El opositor cubano 'Ktivo Disidente' obtiene la libertad condicional

El activista y opositor Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Ktivo Disidente, ha obtenido la libertad condicional y está en su casa desde este miércoles, según informó la activista Ismary Bacallao, que publicó varias imágenes del cienfueguero.

"Tremenda buena noticia. Hoy es uno de los días más felices desde hace mucho tiempo. Mi hermano, aunque no de sangre, Carlos Ernesto Díaz González, Ktivo Disidente, camino a casa. Le dieron la libertad condicional", escribió Bacallao. Su mensaje fue difundido posteriormente por Cubalex.

A su alegría se sumó la de Luis Rodríguez Pérez, esposo de la presa política Angélica Garrido. "Me llega la noticia de la libertad de Ktivo Disidente y me percato de que todo, sean risas, sean lágrimas, sean esperanzas, todo está sumergido dentro de esta lucha por la libertad", dijo en un mensaje de agradecimiento a la abogada Ana Belén Cordero, ex congresista ecuatoriana del partido de Guillermo Lasso que amadrina a su esposa.

"Me llega la noticia de la libertad de Ktivo Disidente y me percato de que todo, sean risas, sean lágrimas, sean esperanzas, todo está sumergido dentro de esta lucha por la libertad"

Tras la liberación de Ktivo no ha trascendido ningún mensaje del activista, que no disponía de teléfono móvil en ese momento.

El opositor fue condenado a finales de noviembre de 2022 a dos años y seis meses de prisión por los delitos de desobediencia y desacato. Díaz González fue recluido en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, por haber pedido libertad para los presos políticos subido al muro de un parque infantil, en el habanero bulevar de San Rafael en el mes de abril.

Durante aquella acción, Ktivo lanzó una arenga en la que, además, reclamó el derecho a respetar las ideas ajenas. "No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista que lo sea, pero el que no hay que respetárselo", gritó durante su protesta, que se prolongó unos minutos hasta que decidió bajar y los agentes que lo miraban desde abajo lo esposaron y detuvieron.

Anteriormente tuvo problemas también por manifestarse en diciembre de 2020 para pedir la libertad de Luis Robles, conocido como "el joven de la pancarta". Posteriormente se unió a la plataforma Archipiélago y fue detenido en noviembre de 2021, la víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, por pegar carteles de protesta en Cienfuegos.

"Mire, le doy permiso para que ordene mi fusilamiento, creo que lo merezco si juzga según mis deseos de poner fin a tanta barbarie y restaurar la libertad plena, la democracia y la felicidad de mi patria"

En uno de los últimos mensajes que difundió el activista desde prisión, el pasado diciembre, el activista decía a Miguel Díaz-Canel: "Mire, le doy permiso para que ordene mi fusilamiento, creo que lo merezco si juzga según mis deseos de poner fin a tanta barbarie y restaurar la libertad plena, la democracia y la felicidad de mi patria".

El opositor relató el maltrato que sufría en prisión, denunció la situación de otros presos de conciencia y recordó a las autoridades que no está solo. "Usted también debe saber que sé que hay mucho valiente en Cuba todavía, dispuestos como yo, a no callar bajo amenaza latente de hacernos apostatar", señaló.

En febrero de 2023, Ktivo Disidente fue trasladado a la prisión de Baldosa, en Cienfuegos, donde se le dio un régimen menos severo. Allí se le prometió tener su primera pase a los diez días, pero no fue hasta abril cuando lo obtuvo por primera vez. "Parece que estaban esperando a que engordara un poquito", dijo.

