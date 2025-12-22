Los obispos llaman a sembrar "esperanza" para construir una Cuba "nueva y mejor"

La Habana/La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) ha tenido que echar la vista atrás y recuperar deseos que ya pidió en su mensaje de Navidad de 2020 y siguen en espera. "Una buena noticia para los cubanos sería que las cosas cambien para bien y en paz… que el agobio por conseguir los alimentos se convierta en un sereno compartir el pan cotidiano en familia… que el anunciado reajuste de la economía nacional, lejos de aumentar las preocupaciones de muchos, ayude a que cada cual pueda sostener a su familia con un trabajo digno, con el salario suficiente y con la siempre necesaria justicia social…", pidió entonces, un texto que recuperó este domingo al hacer público su mensaje de este Año Jubilar, en el que llamó "a todos los cristianos y cubanos a ser 'sembradores de esperanza', inspirando y ordenando sus actos hacia la construcción de una Cuba nueva.

Los obispos, que comienzan acordándose de quienes sufrieron el azote del huracán Melissa en el oriente de la Isla, han invitado "al diálogo, a dar la mano, a construir puentes en lugar de muros" y abogar por la familia "unida". El texto, publicado en la página de la COCC y sus redes sociales, subraya que el mensaje de la Navidad es también un llamado "a olvidar ofensas, acallar rencores y llamar hermano al otro para, juntos, construir una Cuba mejor".

Así, recuerdan todo lo que ya dijeron en 2020 y consideran que conserva "su actualidad cinco años después". Entre las partes recuperadas de ese documento también está la demanda de "que los cubanos no tengamos que buscar fuera del país lo que debemos encontrar dentro; que no tengamos que esperar a que nos den desde arriba lo que debemos y podemos construir nosotros mismos desde abajo… que cesen todos los bloqueos, externos e internos, y dar paso a la iniciativa creadora, a la liberación de las fuerzas productivas y a leyes que favorezcan la iniciativa de cada cubano, así cada uno sentirá y podrá ser protagonista de su proyecto de vida y, de ese modo, la Nación avanzará hacia un desarrollo humano integral”.

Además, los obispos dicen que "hoy se podrían añadir otros buenos deseos, que necesitamos y esperamos. Que no se siga dilatando el tiempo de hacerlos realidad, con el empeño de todos".

El mensaje alude sin paliativos a la grave crisis económica que afecta al país y los efectos que ha producido, entre ellos la migración masiva, justo un día antes de que se celebre, hoy 22 de diciembre, el día de Santa Francisca Javier Cabrini, "patrona de los inmigrantes, ejemplo de fe y caridad sin fronteras. Su vida nos recuerda que el amor verdadero se expresa en obras concretas y que la esperanza puede cruzar océanos", ha recordado ya este lunes la COCC.

En su post, donde repasa brevemente la vida de la misionera, que atendió en escuelas, hospitales y orfanatos a los inmigrantes italianos en EE UU, señala que esta santa fue "madre espiritual de quienes buscaban un futuro digno". "En tiempos de migraciones y desafíos globales, su ejemplo nos invita a abrir el corazón y las manos a quienes buscan un hogar y una oportunidad", afirman.

La Navidad llega para la Iglesia católica cubana este año con la pérdida Héctor Luis Lucas Peña Gómez, obispo emérito de Holguín, muy reciente. El prelado, fallecido a los 96 años el pasado jueves, fue uno de los firmantes de la pastoral El amor todo lo espera, uno de los documentos más significativos de la Iglesia en Cuba y su despedida tuvo lugar en la Catedral de San Isidoro, en una misa de cuerpo presente presidida por el arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez.

El poeta holguinero Ghabriel Pérez compartió con este diario un texto –publicado este viernes– en el que recordaba a Peña y se preguntaba el motivo de la presencia policial en su funeral. "No puede faltar en esta despedida mi molestia de haber visto a tanto policía, en cada bocacalle desde la Catedral al camposanto, y tantas motos y perseguidoras, ¿en custodia de qué? Hace apenas unas semanas tuvo lugar un peregrinar semejante por la muerte del cura José Necuse y no hubo un solo policía en custodia. Evidentemente, mi queridísimo Peña, tú activaste los resortes de una fe de pura raíz contestataria", escribió.