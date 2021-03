Las multas no logran hacer bajar los precios en Cuba

La política punitiva impuesta por el Gobierno cubano para controlar los precios no parece surtir efecto entre unos ciudadanos más dispuestos a arriesgarse al beneficio que a temer el riesgo. No han pasado aún tres meses desde que entró en funcionamiento la Tarea Ordenamiento y dos desde la promulgación del decreto 30 con el que se estableció un conjunto de sanciones para los comerciantes que violen las normas de unos precios disparados con la nueva política monetaria.

Las multas van desde los 5.000 pesos por irregularidades menores, como no exponer los precios de manera visible, a los 12.000 y hasta los 15.000 para los "precios abusivos" y "precios especulativos" o, incluso, decomisos y retirada de licencias a los reincidentes, pero no parece ser la solución al problema.

En siete de cada diez centros visitados por los inspectores se han detectado violaciones de la ley

Según un reportaje emitido ayer en Cubadebate, desde inicios de año se han recibido 6.097 denuncias fruto de la colaboración ciudadana de las que 4.541 resultaron tener la razón. En el sector estatal se han impuesto 33.229 medidas entre las que destacan multas y decomisos. Mientras, en el sector privado se han detectado 33.722 violaciones de las normas que dieron lugar a 36.357 sanciones.

Por si estas cifras no dieran buena cuenta de la dimensión del problema, aún hay una mucho más llamativo: en siete de cada diez centros visitados por los inspectores se han detectado violaciones de la ley.

La mayoría de los problemas se producen en los sectores agropecuario, de servicios gastronómicos y del transporte y las más frecuentes violaciones son la alteración de los precios, del pesaje de los productos y de su calidad.

Cubadebate sale a la calle con su cámara de video para buscar la experiencia y opinión de quienes aceptan ser entrevistados. La mayoría considera que los precios son muy elevados, que se producen múltiples abusos y que faltan controles. Por eso, tras recorrer también distintas inspecciones -en una tarima y una panadería- instan a la población a denunciar "a los inescrupulosos".

Los comentarios a ese reportaje, del que se nutren también en el propio video, reflejan que la población, incluso los lectores del diario oficialista reclaman soluciones de fondo más que simples sanciones que no hacen sino demostrar su ineficacia.

"Estoy de acuerdo que se deben enfrentar los precios especulativos y abusivos, pero creo que debemos centrarnos en las causas que están provocando esto. Ataquemos con más fuerza las causas y los efectos cambiarán", dice un lector.

"Hagamos un trabajo periodístico correcto y averigüemos qué pasa en realidad", pide una lectora

"Hagamos un trabajo periodístico correcto y averigüemos qué pasa en realidad", pide una lectora que se identifica como ingeniera con 30 años de experiencia que antes ganaba 2.000 pesos y actualmente 4.300. "Eso de igual salario para todos, ya hace tiempo sabemos que no funciona. Hay que pagar por el trabajo realizado, como dice la Constitución que aprobamos", reclama. Según la comentarista hay problemas más profundos que repercuten en los precios finales, como la electricidad o el agua, y pide dejarse "de paños tibios" y atacar el fondo de la cuestión.

No son pocos los que piensan, en cambio, que las sanciones se quedan cortas y que se defiende poco a los consumidores.

"Con todo el respeto parece un chiste. No hay ningún control de nada. Solo tienen para que no pasen trabajo ir a cualquier cuentapropista de cafetería o vendedor de productos agrícolas en La Habana. (... ) Eso sin contar los que venden online. O los coleros y revendedores de las tiendas MLC".

Estas tiendas en divisas no se han librado de las reacciones de una población cada vez más molesta por la falta de productos en las tiendas en pesos y el agravio comparativo que existe frente a quienes disponen de dólares.

"¿Quién regula los precios en las tiendas en USD? El mes pasado compré dos tubos de pasta Fortident de 70 ml en 1,75 dólares. Y este mes voy a comprar y encuentro que lo que hay son tubos de la misma marca, pero esta vez de 100 ml en 2,60. Eso sin tener en cuenta que es una moneda de la cual me la tienen que enviar familiares o amigos desde el exterior, puesto que el mes pasado a mi bodega no llegó la pasta dental y aún este mes brilla por su ausencia. Realmente creo q no recibiré contestación sobre los precios excesivos y aún menos la causa de por qué no hacen llegar la pasta dental a los núcleos familiares cubanos", lamenta otro comentarista.

"Realmente creo q no recibiré contestación sobre los precios excesivos y aún menos la causa de por qué no hacen llegar la pasta dental a los núcleos familiares cubanos"

Aunque uno de los fines de la Tarea Ordenamiento es la eliminación de subsidios y gratuidades, hay lectores que manifiestan el deseo de que algunos productos vuelvan a la libreta. "No sé porqué nuestros dirigentes son tan reacios a su utilización y persisten en darle vida a los revendedores y acaparadores. Para que exista oferta hay que producir, para producir hay que tener trabajadores que produzcan eficientemente y para eso hay que pagar un salario que satisfaga las necesidades", dice un usuario.

Y aunque no falta quien pide penalizaciones más elevadas - "el inspector impone 8.000 pesos de multa y cuando se retira y llega a la esquina ya el vendedor tiene adulterados los precios de nuevo. Tienen que tomar medidas más drásticas como separación por cuatro años del trabajo o definitivo-, otros son plenamente conscientes de que las excusas del enemigo exterior ya no sirven más.

"Siempre se habla de tomar medidas con los que ponen precios altos (TCP) de los alimentos pero si el Estado tuviera la oferta para la demanda entonces esto no sucedería.

No se puede atacar el problema desde la consecuencia sino desde la raíz... Por favor no me digan que la demanda está creciendo o que es el bloqueo externo que recrudece, porque muchas veces el bloqueo interno es mayor y peor".

