Un profesor espirituano cumple una condena de 10 años por pintar carteles "contrarrevolucionarios"

Ariel Manuel Martín Barroso fue procesado por "propaganda contra el orden constitucional" y "desacato" por escribir con plumón "permanente" frases como "Patria y Vida" o "Díaz-Canel singao"

La Habana/Un profesor de Sancti Spíritus, Ariel Manuel Martín Barroso, cumple una condena de 10 años en la prisión de Nieves Morejón, en el municipio espirituano de Cabaiguán, por realizar varias pintadas antigubernamentales entre los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025.

Detenido el 25 de febrero de ese año, Martín Barroso fue procesado por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y desacato en un juicio celebrado en Santa Clara el pasado septiembre. El caso fue dado a conocer este domingo por activistas en redes sociales y fue confirmado este martes por el Observatorio de Libertad Académica

La ONG denuncia que la pena que cumple el profesor, de 42 años y docente en la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales de la Universidad de Sancti Spíritus, es "por motivos estrictamente políticos".

Si el caso de Martín Barroso no se ha conocido hasta ahora ha sido por la reticencia de sus allegados a denunciarlo, refieren a 14ymedio fuentes cercanas. "El papá pertenece al Partido Comunista y la familia en un inicio pensó que contarlo públicamente empeoraría las cosas", declara una de ellas.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso este diario, Martín Barroso realizó pintadas como "abajo Díaz-Canel", "Patria y Vida", "Díaz-Canel singao" o "fuego con los comunistas", con un "marcador –plumón– negro permanente marca Erich Krause", que se le confiscó como prueba del delito, junto a una computadora y un celular.

Antes de detallar fechas y lugares –desde el 17 de octubre de 2024, cuando por primera vez pintó un cartel en un pasillo de la universidad donde da clases, y hasta una fecha difusa del siguiente febrero–, el texto jurídico establece como "hecho probado" que Martín Barroso “desde fecha no precisada con exactitud, pero sí desde hacía varios años, se venía mostrando en desacuerdo con el proceso revolucionario y socialista, principalmente por las medidas que, desde el punto de vista económico, se han ido implementando por el Estado cubano”.

Es por ello, prosigue la sentencia, que "concibió la ilícita idea de elaborar varios carteles para hacerlos públicos en diferentes lugares" tanto del municipio de Sancti Spíritus como de la provincia. El tribunal acusa al profesor de haber contactado con "diferentes personas 'youtoubers' principalmente radicados en Estados Unidos" para llevar a cabo sus acciones, usando "propaganda de la organización contrarrevolucionaria en el exterior" Autodefensa del Pueblo, que define "de corte neoterrorista" y radicada en Florida.

El texto se permite presumir de una libertad de expresión inexistente en la Isla al decir que "en lugar de mostrar sus inconformidades por vías legales establecidas, optó por fabricar carteles de contenidos contrarrevolucionarios", aprovechándose, prosigue, "de la tensa situación existente en nuestro país con el fluido eléctrico". Los jueces del tribunal, en efecto, lamentan que los carteles se pintaron en pleno apagón.

El caso del profesor universitario se ha dado a conocer en un momento en que el régimen bate récords de presos políticos actualmente, coincidiendo con el recrudecimiento de la crisis energética tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. Según la ONG con sede en Madrid Prisoners Defenders, hay un total de 1.207, 18 de ellos encarcelados en lo que va de año.

Uno de los casos de represión más recientes es el de Ernesto Medina y Kamil Zayas, integrantes del proyecto El4tico, quienes fueron detenidos el pasado 6 de febrero en Holguín por expresar libremente sus opiniones en redes sociales. Los videos producidos por estos jóvenes holguineros le han dado la vuelta al mundo y, hoy en día, sus cuentas tanto de Facebook como de Instagram superan los 138.000 seguidores. El acoso estatal contra estos jóvenes se venía gestando desde hacía ya varios meses antes de su detención.

El pasado 4 de febrero, un grupo de activistas cubanas entregó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición ciudadana para impulsar una ley de amnistía con el fin de liberar a los presos políticos. La iniciativa ¡Por una Amnistía ya! Contaba hasta el momento de la entrega, con más de 1.500 firmas verificadas, de las 10.000 necesarias para solicitar la redacción de una ley.