cuatro de misceláneas. Necesité como 2.900 dólares"

La aduana permite la libre importación sin límites de alimentos, medicinas y productos de aseo, algo que los viajeros tienen muy presente, pero –recuerdan– es muy importante no mezclar productos. “Si están mezclados medicamentos, aseo, refrescos, no hay problemas. Lo que no puedes hacer es una bola de un solo producto, hay si te declaran carácter comercial”, recomienda una habitual, aunque no siempre hay una Gaceta Oficial a la que aferrarse. “Ellos están permitiendo solo cinco kilos por producto. Lo demás es a consideración del oficial de aduana que esté de turno”.

Los paquetes de viaje en moneda nacional, que en su día rondaban los 114.500 pesos y ya eran difíciles de encontrar, son historia, pero aún queda alguna opción de pagar en MLC. Sin embargo, algunos compradores indican que lograrlo es casi un milagro. “¿Ya no existen ofertas en MLC?”, preguntaba una compradora a la agencia. “Sí, pero el POS (para el pago con tarjeta) está roto hace mucho tiempo”, le responden. El precio no incluye la visa especial para compras, que al inicio del programa costaba 30 dólares y ha subido hasta los 50.

Ese precio es igual a la que Panamá exige para entrar a la Zona Libre de Colón, uno de los destinos con los que compite Margarita, pero que sigue siendo el preferido de los cubanos –más aún desde que la violencia en Haití ha arrinconado a ese mercado–. Los últimos datos disponibles, del primer trimestre de 2024, indican que 4.172 compradores de la Isla llegaron a Colón.