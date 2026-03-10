El oficialismo califica de “show mediático” la sentada de los estudiantes de la Universidad de La Habana

Al oficialismo no le ha gustado que medios internacionales, como EFE o 'El País', se hayan hecho eco de la protesta.

Madrid/La Universidad de La Habana (UH) dio por zanjada la protesta de este 9 de marzo en la escalinata principal tras la conversación mantenida entre el ministro de Educación Superior y la rectora con el grupo de alumnos que comenzó la sentada en el que acordaron “crear espacios de intercambio semanales entre los estudiantes y las direcciones universitarias para dar seguimiento al proceso docente-educativo”. La institución hizo público un poco concreto comunicado en el que obvia que la Seguridad del Estado impidió que se unieran más estudiantes a la acción inicial.

“Durante el intercambio, los estudiantes expusieron sus inquietudes sobre la continuidad del curso escolar en las universidades ante las dificultades provocadas por las férreas medidas impuestas por el bloqueo de los Estados Unidos a nuestro país, principalmente de desabastecimiento de combustible. Los estudiantes plantearon también la necesidad de mejorar la comunicación entre las partes en la organización de las actividades”, sostiene el texto, difundido por la prensa y las redes de la UH.

La institución sostiene que las facultades “se mantendran abiertas para recibir a sus estudiantes y atender sus necesidades, considerando las particularidades de cada carrera y programa de estudios” y que las autoridades de cada municipio están coordinadas con las universidades para identificar las peculiaridades de cada zona y proponer alternativas “para realizar actividades académicas en las localidades”.

“Dicen sin decir nada, ¿dónde están los acuerdos que se plantearon, encuentros semanales? ¿Con qué dinero vamos a ir a la universidad si un carro está en 800 pesos hasta El Vedado?", ha respondido un estudiante, que lamenta que haya que gastar más dinero para que “se den vueltas sin aclarar soluciones” y pide cambios urgentes.

Su opinión es generalizada. Muchos usuarios han respondido con malestar a la publicación, por un lado por presentar los hechos como si se hubiera producido una reunión acordada, ignorando que hubo que realizar un acto reivindicativo para que se diera la conversación. Por otro, porque las soluciones brillan por su ausencia. Los alumnos que se reunieron este lunes en la escalinata de la institución demandaban el regreso a las clases presenciales, entre otras cuestiones.

Perfiles vinculados al oficialismo, sin embargo, insisten en que el debate universitario es constante y no hacía falta un “show mediático”. El curso diurno cuenta con unos 105.000 estudiantes en la actualidad, casi la mitad, unos 50.000, tienen alojamiento universitario (becados) debido a la lejanía de sus lugares de residencia”, afirmaba David Lahera, funcionario del PCC y vinculado a la Cujae, en una larga disertación sobre cómo, desde 2019, las universidades cubanas se enfrentan a los problemas derivados de la crisis energética y de transporte. “El mayor mérito de la comunidad universitaria es haber mantenido el proceso formativo a pesar de las limitaciones impuestas por el criminal bloqueo”, afirma.

Lahera considera que “es lógico que los estudiantes se preocupen si no pueden acceder a las informaciones, los contenidos y las evaluaciones”, pero que la clave está en atenderlos y sobre eso se habló este lunes “con amplia repercusión, principalmente por aquellos medios de comunicación que silencian las verdaderas causas de estás dificultades. Lo que buscan desesperadamente es el show mediático con la intención evidente de dañar el proyecto que amplió las puertas de acceso a las universidades, encumbrando la cultura, la ciencia y la educación de este país”.

“Ya hace un mes que la Universidad cerró sus puertas. Se supone que los estudiantes estén realizando sus actividades de forma 'online' en un país sin corriente y prácticamente sin conexión a internet"

Pero la preocupación se extiende entre los alumnos y sus padres tampoco están al margen. “Ya hace un mes que la Universidad cerró sus puertas. Se supone que los estudiantes estén realizando sus actividades de forma online en un país sin corriente y prácticamente sin conexión a internet y sin esperanzas de mejorar. Citan a los estudiantes para asistir a encuentros a una supuesta sede universitaria municipal, pero no hay transporte para que se trasladen. En fin, nada funciona, lo estoy sufriendo con mi hija en su último año de carrera. Muy triste todo”, señalaba una madre.

En redes sociales, donde el debate entre los estudiantes favorables y contrarios al diálogo con las autoridades universitarias está siendo encendido, ha empezado a circular una nueva convocatoria para este martes a las 10 en el Parque Víctor Hugo, en el Vedado. “La educación superior atraviesa desafíos estructurales que nos interpelan como generación. Hablar de reforma universitaria no es un gesto retórico: es asumir la responsabilidad de disputar el futuro de nuestras instituciones. Invitamos al diálogo, a la reflexión colectiva y a la construcción de propuestas. Porque cuando los estudiantes debaten, la universidad se transforma”, ha llamado la asociación Reclamo Universitario, que pide una conversación abierta para este fin.