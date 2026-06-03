No se podrá pagar con tarjetas Visa y Mastercard en Cuba a partir del sábado

Cartel a las puertas de una tienda estatal en dólares en el que se indica que se aceptan, entre otras, tarjetas Visa y Mastercard.

El BBC dice que el "banco extranjero" intermediario ha roto su relación con Fincimex por temor a las sanciones de EE UU

La Habana/El Banco Central de Cuba ha comunicado que a partir del sábado, ya no podrá pagarse en la Isla con tarjetas Visa y Mastercard. Según un escueto texto, difundido por el locutor oficialista Lázaro Manuel Alonso, la entidad explica que el motivo es que el "banco extranjero procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard" –del que no da el nombre– informó este 2 de junio de que interrumpe su relación con Fincimex, la financiera de Cimex, perteneciente al conglomerado militar Gaesa.

Esa "interrupción", prosigue el comunicado, está relacionada "directamente" con la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 1 de mayo, que abrió la puerta a nuevas sanciones para funcionarios, instancias y empresas del régimen y que el Banco Central denomina "parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba".

"El banco extranjero dio a conocer que a partir del 6 de junio, fecha en que entra en vigor la medida del Imperio, se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana", asevera la notificación, que no menciona si Visa y Mastercard han tomado cartas en el asunto. Sí indica que podrán seguir usándose las tarjetas de prepago "100% nacionales" Clásica y Tropical, así como la rusa Mir y la china UnionPay, además de efectivo. La nota del BCC intenta transmitir normalidad al final, pero la lista de alternativas confirma la dimensión del problema, porque la sustitución de esos plásticos por los permitidos está lejos de ser equivalente.

Visa y Mastercard son los instrumentos más extendidos entre viajeros europeos, latinoamericanos y canadienses

La decisión de ese misterioso “banco extranjero” se suma a la de numerosas firmas que están abandonando la Isla en las últimas semanas, o poniendo fin a sus contratos con el Grupo de Administración Empresarial, específicamente sancionado por EE UU. Este mismo miércoles, la hotelera española Meliá confirmaba su retirada de 15 de los 34 hoteles que tiene en la Isla, los que son propiedad de Gaesa. Antes, Iberostar dejó de operar y comercializar 12 hoteles y Blue Diamond Resorts anunció el cese total de sus operaciones en Cuba.

La minera canadiense Sherritt International, por su parte, uno de los mayores inversionistas extranjeros en Cuba, suspendió en mayo su participación directa en sus empresas mixtas en la Isla y anunció la repatriación de su personal, después de que Washington sancionara a Moa Nickel S.A., la sociedad que comparte con la estatal cubana Compañía General de Níquel. La multinacional, sin embargo, frenó después el plan de disolver sus negocios cubanos, al tiempo de que informaba que negocia con un ex consejero de Trump la compra de la mayoría de sus acciones

Visa y Mastercard son los instrumentos más extendidos entre viajeros europeos, latinoamericanos y canadienses. Mir tiene un alcance limitado y se mueve en un contexto de sanciones internacionales contra Moscú, y UnionPay posee mayor presencia global, pero no forma parte de los hábitos de pago de la mayoría de los turistas que viajan a Cuba desde Occidente.

La medida también puede añadir presión sobre el precio del dólar en el mercado informal

El anuncio del Banco Central puede provocar una reacción inmediata entre corresponsales extranjeros, diplomáticos, cooperantes y trabajadores de entidades foráneas en Cuba, uno de los grupos que más utiliza tarjetas internacionales para comprar en tiendas en divisas. Ante la interrupción de las operaciones a partir del 6 de junio, es previsible un aumento de las compras en los días previos, especialmente en alimentos, productos de aseo y otros bienes escasos. Para muchos residentes extranjeros, la tarjeta internacional era una vía directa de acceso a esos comercios sin depender del mercado informal de divisas.

La medida también puede añadir presión sobre el precio del dólar en el mercado informal. En los últimos meses, pagar con tarjetas extranjeras ya resultaba cada vez más difícil por los apagones, los fallos de conexión y las interrupciones en los sistemas bancarios. Una parte de la clientela tendrá que recurrir a tarjetas prepago nacionales, como Clásica o Tropical, o al efectivo en divisas. Este último se convierte en la opción más práctica para muchos comercios, porque puede aceptarse incluso durante los cortes eléctricos, lo que aumenta la demanda de dólares físicos en un mercado ya tensionado.

La decisión es un golpe durísimo, no tanto para el turismo, que se encuentra casi en ceros, sino para las tiendas en dólares. Un buen porcentaje de personas que compran lo hacen con plásticos que le han sacado sus parientes en el extranjero –las llamadas tarjetas monedero donde se coloca la cantidad que se va a gastar–.