Condenado a siete años de cárcel por pintar "¿hasta cuándo?"

Uno de los carteles por los que ha sido procesado Leonard Richard González Alfonso.

La sentencia considera que los carteles realizados por Leonard Richard González Alfonso son "anuncios contra el Gobierno y el sistema socialista"

Madrid/La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana ha condenado a Leonard Richard González Alfonso a siete años de cárcel por delitos de propaganda contra el orden constitucional y amenazas por hacer cuatro pintadas. Estas, a diferencia de otras similares por las que han sido procesadas decenas de personas anteriormente, no contenían arengas tipo "abajo la Revolución", lemas acreditados como símbolos de rebeldía como "Patria y Vida" o insultos contra el presidente cubano como "Díaz-Canel singao", sino una pregunta: "¿Hasta cuándo?".

Según se dice en la sentencia, el joven, de 33 años, realizó las pintadas hastiado con los largos apagones y amenazó a un hombre que le descubrió mientras las realizaba. El tribunal consideró probado que en la madrugada del 20 de junio de 2025 el condenado, junto a otra persona que no ha sido identificada, realizó en La Habana cuatro pintadas "en total desacuerdo por la situación energética que atraviesa el país" y para "mostrar su desacuerdo con el proceso revolucionario".

El tribunal considera "anuncios contra el Gobierno y el sistema socialista" escribir "¿Hasta cuándo?"

Escribió, según recoge la sentencia: "¿Hasta cuándo?", "¿Hasta cuándo? Nos están matando", "¿Hasta cuándo, Cuba?" y "¿Hasta cuándo? Justicia Cuba", frases que el tribunal considera "anuncios contra el Gobierno y el sistema socialista".

Según la relación de hechos, un ciudadano descubrió al condenado mientras realizaba las pintadas y éste le amenazó e insultó. La situación no escaló porque el interpelado se marchó.

Los allegados de González han denunciado ante la ONG Prisoners Defenders que en el proceso se han cometido varias irregularidades y que al joven, que ha tenido problemas de drogadicción y depresión, no se le están administrando en prisión los medicamentos que precisa.

En diciembre pasado el mismo tribunal condenó a cinco años de cárcel a un rapero cubano que colgó cuatro pancartas que exigían "cambios ya" y respeto a los "derechos humanos" en Cuba.

La Policía arrestó recientemente a diez ciudadanos panameños por realizar varias pintadas en la capital (con frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad”) y los acusó asimismo de un delito de propaganda contra el orden constitucional.

Prisoners Defenders registró a finales de febrero el récord de presos políticos desde que se contabilizan, un total de 1.214.