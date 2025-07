Un nuevo feminicidio en Cienfuegos eleva a 19 los asesinatos machistas en Cuba en 2025

La Habana/Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas confirmaron el sábado un nuevo feminicidio en la Isla, el de Yailín Carrasco, de 29 años, asesinada por su pareja en la ciudad de Cienfuegos el pasado 22 de julio. Con este caso, el número de asesinatos machistas en Cuba asciende a 19 en lo que va de año, según el registro de 14ymedio.

Según los observatorios, el crimen ocurrió “al menos frente a una de las tres niñas que le sobreviven”.

Asimismo, las plataformas revelaron la identidad de la mujer que fue asesinada recientemente en Holguín y de la que, debido al secretismo de la prensa oficial –que informó de la noticia– no se conocían detalles. Se trata de Yailín Requejo, de 41 años, quien fue asesinada el 13 de julio en la vía pública de la ciudad cabecera de esa provincia. El presunto agresor fue detenido el martes, según confirmaron medios estatales, que describieron a la víctima como una "joven esposa" y añadieron que en el ataque también resultó gravemente herida su hija menor.

“El ciudadano que ultimó con arma blanca a su joven esposa en plena vía pública, en el barrio Cruce del Coco de la provincia de Holguín, fue capturado gracias a un operativo conjunto entre las fuerzas del Ministerio del Interior de ese territorio, con el apoyo de efectivos de Camagüey y la cooperación de la población”, explicó entonces Cubadebate.

Días atrás se informó del asesinato machista de Leysi Liettis Cascaret Casero, de 22 años y estudiante de Ciencias Médicas, cuyo feminicidio fue confirmado recientemente por el observatorio de Alas Tensas. La joven fue agredida por su pareja en el poblado de El Manguito, municipio de La Maya, en Santiago de Cuba.

Según cifras divulgadas recientemente por el estatal Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, en 2023 y 2024 se juzgaron en el país un total de 76 feminicidios, en los que las víctimas eran mayores de 15 años.

En Cuba no existe aún una Ley Integral contra la violencia de género y la información sobre feminicidios es escasa en los medios oficiales. No obstante, recientemente la Fiscalía General, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo Popular y otras instituciones anunciaron la creación de un registro conjunto para recopilar datos sobre estos crímenes. Sin embargo, también aclararon que dicho registro no será de acceso público.