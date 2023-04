"No olvides traerme sal", la súplica de las madres cubanas a los que viajan al extranjero

La escasez de sal lleva siendo un asunto serio en las calles de Cuba desde hace mucho tiempo, pero no ha sido hasta este miércoles que la prensa oficial se ha ocupado de él. En un largo artículo, Cubadebate se hace eco de las quejas de sus propios lectores y admite que "desde hace varios meses se aprecia inestabilidad en la comercialización de la sal en el país".

El problema no es tanto que no haya sal, pues, tal y como recuerda la nota a partir de unas declaraciones del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, el pasado febrero, hay más de 9.000 toneladas almacenadas, sino la distribución. "Problemas con la transportación han incidido en el déficit de la entrega a los consumidores", indican.

En lo que parece una justificación a la gran pregunta –¿cómo es que a un país rodeado de agua de mar le falta sal?–, el texto dedica gran espacio a argumentar que la mayoría de las salinas de la Isla se encuentran en la zona oriental. Esto, dice el director de la Empresa de la Sal (Ensal), Jorge Luis Bell Álvarez, "no responde a caprichos ni falta de inversiones, sino a que para su localización se requieren condiciones de clima muy específicas", es decir, donde "que haya poca lluvia y mucho viento". Dos de las plantas se encuentran en Guantánamo y el resto en Las Tunas, Camagüey, Villa Clara y Matanzas.

"Guantánamo es la que más sal produce, porque tiene un clima semiárido, muy seco y con poca lluvia todo el año", refiere, pedagógico, el funcionario, mientras que en Matanzas "solo se puede producir sal en los meses más secos y ventosos, que son abril, mayo, julio y septiembre. En los demás meses llueve mucho y el agua disuelve la sal que se ha formado".

Las salinas de esta última provincia presenta otro problema, a decir del presidente del Grupo Empresarial Geominero-Salinero, Fabio José Reimundo: "Cada vez que pasa un ciclón se lleva toda la instalación, porque son unos diques que separan el agua y de ahí se cristaliza la sal. Cuando viene un oleaje fuerte, se mete y acaba con la salina. Hay muchos ciclones que pasan por aquí, pero en Guantánamo apenas pasan".

"Ahora ya no debe de haber, porque cualquier cosita que sacan que lleva tiempo 'perdido', lo agarran los revendedores enseguida, lo reenvasan y ya tú sabes, a precio desorbitante"

Pese a todo, el director de Ensal asegura que la estatal "ha logrado mantener la producción y la distribución (limitada) de sal en todo el territorio nacional, a pesar de las dificultades de recursos que enfrenta".

El mismo funcionario explica un alambicado proceso de distribución según el número de integrantes del núcleo familiar por la canasta normada, según el cual en el primer mes del trimestre, por ejemplo este marzo, se reparten 4.100 toneladas de sal "y todos los núcleos familiares reciben una bolsita de sal por núcleo", pero en abril, 2.800 toneladas solo se reparten a los núcleos familiares que tienen más de cuatro personas. "En el tercer y último mes del trimestre se distribuyen entre 900 y 1.000 toneladas y solo reciben sal los núcleos familiares de muchos consumidores y a los cuales les queda alguna bolsita por coger".

De lo que sí saca una conclusión el lector es que las cifras incluidas en la nota de Cubadebate no son las mismas que en la calle. Así, el precio propuesto por kilogramo de sal en las bodegas, que el director de la empresa pone en 25 pesos, puede llegar hasta 136 pesos, como pudo constatar este diario hace unos días en Luyanó donde se vendía solo como producto liberado.

"Ahora ya no debe de haber, porque cualquier cosita que sacan que lleva tiempo perdido, lo agarran los revendedores enseguida, lo reenvasan y ya tú sabes, a precio desorbitante", relata una vecina del lugar, que alcanzó a comprar una libra.

También hay incongruencia entre el papel y la realidad en los costos de la sal por la izquierda. Cubadebate dice que son 150 pesos el paquete, pero este mismo miércoles en varios mercados de La Habana estaba a 250 pesos un paquete de libra y media. "Te lo venden como un kilogramo, pero se ve que trae menos, y no siempre con calidad suficiente. A veces está medio húmeda, a veces está muy gorda, y a veces buena, sí, pero eso depende", lamenta un residente de El Vedado.

En San Antonio de los Baños, Ana María pudo comprar apenas una bolsita pequeña reempaquetada. "No entiendo por qué razón la sal también escasea, ¡un país rodeado de mar!", lamenta la mujer, casada y con una hija pequeña. "Esa sal no tendría que venir importada, no tiene que venir de ningún lugar".

Quienes tienen algún pariente que viaja han agregado la sal a la lista de pedidos para traer desde el extranjero. "Mi madre me mandó el mensaje de que no se me fuera a olvidar llevarle sal", cuenta a este diario un habanero de visita en España. "Pero la última vez que le llevé fue desde Bogotá y por poco pierdo el vuelo, porque me hicieron abrir la maleta para saber qué era ese 'polvo' en mi equipaje. Fue bastante penoso explicar a los colombianos que era sal para llevar a una isla".

Frente a todas estas vicisitudes, la respuesta de las autoridades vía prensa oficial es, como de costumbre, voluntarista. "Estamos buscando alternativas para mejorar el transporte de sal y cambiar la matriz modal", declara Dolcey Castellanos, director de operaciones de Ensal. Por ejemplo, "utilizar contenedores que se puedan desmontar en planchas ferroviarias" o "ejecutar una inversión" en las salinas de Santa Clara para "aumentar la capacidad de producción de cuatro a diez toneladas por hora". Por el momento, nada se ha concretado.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.