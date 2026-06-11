El mural de un chileno en La Habana no puede ocultar las palabras “abajo la dictadura”

Mural de Sebastián E. en el parque José Raúl Capablanca, del municipio de Playa, en La Habana.

Este mismo miércoles, aún se veía la huella de uno de los carteles "subversivos", a pesar de la pertinaz pintura negra

La Habana/Ha sido llamativa la atención que los medios, incluyendo algunos internacionales, han brindado al “artista urbano” chileno que se hace llamar Sebastián E. y Rata Virus, por el mural que realizó en el parque José Raúl Capablanca, del municipio de Playa, en La Habana. Ocupando una enorme pared, pintada con fondo negro, una figura masculina a la que solo se le ve medio rostro y el pecho empuña un machete, bajo la leyenda: “¿De qué lado del filo está usted?”.

Según explicó el propio artista a EFE, viajó a Cuba tras una promesa al fallecido presidente uruguayo José Mujica, y con su obra busca reflejar cómo “el pueblo siempre pierde” en escenarios de confrontación política. “No todo se puede ver blanco y negro”, declaró a la agencia española, de manera un tanto críptica.

Este mismo miércoles, aún se veía la huella del “abajo” de “abajo la dictadura”, a pesar de la pertinaz pintura negra. / 14ymedio

“Generalmente el pueblo cubano está en el filo del machete, está al medio, y los poderosos están en el mango del machete, son los que dirigen el filo”. Y añadía: “Es interesante la obra porque te hace reflexionar que el lado que tú elijas siempre va a terminar cortándote”.

De lo que no se habló en esas entrevistas a los medios es de los carteles subversivos escritos encima del mural, y que fueron convenientemente tapados por las autoridades. Este mismo miércoles, aún se veía la huella de uno de ellos, el “abajo” de “abajo la dictadura”, a pesar de la pertinaz pintura negra.

Salvador E. durante su entrevista con la agencia EFE, en La Habana. / EFE/Captura

“En Cuba la fractura se ve principalmente en una sensación de tensión política que se traduce en miedo, en incertidumbre”, explicaba Sebastián E. en su conversación con EFE, delante de una bandera vasca y las palabras de Nietzsche en alemán: “Gott ist tot” (“Dios ha muerto”).

En el mismo espacio, añadía, poniendo el colofón sin saberlo al cartel oculto: “La gente no sabe qué va a pasar, más cuando le pones un pequeño aliño que es de censura”.