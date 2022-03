Las ofertas de empleo de 'Cubadebate' suscitan un alud de burlas

"Me encantaría trabajar para ustedes. A mí siempre me ha gustado la ciencia ficción". Esta de Osvaldo Figueruelo fue una de las múltiples reacciones a una convocatoria de empleo lanzada por Cubadebate este martes para cubrir diez plazas en el medio oficial.

El medio ofrece plazas de periodista, editor web, diseñadores, analista en redes sociales, camarógrafo-editor, gestor de redes sociales, especialista en análisis de opinión, gestores en comunicación y marketing, pero muchos usuarios han optado por burlarse en la propia publicación en Facebook de la convocatoria.

"Ofrecemos nuevas plazas. Las ocupadas anteriormente se han ido del país", expuso Vladimir Lara López, quien cursó estudios primarios en la Escuela Ignacio Agramonte, de La Habana, y la licenciatura en la Universidad Estatal de Bakú (Azerbaiyán).

Un periodista cubano, Javier Díaz, que actualmente vive en Miami y labora para Univisión, respondió: "Mi libertad no tiene precio".

La especificación de que es "imprescindible residir en La Habana" para solicitar el empleo fue utilizada para ironizar por algunos usuarios de Facebook. "Estoy desesperado por pertenecer al equipo de Cubadebate, trabajar contra el 'terrorismo mediático' y ganar un salario revolucionario", dijo Eduardo Castroman, que preguntó si el requisito era para evitar la contratación de un "gusano".

"¿Y el periodista puede escribir sus propios artículos, o tiene que esperar que el PCC (Partido Comunista de Cuba) se los dicte?"

Los usuarios también aprovecharon el anuncio para manifestar su rechazo a la línea editorial del sitio, que fue lanzado en agosto de 2003 y desarrollado por Chasqui, un grupo de estudiantes de la Universidad Central Marta Abreu en Las Villas, Santa Clara. "¿Y el periodista puede escribir sus propios artículos, o tiene que esperar que el PCC (Partido Comunista de Cuba) se los dicte?", preguntó Glimar Garcia Olivera.

"No, gracias", fue el comentario de la habanera Alegna Muro. "Como bloguera y podcaster independiente me va de maravilla y, lo mejor, no tengo que mentir para hacer mi trabajo". Mientras, otra usuaria identificada como Lily Nouveau advirtió: "Pero primero hay que pasar el curso de Pinocho para que te den el empleo".

"El mayor requisito para la demanda de empleo con los dictadores es ser chivato cordero y lo demás es cuento", escribió Ana María Martí.

Entre quienes se lo tomaban en serio, no faltó quien preguntaba si se podía trabajar en casa y el pago sería en moneda libremente convertible.

Adonis Ramos les propuso esperar a hacer prensa para tener periodistas, mientras Leandro Miguel Céspedes Balón bromeaba: "Esta página es más divertida que Pánfilo, deberían transmitir sus chistes los lunes en la noche, para así reír un poco".

En la página web del medio, donde los comentarios están controlados, sí se podía leer a algunas personas interesadas, aunque proliferaron las quejas por la exigencia de tener que residir en La Habana. El entusiasmo fue tal que algunos se postularon para hacerlo incluso gratis con esta ortografía: "Me interesa, colaborar sin costo, soy Argentino Revoluciónario Vivo en La Habana, mucha experi en analis politico, formacion en economia y siencias sociales" (sic).

