El régimen cubano detiene a 10 panameños por pintar “letreros con contenido de carácter subversivo”

Este diario constató las huellas del cartel en Vía Blanca: en horas de la mañana del sábado, se apreciaba la pintura fresca que lo tapaba.

La Habana/Cinco días después del altercado en aguas de Villa Clara entre Tropas Guardafronteras y una lancha con matrícula de Florida, que se saldó con la muerte de cuatro de los 10 tripulantes de esa embarcación, el Ministerio del Interior informó, este lunes, de otro “operativo”. En esta ocasión, según un comunicado –difundido primero en Facebook por Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central, después por el Partido Comunista y, finalmente, por Cubadebate–, se detuvo a 10 ciudadanos panameños, “residentes en ese país”, acusados del delito de “propaganda contra el orden constitucional”.

El arresto ocurrió apenas el sábado y, de acuerdo con el breve texto, “estas personas habían sido orientadas para ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional”. Y prosigue: “Una vez cumplido el objetivo, debían abandonar el país y a su regreso a Panamá recibirían una suma de dinero que de acuerdo a sus primeras declaraciones, oscila entre 1.000 y 1.500 dólares para cada uno”.

El comunicado asegura que “los implicados han reconocido ser los autores de los hechos de esta naturaleza”, que tuvieron lugar la madrugada del mismo 28 de febrero.

Otras pintadas contenían frases como “Comunismo: enemigo de la comunidad”, “No a la tiranía” o “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”

Ese sábado amanecieron varios grafitis en distintas partes de la capital. “Abajo los Castros-Canel”, se leía en uno de ellos, realizado en Vía Blanca, en el municipio de Cerro, y difundido en redes sociales. Iba acompañado de la fecha –28-02-26– y la firma “CDPC” (según algunos informadores, Camino a la Democracia Pacífica de Cuba). Este diario constató las huellas: en horas de la mañana de ese día, aún se apreciaba la pintura fresca que lo tapaba. En los alrededores, además, eran patentes “trabajos voluntarios” de limpieza.

Otras pintadas, acreditadas por comunicadores como Mario J. Pentón, contenían frases como “Comunismo: enemigo de la comunidad”, “No a la tiranía” o “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”, en referencia, respectivamente, al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y su embajador en la Isla. Todos ellos, con la misma fecha y la misma firma. La peculiaridad es que aparecieron en el pueblo de Jaimanitas, a unos 15 kilómetros de Cerro, una distancia considerable para la escasez de combustible que ahoga a la Isla.

El Gobierno de Panamá no se ha pronunciado sobre el suceso, por el momento, que varios usuarios de redes relacionan con el incidente de la semana pasada. “Seguro está relacionado con la pretendida infiltración de la lancha [de] USA”, expresa la comentarista Tania Tania.

En medio de todos las opiniones, mayoritariamente afines al régimen y partidarios de que sobre los detenidos “caiga todo el peso de la ley”, alguno se lo toma con humor amargo, como Rocelys Sandoval: “Que los cambien por 10 barcos de petróleo”.

Otros, como Sahily Torres Forteza, muestran suspicacia: “Como ustedes son máster en formar teatro y circo, eso tal vez es una pantalla para desviar atención, a la dictadura castrista le conviene estos shows para victimizarse, son historias mal contadas y con errores”.

La versión inicial de lo ocurrido en Villa Clara el pasado 25 de febrero, precisamente, tuvo que ser corregida después por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, luego de que varios medios demostraran que uno de los incluidos en la lista del Ministerio del Interior como implicados en el altercado, Roberto Azcorra Consuegra, no se había movido en realidad de Estados Unidos, donde reside.

A pesar de las explicaciones del régimen, y de que EE UU anunció una investigación independiente, el episodio sigue rodeado de zonas grises. Pável Alling Peña, Michel Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa fueron identificados oficialmente como los cuatro muertos en el enfrentamiento, y Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila, los heridos. Además, Interior señalaba que había un oficial de los Guardafronteras herido, aunque no ha revelado el nombre.