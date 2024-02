Nuevo récord de apagones en Cuba por falta de combustible y centrales averiadas

La Habana/El déficit de generación pronosticado por la Unión Eléctrica (UNE) rompió este miércoles un nuevo récord con el anuncio de 1.255 megavatios (MW) faltantes en el horario pico. Con cinco de las seis patanas contratadas a la empresa turca Karpowership sin servicio y 99 generadores fuera de combate, en ambos casos por falta de combustible, la crisis energética arrecia para los cubanos.

Todo el país sufre apagones desde las 5:30 de la madrugada de este miércoles y el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE) desgrana un rosario de averías. Las unidades 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, en Matanzas, y la 2 de la Felton, en Holguín, no funcionan. La 5 y la 8 de Mariel, en Artemisa, y la 6 de Nuevitas, en Camagüey, están en mantenimiento. A pesar de que la mayoría usa crudo nacional, otras ocho centrales, advierte la UNE, tienen poca disponibilidad de petróleo y es probable que –si no entran en funcionamiento algunos motores auxiliares– el déficit sea incluso mayor que lo previsto.

La madrugada de este jueves se desconectará del Sistema Eléctrico Nacional la central Antonio Guiteras, en Matanzas. El anuncio de que la mayor termoeléctrica de occidente pasará 17 días de mantenimiento –en lo más álgido de la debacle energética– motivó un aluvión de comentarios de indignación.

De lo que los clientes de la UNE están seguros es que habrá más apagones y que serán ellos quienes sufran las consecuencias de la “impostergable” reparación de la Guiteras. La estatal cifra sus esperanzas en que “habrá combustible” para que las dos patanas de Mariel y el generador de Moa contribuyan a compensar el parón de la central matancera.

Desde que, a finales de enero, se pronosticara un déficit de 1.010 MW en horario pico, las afectaciones diarias se han mantenido en torno a los 1.000 MW, una cifra que se traduce en apagones y que la UNE justifica alegando que falta combustible en el país.

La situación es insostenible para los cubanos, que no ven una mejoría a corto plazo. Liudmila, madre de una niña de 7 años y una bebé, describe a 14ymedio cómo se vive una jornada de apagones “programados” en Cárdenas, Matanzas. “Un día se va de 6:00 am a 9:00 am y luego de 1:00 pm a 6:00 pm y al siguiente corresponde de 9:00 am a 1:00 pm y de 6:00 pm a 9:00 pm”, enumera.

A medida que los circuitos se acercan al polo turístico de Varadero, los apagones son más “indulgentes”. En Santa Marta, explica Liudmila, “los intervalos son cada tres o cuatro horas”. “En Varadero, por supuesto, no se va”, remata.

Los niños, alega la mujer, sufren el doble. “Cuando el calor es extremo tengo que acostar a mi niña sobre una sábana en el piso porque en la cuna es imposible que duerma”, lamenta. Hacer la comida en tiempo, añade, “es bien complicado”.

En Santiago de Cuba, como en el resto de las provincias orientales, la situación es peor. “Ayer el apagón tocaba en la mañana y se fue la luz a las 7:00 am en punto. Llegó a las 10:00, la volvieron a quitar 15 minutos después y la pusieron casi a la 1:00 de la tarde. Hoy nos tocaba a la 1:00 pm pero a las 6:50 de la mañana ya nos la ‘tumbaron’. Aquí supuestamente hay horarios para los apagones, pero la quitan a la hora que les da la gana”, lamenta Maritza, que vive en las inmediaciones de la Plaza de Marte.

En el fragor de la crisis, este miércoles el Gobierno también anunció la entrada en vigor, el próximo 1 de marzo, de los nuevos precios del combustible, que habían sido aplazados por un supuesto ataque cibernético a la financiera Cimex.

Las autoridades también señalaron que los nuevos precios se aplicarán solo al combustible que se comercializa de forma minorista: 156 pesos o 1,30 dólares para la gasolina especial en lugar de 30 pesos; regular y diésel a 132 o 1,10 y motor a 114 pesos o 0,95 dólares (en lugar de 25 y 20 pesos, respectivamente). Al permanecer intactas las tarifas para la venta mayorista, los precios de la transportación particular no deberían aumentar, subrayaron.