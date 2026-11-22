La reunión interparlamentaria concluyó con un acuerdo para fortalecer la cooperación en energía, salud, ciencia, turismo, seguridad alimentaria y comercio.

Los senadores del PAN y del PRI denuncian la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y el silencio sobre los presos políticos

La Habana/La política de apoyo económico del Gobierno de Claudia Sheinbaum al régimen cubano vuelve a provocar críticas en México. La XVIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada el viernes y el sábado en el Senado, concluyó con nuevos compromisos de cooperación bilateral, pero sin la participación de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La ausencia de la oposición coincide con sus reiteradas denuncias sobre los millonarios suministros de petróleo a la Isla y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos mexicanos.

El senador panista Marko Cortés Mendoza había anunciado que no participaría en el encuentro por considerar que dejaba fuera asuntos fundamentales como los derechos humanos, la persecución de opositores y la existencia de presos políticos en Cuba. "No voy a participar, por básica congruencia", declaró el legislador, según una información de la agencia Reforma, publicada el 20 de noviembre.

Cortés, ex presidente del PAN, sostuvo que el diálogo entre ambos países es positivo, pero no debe servir para legitimar a un Gobierno autoritario. A su juicio, cualquier cooperación en salud, educación o desarrollo económico debería ir acompañada de exigencias de libertades democráticas y respeto a los derechos humanos.

Cortés denunció entonces que los recursos energéticos estaban siendo utilizados como una "chequera ideológica"

La postura del senador tampoco es nueva. El pasado enero, exigió un informe exhaustivo sobre los suministros de petróleo y combustibles mexicanos a Cuba, incluyendo los volúmenes transportados, el valor de los cargamentos, las rutas marítimas, los posibles subsidios y la participación opaca de Gasolinas Bienestar, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cortés denunció entonces que los recursos energéticos estaban siendo utilizados como una "chequera ideológica" y reclamó explicaciones sobre los beneficios reales de esas operaciones para México. También advirtió de las consecuencias económicas y diplomáticas que podrían derivarse de mantener los suministros.

Las críticas se extienden a otros dirigentes de Acción Nacional. En febrero, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, acusó al Ejecutivo de financiar al régimen cubano con dinero de los contribuyentes mexicanos. Anaya argumentó que los recursos no se estaban destinando directamente a la población, sino a un Gobierno que reprime las manifestaciones y persigue al periodismo independiente.

El dirigente también advirtió de las posibles repercusiones de esa política para la relación comercial de México con Estados Unidos, especialmente en el contexto de la revisión del tratado de libre comercio norteamericano.

'El Universal' reveló que Pemex se había negado a entregar los comprobantes de pago solicitados por el periódico

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, declaró a finales de enero que su formación no se opone a la ayuda humanitaria para los cubanos, pero sí a regalar petróleo al Gobierno de La Habana, "como si estuviéramos en bonanza absoluta".

La senadora Gina Campuzano González también cuestionó las prioridades presupuestarias del Ejecutivo durante una intervención parlamentaria en septiembre. La legisladora contrastó los recursos destinados al extranjero con las necesidades internas de México en materia de salud, seguridad e infraestructura, y criticó la entrega de petróleo, medicinas y otros suministros.

La controversia tiene una dimensión económica considerable. El pasado febrero, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reconoció oficialmente que durante 2025 la petrolera había suministrado a Cuba crudo y derivados por valor de 496 millones de dólares.

El funcionario aseguró que las operaciones correspondían a un contrato comercial vigente desde 2023 y que Cuba “cumplía con sus pagos”. Sin embargo, como ya ha señalado antes 14ymedio, esas afirmaciones no están acompañadas de pruebas documentales. Meses atrás, una investigación de El Universal reveló que Pemex se había negado a entregar los comprobantes de pago solicitados por el periódico, alegando que Gasolinas Bienestar, la filial encargada de las operaciones con Cuba, era una sociedad mercantil de derecho privado no sujeta directamente a las obligaciones de transparencia.

Una columnista planteó que Sheinbaum debería consultar a los ciudadanos sobre la continuidad de esa asistencia

En una columna publicada este sábado, la periodista Angélica Beltrán criticó duramente a Sheinbaum por los recursos destinados a Cuba y planteó incluso que la presidenta debería consultar a los ciudadanos sobre la continuidad de esa asistencia. La columnista también cuestionó que el Gobierno mexicano destine millones de dólares a Cuba sin explicar con suficiente transparencia cuánto dinero público se ha comprometido y bajo qué condiciones.

Mientras tanto, la reunión interparlamentaria concluyó con un acuerdo para fortalecer la cooperación en energía, salud, ciencia, turismo, seguridad alimentaria y comercio. El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, del partido oficial, reiteró el respaldo mexicano a La Habana y defendió la continuidad de las relaciones bilaterales.

El encuentro no anunció nuevas cantidades concretas de financiación, pero dejó al descubierto las diferencias entre quienes defienden la cooperación con el régimen y una oposición que exige separar la solidaridad con los cubanos del respaldo económico a su Gobierno.