De 100 metros de eslora y construido en 1997, el Halima había salido de Panamá el 17 de noviembre, según la naviera, y en los registros de navegación figuraba Veracruz (México) como destino.

Madrid/Llama la atención que figure "la posibilidad de un ataque con drones” entre las hipótesis que la naviera egipcia Sidra Line baraja en la investigación sobre el naufragio del portacontenedores 'Halima', de bandera panameña, frente a las costas cubanas, el 26 de noviembre. Eso sí, las “condiciones meteorológicas severas y un estado adverso del mar” siguen siendo la pista principal.

Sin embargo, la hipótesis del mal tiempo contrasta con los registros meteorológicos de aquella madrugada. Entre las 00:50 y las 04:50 del jueves, los partes del Aeropuerto Internacional José Martí señalaron vientos de apenas 11 a 17 kilómetros por hora en La Habana. Tampoco los avisos de navegación ni los reportes marítimos consultados por este diario dan cuenta de otros naufragios o averías en embarcaciones frente a las costas de Artemisa y La Habana ese día.

La hipótesis del mal tiempo contrasta con los registros meteorológicos de aquella madrugada

De 100 metros de eslora y construido en 1997, el Halima había salido de Panamá el 17 de noviembre, según la naviera, y en los registros de navegación figuraba Veracruz (México) como destino, aunque Mariel pudo haber sido la escala siguiente, pese a no aparecer en los registros AIS (Sistema de Identificación Automática).

El buque era propiedad de la compañía egipcia Saka Shipping Corp y estaba bajo la gestión de Sidra Line Egypt, según la plataforma de información marítima Rynda. La naviera, fundada en 2021, dispone de barcos propios y fletados y cubre rutas regulares entre Turquía, Rusia, Libia y Egipto.

Seis meses antes del naufragio, el Halima había quedado retenido en el puerto turco de Ambarli. En la inspección del 13 de mayo se detectaron 41 deficiencias, nueve de ellas suficientes para impedirle zarpar. Entre los fallos figuraban las alarmas del sistema de gobierno y de la maquinaria, así como el sistema de detección de incendios. Peor aún para la seguridad de la embarcación: no funcionaba correctamente el sistema de gestión de agua de lastre. El buque recibió permiso para salir del puerto el 24 de mayo.

Era la tercera vez que lo retenían en Ambarli. En las inspecciones del 6 de marzo y el 10 de noviembre de 2025 se habían detectado 14 y 15 deficiencias, respectivamente. Entre las de noviembre, VesselTracker, plataforma especializada en el seguimiento de buques y la información marítima, recoge daños en los botes de rescate, deficiencias en el mantenimiento de los botes salvavidas y una instalación fija de extinción de incendios caducada.

El hundimiento del carguero coincidió con el final de la visita oficial a Cuba del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, quien, además de reunirse con Miguel Díaz-Canel y Bruno Rodríguez, visitó a nueve compatriotas presos en la Isla, siete de ellos acusados de hacer pintadas contra el régimen.

El hundimiento del carguero coincidió con el final de la visita oficial a Cuba del canciller panameño, Javier Martínez-Acha

El Halima se hundió a unas tres millas náuticas al norte de la bahía de Cabañas (Artemisa), con 208 contenedores y 16 tripulantes a bordo. Las autoridades cubanas informaron de 12 rescatados con vida, un fallecido y tres desaparecidos. La Autoridad Marítima de Panamá confirmó la “pérdida total” del carguero y señaló que hasta el viernes no se habían comunicado indicios de contaminación marina.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto confirmó que el marinero muerto y dos de los desaparecidos eran ciudadanos de ese país. De los diez egipcios heridos, nueve “se encuentran en estado estable y gozan de buena salud”, informó la Cancillería. Una delegación de la Embajada visitó a los heridos en el hospital y el ministro Badr Abdelatty ordenó agilizar el traslado del cuerpo del fallecido a Egipto.

Entre los envíos afectados figura la remesa marítima de septiembre de Paquetería Cubana desde Tenerife (Canarias). Global Services Launan, la empresa que gestiona la agencia, avisó a sus clientes de que el siniestro afectó a esa remesa. La naviera indicó que tramitará las reclamaciones por la carga “caso por caso”.

“¿La carga será restituida por la naviera o por ustedes?”, preguntó la usuaria Deborah Despaigne Ferrer en los comentarios al aviso. “Deben cubrir ustedes inmediatamente los daños a sus clientes y reclamar entonces a su naviera”, escribió Ernesto Manzanares. Ana Maria Cruz de las Casas preguntó si todavía era posible recuperar los contenedores. La agencia no precisó cuántos paquetes iban a bordo y dijo que informaría sobre las posibles compensaciones cuando recibiera los detalles de la naviera.