Un niño de 12 años muere en Isla de la Juventud durante un vuelo en parapente

Sobre el piloto no se ha reportado su actualidad ni su nombre, solo que fue rescatado con vida

El suceso fue confirmado por el Club de Aviación de Cuba, dirigido por el ex espía René González

La Habana/Alejandro, un niño de 12 años, murió el sábado pasado en la Isla de la Juventud tras un accidente ocurrido durante un vuelo tándem en parapente en la zona de Cayos Los Monos. El hecho fue reportado este domingo por el Club de Aviación de Cuba (CAC), que, en un comunicado, detalló que momentos después del despegue, el piloto y el menor “fueron arrastrados por una fuerte corriente de viento mar afuera, amarizando a unos 500 metros de la línea costera”.

De acuerdo con el CAC, “en su esfuerzo por deshacerse de los arneses del parapente, el piloto perdió el control sobre el pasajero, que desapareció antes que el piloto pudiera evitarlo”.

Varios residentes reportaron la movilización de ambulancias y equipos de emergencia hacia la zona donde ocurrió el incidente, reportó el comunicador Niover Licea, que recabó testimonios de vecinos. La búsqueda se tuvo que frenar al llegar la noche.

“Las operaciones fueron reanudadas desde las primeras horas de este domingo con la esperanza de encontrar al menor”, agregó el comunicador. Luego de 21 horas, dijo, Alejandro fue localizado pasado el mediodía. En los comentarios al post, algunos usuarios señalaron que el cuerpo fue encontrado por “un barco pesquero que se encontraba reforzando la búsqueda”. Según Licea, Alejandro vivía con su madre, identificada como Marisleydis, en el reparto Abel Santamaría, en el municipio de Nueva Gerona.

Luego de 21 horas, dijo, Alejandro fue localizado pasado el mediodía

Sobre el piloto no se ha reportado su actualidad ni su nombre, solo que fue rescatado con vida poco después del percance.

El comunicado del CAC señala que las autoridades están investigando las circunstancias del caso. Además, señala que “una comisión del club, en conjunto con el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, partirá el próximo martes hacia la Isla de la Juventud para unirse a la investigación y evaluar los elementos legales, técnicos y de seguridad de los vuelos pertinentes al caso”.

El mensaje fue publicado en el grupo de Facebook Deportes aéreos en Cuba y lleva la firma del ex espía René González Sehwerert, presidente del Club de Aviación de Cuba, uno de los integrantes de la Red Avispa.

González Sehwerert, en 1990, cuando Cuba empezaba a sentir los estragos económicos tras la caída de la Unión Soviética, tomó una de las avionetas del aeródromo donde trabajaba como instructor de vuelo para salir de la Isla y llegar después de una hora de viaje a EE UU. Luego de cumplir se condena, regresó a Cuba y el régimen lo designó Héroe de la República y le asignó la presidencia del CAC, organismo rector de los deportes aéreos en el país.

Luego de cumplir se condena, regresó a Cuba y el régimen lo designó Héroe de la República

El vuelo tándem en parapente permite a una persona volar acompañada por un piloto experto, que controla el equipo. Esta actividad puede verse afectada por cambios bruscos en la dirección o intensidad del viento, por lo que las investigaciones técnicas suelen ser clave para determinar qué ocurrió.

El CAC aseguró que se darán a conocer los resultados finales de la pesquisa una vez que concluya.

Un caso similar se registró en diciembre de 2023. El paracaidista cubano Edelio Varona Pino murió durante un salto en parapente en la localidad de Canasí, en Mayabeque, informó en su momento en Facebook el presidente de la Federación Cubana de Paracaidismo Deportivo, Eutimio Barrera Pérez.

En agosto de ese año, la atleta Miladis Ríos Góngora, de 51 años, falleció durante la realización de saltos de entrenamientos en paracaídas, en el aeropuerto de Bayamo. La mujer se graduó en Cultura Física y Deportes, y además fungía como profesora de la Universidad de Granma, de la asignatura Preparación para la Defensa.