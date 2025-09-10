No hay electricidad en Cuba, pero no faltarán la cerveza ni la ginebra

La mipyme estatal Sé S.R.L. firma un acuerdo con la "francesa" Oka Beer a través de su sucursal en Miami

Madrid/La prensa oficial acaba de anunciar la producción y comercialización de una cerveza y cuatro tipos de ginebras en Cuba. Según esas informaciones, la mipyme estatal Sé S.R.L. habría firmado un acuerdo con “la representante de Oka Beer en Cuba”, una marca que identifican como francesa. Sin embargo, la página web de la empresa ubica la compañía en Florida y la representante en el momento del acuerdo, Ocaris Fernández Guerra, aparece como residente en el estado del sol.

Según los medios, el convenio se firmó en la sede de la Asociación de Cantineros de Cuba, ubicada en el municipio habanero de Plaza de la Revolución. La mipyme estuvo representada por su segunda administradora, Yainela Martínez Chávez, que explicó en una rueda de prensa que la empresa lleva dos años en funcionamiento y su oficina principal está en el segundo piso del edificio Focsa, en El Vedado.

Sé S.R.L., que cuenta también con una minindustria en Güira de Melena (Artemisa), se dedica a la comercialización de alimentos y, según declaró la directiva, “busca ampliar su catálogo con productos de alta calidad y aceptación internacional”.

Fernández Guerra, como representante de Oka, habló de la cerveza, que tiene un 5% de alcohol y no está malteada. La empresa está especializada “en el diseño y producción de bebidas para distribuidores mayoristas en el segmento B2B”, aquel que establece nexos entre dos negocios.

OKA se promociona en su página web como una cerveza de estilo alemán fabricada en Francia, aunque no indica dónde, más allá de una mención genérica a Champigneulles, una población de la región de Lorena (en la frontera con Alemania). En esta localidad está ubicada la Brasserie Champigneulles, considerada la cervecera más antigua de Francia en activo, pero sin aparente relación con ninguna empresa denominada OKA Beer.

Sí hay, a unos 50 kilómetros, una Brasserie Oka, en la población de Prayé, que elabora varios tipos de cerveza artesanal, que se dedica a la venta de proximidad y no parece tampoco tener ningún vínculo con la cubana.

La página web de la empresa citada por la prensa oficial cubana es https://www.okab2b.com y en el apartado denominado “nuestras cervezas” solo aparece un producto: el que se venderá en la Isla. En ella, se define a OKA como “el sabor refrescante caribeño” y se subraya que es “la cerveza más importante y popular entre cubanos y turistas extranjeros”, aunque acaba de comenzar su venta.

El contacto con la empresa es un teléfono de Florida, y la dirección de las instalaciones de fabricación es de Miami

“Una lager alemana premium con 5.0% de alcohol, elaborada en Francia por nuestros expertos, conocida por su sabor fresco y refrescante, ideal para el clima cálido de Cuba. Se define como una cerveza oscura y profunda, con un regusto ligeramente dulce. Muchos expertos en cerveza la consideran con más cuerpo y sabor que las cervezas Cristal y Bucanero. En algunas regiones de Cuba, puede venderse bajo los derechos de distribución”, añade la página.

Más clara está la situación de la ginebra presentada en la Isla en el mismo evento que esta cerveza. La prensa menciona cuatro ginebras italianas que serán comercializadas en la Isla y cuyo distintivo es utilizar “agua del mar Mediterráneo esterilizada y purificada”. Las variedades que llegarán a Cuba son Celestial Superior, Rare, Rosé y Superior 0.0, lo que remite a Celestial Gin, una marca con sede en Riccione (Rimini, Italia).

Las ginebras de Celestial, que se venden con el eslogan “el mar en una botella”, utilizan agua de las orillas de la isla mediterránea de Cerdeña, además de plantas de la región. La marca pertenece al grupo Ven, con sede en Roma.