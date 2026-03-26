Condenado a siete años de cárcel por pintar "¿hasta cuándo?"
Cuba
La sentencia considera que los carteles realizados por Leonard Richard González Alfonso son "anuncios contra el Gobierno y el sistema socialista"
Madrid/La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana ha condenado a Leonard Richard González Alfonso a siete años de cárcel por delitos de propaganda contra el orden constitucional y amenazas por hacer cuatro pintadas. Estas, a diferencia de otras similares por las que han sido procesadas decenas de personas anteriormente, no contenían arengas tipo "abajo la Revolución", lemas acreditados como símbolos de rebeldía como "Patria y Vida" o insultos contra el presidente cubano como "Díaz-Canel singao", sino una pregunta: "¿Hasta cuándo?".
Según se dice en la sentencia, el joven, de 33 años, realizó las pintadas hastiado con los largos apagones y amenazó a un hombre que le descubrió mientras las realizaba. El tribunal consideró probado que en la madrugada del 20 de junio de 2025 el condenado, junto a otra persona que no ha sido identificada, realizó en La Habana cuatro pintadas "en total desacuerdo por la situación energética que atraviesa el país" y para "mostrar su desacuerdo con el proceso revolucionario".
El tribunal considera "anuncios contra el Gobierno y el sistema socialista" escribir "¿Hasta cuándo?"
Escribió, según recoge la sentencia: "¿Hasta cuándo?", "¿Hasta cuándo? Nos están matando", "¿Hasta cuándo, Cuba?" y "¿Hasta cuándo? Justicia Cuba", frases que el tribunal considera "anuncios contra el Gobierno y el sistema socialista".
Según la relación de hechos, un ciudadano descubrió al condenado mientras realizaba las pintadas y éste le amenazó e insultó. La situación no escaló porque el interpelado se marchó.
Los allegados de González han denunciado ante la ONG Prisoners Defenders que en el proceso se han cometido varias irregularidades y que al joven, que ha tenido problemas de drogadicción y depresión, no se le están administrando en prisión los medicamentos que precisa.
En diciembre pasado el mismo tribunal condenó a cinco años de cárcel a un rapero cubano que colgó cuatro pancartas que exigían "cambios ya" y respeto a los "derechos humanos" en Cuba.
La Policía arrestó recientemente a diez ciudadanos panameños por realizar varias pintadas en la capital (con frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad”) y los acusó asimismo de un delito de propaganda contra el orden constitucional.
Prisoners Defenders registró a finales de febrero el récord de presos políticos desde que se contabilizan, un total de 1.214.