Una multitud bloquea una avenida de La Habana en protesta por un apagón de seis días

La Habana/Decenas de personas cerraron este martes la avenida Boyeros, a la altura de su intersección con la calle 100, en el Reparto Altahabana, por la falta de electricidad y de agua. En videos difundidos en redes sociales se observan ramas de árboles en mitad de la carretera, frente a los edificios de BioCubaFarma, rodeadas por una multitud, y en ambos sentidos filas interminables de automóviles.

Se trata de uno de los puntos más transitados de La Habana: de ahí salen las carreteras a otras provincias y, además, es el paso obligado al Aeropuerto Internacional José Martí. Muy cerca se encuentra también uno de los mercados callejeros con más afluencia de clientes, la candonga extendida bajo la estructura del paso elevado de 100 y Boyeros.

"Sentí una gritería en la calle, me asomé y ya iba un grupo en dirección a Boyeros pero yo no pude salir porque tengo a mi mamá postrada", cuenta a 14ymedio Silvia, una vecina de la zona que siguió la protesta desde su balcón. "Aquí las casas cada vez valen menos, yo estoy vendiendo mi apartamento con todo dentro y he tenido que hacer varias rebajas y nada. Entre la falta de agua y los apagones estamos como en una cueva".

"De este barrio se han olvidado, nos han enterrado en vida aquí, sin nada, sin comida, sin agua, sin corriente"

El barrio, ubicado en el municipio de Boyeros, lleva sin luz casi una semana, más de 120 horas de apagón, desde la madrugada del pasado miércoles, antes del paso del huracán Rafael que colapsó el sistema energético nacional. "Primero vi que salieron las mujeres con niños cargados, pero después se le unieron otras personas, porque aquí ya no aguantamos más, de este barrio se han olvidado, nos han enterrado en vida aquí, sin nada, sin comida, sin agua, sin corriente”, dice Silvia, desesperada. “Por la noche vemos que ya cada vez hay más zonas iluminadas, pero la nuestra no le importa a nadie porque aquí no hay hoteles, ni casas de pinchos [altos cargos militares]".

La vecina refiere que las autoridades pidieron a los manifestantes que desistieran de la protesta, con la promesa de poner la corriente lo antes posible. En efecto, en las imágenes compartidas por diversos usuarios, se ve a varios militares conversando con la multitud, gesticulando para que retiraran los obstáculos de la vía.

Imágenes de la multitud en la avenida Boyeros, este martes. / Captura/Collage

"Ojalá sea verdad", dice Silvia sin esperanza. Aunque en su casa aún no ha llegado la luz, la gente levantó "la talanquera" que habían improvisado en la avenida.

Altahabana cuenta con numerosos edificios multifamiliares construidos entre los años 70 y 80, por lo que, en comparación con otras barriadas alejadas del centro, tiene una alta densidad poblacional. Se le conoce también como "los elevados" por el puente y las circunvalaciones que la caracterizan, algo muy poco común en una ciudad donde las innovaciones viales se pararon en 1959.

Es también una zona duramente golpeada por los problemas de transporte, dado que buena parte de sus residentes necesitan desplazarse desde el lugar para acudir a sus centros laborales y docentes. Es un barrio, en fin, de bajos ingresos, trabajadores estatales y jubilados.