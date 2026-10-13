Un operativo contra la minería ilegal de oro en Guantánamo deja al menos 60 detenidos

Algunos de los implicados podrían ser procesados por los delitos de “contaminación de los suelos y desobediencia”

La mayoría de los arrestados son jóvenes y algunos podrían enfrentar cargos por contaminación de los suelos y desobediencia

La Habana/Al menos 60 personas fueron detenidas en un operativo contra la minería ilegal de oro en El Yarey, una zona del municipio de Yateras, en Guantánamo, según informó este martes el perfil oficialista de Facebook Guantánamo y su Verdad. La redada, encabezada por fuerzas del Ministerio del Interior, se desarrolló en los márgenes del río de la localidad, donde desde hace tiempo se practica la extracción clandestina del mineral.

La publicación difunde varias imágenes, en las que se aprecia que la mayoría de los detenidos son jóvenes. Según la misma fuente, probablemente residían en el propio territorio, aunque afirman no tener detalles de su procedencia. Tampoco hay confirmación oficial del operativo y el número concreto de arrestos.

Algunos de los implicados podrían ser procesados por los delitos de “contaminación de los suelos y desobediencia”, mientras que a otros se les aplicarían “medidas preventivas o profilácticas según su situación individual y posible reincidencia”, señala el perfil, que advierte que se trata de una “información preliminar y en desarrollo”.

Algunos de los implicados podrían ser procesados por los delitos de “contaminación de los suelos y desobediencia”

Las fotografías difundidas muestran a numerosos hombres con botas de goma y ropa de trabajo en una zona boscosa, así como tiendas de campaña, estructuras improvisadas de madera y restos de envases.

Las detenciones han generado críticas por la falta de alternativas laborales en la zona. “Es fácil mandar policías. Lo difícil parece ser garantizar oportunidades para que esos jóvenes puedan sostener a sus familias”, escribió en Facebook Yois Ramos. “Buscar sustento no convierte a nadie en delincuente”, añadió, aunque pidió investigar los posibles daños ambientales.

Entre los comentarios a su publicación, otro internauta lamentó que sea “muy fácil detener a los jóvenes que están tratando de sacar a su familia adelante”, mientras que en Guantánamo “no se puede salir a ninguna hora” porque “te asaltan y te golpean y no pasa nada”.

Por su parte, el médico Yunisel Márquez Pupo, residente en Venezuela, cuestionó: “Qué daño ecológico pueden hacer ellos en un pedacito de tierra, cuando los verdaderos responsables les están haciendo daño a miles de personas en la minería del níquel en Moa, de modo que cada año mueren muchas personas a causa del cáncer de pulmón provocado por la minería”.

El Yarey había sido escenario días antes de un violento asalto relacionado con la compraventa clandestina de oro

El Yarey había sido escenario días antes de un violento asalto relacionado con la compraventa clandestina de oro. Según una denuncia publicada el 9 de octubre por el mismo perfil Guantánamo y su Verdad, un hombre identificado como Ovadis, residente en Palenque, fue golpeado en la cabeza con una piedra cuando negociaba la compra de varias onzas del metal precioso con tres jóvenes de la comunidad de Arroyo del Medio.

Los agresores le habrían robado el oro y alrededor de 1,2 millones de pesos, además de dejarlo inconsciente. Un transeúnte lo trasladó a un centro sanitario y posteriormente fue remitido al Hospital Provincial de Guantánamo. La misma publicación aseguró que los tres presuntos responsables fueron detenidos y que las autoridades recuperaron más de 200.000 pesos. No se ha indicado si el caso guarda relación con el nuevo operativo.

La ofensiva policial tampoco es la primera en Yateras. El pasado 29 de septiembre, Guantánamo y su Verdad también informó de operaciones en ese municipio y en Imías, donde fueron detenidas varias personas por extracción ilegal de oro, algunas presuntamente reincidentes. El perfil denunció además alteraciones en los cauces de los ríos, daños a la flora y la fauna y contaminación del agua y los suelos con productos químicos.

En 2025, cinco personas fueron condenadas en Yateras a penas de entre un año y más dos años de prisión por contaminación de los suelos

La persecución de los buscadores de oro tiene otros antecedentes judiciales en el mismo municipio. En septiembre de 2025, cinco personas fueron condenadas a penas de entre un año y seis meses y dos años y siete meses de prisión por contaminación de los suelos. Los acusados extraían ilegalmente el mineral en los márgenes del río Toa, dentro del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, declarado Patrimonio de la Humanidad.

La extracción clandestina también ha encendido las alarmas sanitarias en otras provincias. El pasado domingo, el oficialista Periódico 26 alertó de las consecuencias sanitarias del uso de mercurio en las minas ilegales de Las Tunas. Según un especialista citado por ese medio, las enfermedades neurológicas, renales y psiquiátricas asociadas a la actividad en Jobabo y comunidades cercanas alcanzan niveles que triplican la estadística nacional.

El mercurio utilizado para separar el oro puede provocar daños graves al sistema nervioso

El mercurio utilizado para separar el oro puede provocar daños graves al sistema nervioso, los riñones y el aparato cardiovascular. Los médicos de Jobabo han atendido a más de 25 pacientes con complicaciones relacionadas con su utilización, incluidos jóvenes con insuficiencia renal aguda.

Las operaciones policiales tampoco han conseguido frenar la actividad. En marzo de 2025, ocho personas fueron detenidas en Jobabo, donde las autoridades decomisaron generadores eléctricos, bombas de agua y equipos de trituración. En agosto de este año, una disputa entre mineros clandestinos en Placetas, Villa Clara, terminó con un hombre muerto y su hermano gravemente herido. La mina Descanso, de ese municipio, había sido cerrada oficialmente en 2019, pero la extracción ilegal de oro continuó en la zona.