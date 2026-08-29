El opositor Guillermo del Sol sufre una emergencia cardíaca al cumplir 72 días en huelga de hambre

Los médicos intentaron ingresarlo en terapia cardiovascular, pero, según su hijo, no había camas disponibles

La Habana/El opositor Guillermo del Sol regresó a su casa en Santa Clara después de ser atendido de urgencia este viernes en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, tras sufrir una grave descompensación cuando cumplía 72 días en huelga de hambre. Pese a las recomendaciones de los médicos y al evidente deterioro de su salud, el activista decidió continuar el ayuno con el que exige la liberación de varios presos políticos cubanos.

Según relató su hijo, Adrián del Sol Alfonso, el estado del opositor comenzó a empeorar desde la tarde del jueves y se agravó considerablemente al día siguiente. La presión arterial llegó a registrar cifras extremadamente altas, acompañadas de una glucemia muy baja, fuerte dolor en el pecho, taquicardia y entumecimiento de una mano.

“Al verlo en un estado tan crítico, tomé la decisión de llevarlo de urgencia al hospital antes de que fuera demasiado tarde”, explicó Adrián en un comunicado divulgado en redes sociales.

Al llegar al Arnaldo Milián Castro, Del Sol fue atendido por especialistas de Cardiología, Terapia Intensiva y el cuerpo de guardia. Su severa deshidratación dificultó incluso la canalización de una vena para administrarle líquidos.

Su corazón, recordó el hijo citando al especialista, latía “como un caballo de carreras”

Los médicos le suministraron solución Ringer Lactato –una solución isotónica para hidratar el cuerpo– por vía intravenosa para intentar estabilizarlo. De acuerdo con Adrián, un cardiólogo le advirtió de que, si hubiese demorado más en llegar al hospital, el opositor podría haber sufrido un infarto de miocardio. Su corazón, recordó el hijo citando al especialista, latía “como un caballo de carreras”.

Después de unas dos horas de tratamiento, el personal sanitario comenzó a gestionar el ingreso de Del Sol en Terapia Cardiovascular. Sin embargo, según la familia, no había camas disponibles en ese momento. Ante la demora y después de que mejoraran ligeramente la presión arterial y la glucemia, el activista decidió regresar a su vivienda.

Adrián respetó la decisión de su padre, aunque aseguró que permanece constantemente junto a él y atento a cualquier nuevo deterioro.

El hijo del opositor también aclaró una información difundida inicialmente por algunos medios y cuentas en redes sociales, según la cual Guillermo del Sol había perdido el conocimiento. “Quiero aclarar que Guillermo no estaba inconsciente; estaba consciente”, precisó posteriormente.

Su protesta comenzó el pasado 18 de junio para exigir la liberación del manifestante del 11J Leonel Tristá García y de otros presos políticos

Del Sol cumple este sábado 73 días sin ingerir alimentos. Su protesta comenzó el pasado 18 de junio para exigir la liberación del manifestante del 11J Leonel Tristá García y de otros presos políticos, en su mayoría de Villa Clara.

Su estado de salud llevaba semanas deteriorándose. El pasado 17 de agosto, cuando acumulaba 61 días de ayuno, Adrián explicó a 14ymedio que su padre tenía dificultades para hablar, se mostraba desorientado, sufría dolores articulares y renales y había llegado a pasar varias horas sin orinar.

Una semana antes había tenido que ser llevado al mismo hospital después de sufrir un desvanecimiento. Entonces recibió dos frascos de cloruro de sodio, pero fue enviado de regreso a casa después de que una doctora considerara que no existía criterio de ingreso.

“El huelguista para ir a un hospital tiene que estar muerto; si no, es por gusto”, declaró entonces Del Sol con un débil hilo de voz.

Familiares, religiosos y opositores le han pedido que abandone la huelga

En los días posteriores, la familia continuó informando de fuertes oscilaciones de la presión arterial y episodios de hipoglucemia. Cuba Decide, plataforma de la que forma parte el opositor, aseguró además que había perdido más de 45 libras –unos 20 kilos– desde el comienzo de la protesta.

No es la primera vez que Del Sol recurre a una huelga de hambre. En 2019 pasó 55 días sin comer para protestar contra la política de “regulación” con la que el régimen impedía viajar fuera de Cuba a decenas de activistas, periodistas independientes y opositores. Aquella protesta comenzó después de que su propio hijo fuera retenido en el aeropuerto cuando intentaba salir del país. Antes, en 2017, realizó otra huelga para exigir la devolución de equipos de filmación confiscados por la Policía.

Ahora, después de superar ampliamente la duración de aquella protesta de 2019, las advertencias sobre las consecuencias del ayuno se multiplican. Familiares, religiosos y opositores le han pedido que abandone la huelga. Del Sol, sin embargo, continúa en su vivienda de Santa Clara. Tras la emergencia de este viernes, ha decidido seguir sin comer.