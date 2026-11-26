Arlovis Olivero Osorio, propietario de la mipyme Alimentos y Bebidas Oliverte, ha anunciado que construye un servicentro en alianza con otros actores económicos privados.

El periódico oficialista de Las Tunas admite que el Estado compra combustible a los particulares, en violación del embargo de EE UU

La Habana/La reconversión de los privados, que comenzaron su andadura como propietarios de tiendas de alimentación y ahora ven una oportunidad en la gestión de gasolineras va viento en popa. Los mismos que vieron hace años la oportunidad para adquirir en EE UU el bien más codiciado entonces –la comida– y venderla en Cuba han captado al vuelo la nueva gran necesidad de la población: el combustible.

Además de La Habana, donde varias gasolineras han pasado discretamente a manos de mipymes, el movimiento ha llegado hasta uno de los lugares más remotos de la geografía nacional, el pequeño pueblo guantanamero de Imías. Ahí, Arlovis Olivero Osorio, que hasta la fecha era único propietario de la mipyme Alimentos y Bebidas Oliverte, ha anunciado que construye un servicentro en alianza con otros actores económicos privados para “mejorar y ampliar las capacidades existentes para la venta segura de combustible”.

La noticia ha llegado casi por casualidad, cuando el empresario decidió responder a un pequeño reportaje publicado por Periódico 26, en la vecina Las Tunas, en el que se acusaba a su comercio de poseer combustible en condiciones de almacenamiento riesgosas. A su vez, el origen estaba en una queja llegada al medio a través de una conocida en Imías que alertó de la situación. Según esta denuncia, a una distancia que a su juicio era cercana “existía un almacén de combustible para la venta minorista con apenas unas cintas amarillas como medida de protección”.

Estos detalles fueron publicados en un post del medio, en redes sociales, tras hablar con el propietario, que quiso defenderse ante una versión incompleta

Tanta era su preocupación que intentaba hallar la manera de hablar directamente con Miguel Díaz-Canel, pero no le hizo falta ir tan lejos. El diario tunero habló con la empresa, que le aseguró que "cumplió con las normas vigentes según la Agencia de Protección Contra Incendios". Olivero detalló que esas regulaciones incluyen poseer un área contra incendios con tanque de arena y extintores, que la empresa no permite acercarse a los vehículos y que el tanque de despacho está separado de los depósitos de combustible. Además, “se cortó el fluido eléctrico del almacén donde se encontraba el combustible para evitar la ocurrencia de cortocircuitos”.

Estos detalles fueron publicados en un post del medio, en redes sociales, tras hablar con el propietario, que quiso defenderse ante una versión incompleta. “Periódico 26 agradece el modo respetuoso y franco con que Arlovis Olivero Osorio se comunicó con nuestro Consejo Editorial; una muestra loable del nexo civilizado que puede establecerse entre los medios públicos cubanos y las diversas entidades y personas”, argumenta el mensaje.

En la nota original, publicada la mañana del miércoles –horas antes de que llegasen las aclaraciones– el medio había tomado la denuncia como germen para indagar acerca del cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los privados que importan combustible desde EE UU, el único autorizado a venderlo.

Fidel Gordo Escobar, coordinador de Programas y Objetivos de Las Tunas, contó a Periódico 26 que solo una empresa (Universos Nápoles) dispone de licencia para comercializar combustible de forma mayorista, a los que había que sumar seis privados con permiso para importarlo para uso exclusivo de su negocio.

La nota deja un dato sorprendente al reconocer en parte que el Estado consigue algo de combustible gracias a los privados

“Tampoco están autorizados a venderlo. Tienen el recurso en los almacenes de Cimex, ellos lo administran, pero lo guardan ahí, con todas las condiciones”, dijo tras aclarar que a una persona natural no se le permite en ningún caso comprarlo ni venderlo. “Así que quienes hoy en esta provincia lo hacen utilizando el amparo de algunos arrendamientos en centros estatales, actúan de manera ilegal”.

Gordo Escobar recordó que se necesita tener los tanques adecuados, que no pueden estar al aire libre, sino soterrados, en caso de que sean de gasolina. Además, debe haber extintores y todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad.

La nota deja un dato sorprendente al reconocer en parte que el Estado consigue algo de combustible gracias a los privados. “¿Existe un sitio en el que se pueda comprar combustible para ellos de forma legal? La respuesta casi se limita a quienes venden en los barrios a precios que rondan los 2.500 pesos por litro, al no disponer el Estado de importaciones propias; es archiconocido que el recurso que se expende en los lugares oficiales pasa por las ventas que hace al Gobierno el propio particular, quien consigue que el líquido llegue al país en medio del bloqueo petrolero a Cuba”, expone el texto, un hecho que contraviene las sanciones de EE UU pero que 14ymedio lleva denunciando desde casi el inicio del cerco petrolero.

El medio, que explica que las denuncias de los vecinos han permitido desmantelar varios casos de venta ilegal de combustible, pide que se encuentren vías para mejorar la comercialización legal, para que el mercado negro no acabe poniendo en riesgo las vidas de las personas.