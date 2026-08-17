Pese a las peticiones de opositores y religiosos, Guillermo del Sol sigue con su huelga de hambre

Guillermo del Sol ya había realizado una huelga de hambre de 55 días en 2019

El activista ha cumplido 61 días sin comer y "se encuentra muy débil"

La Habana/El activista y periodista independiente Guillermo del Sol cumplió este lunes 61 días de huelga de hambre “y se encuentra muy débil”, alerta su hijo Adrián del Sol Alfonso a 14ymedio. “Tiene dificultad para hablar, se ve medio desorientado. Presenta dolores en algunas articulaciones y dolores en los riñones”, agrega.

“No ha querido agua. Tampoco ha podido orinar hoy y es preocupante ya la situación debido al paso de los días y que el reloj biológico no perdona”, agrega su hijo.

Hace poco más de una semana, el activista tuvo que ser trasladado al hospital Arnaldo Milián Castro, de Santa Clara, tras sufrir un desvanecimiento. Allí, según informó Del Sol en una transmisión directa, los médicos determinaron que se encontraba deshidratado y le administraron suero intravenoso.

“Lo llevé por urgencia y lo único que le pusieron fueron dos frascos de cloruro de sodio”, recuerda Adrián del Sol. “No le hicieron gasometría, no le hicieron más otra prueba. Lo único que le hicieron fue glicemia y le tomaron la presión, nada más”, añade.

“La doctora le dijo que no tenía criterio de ingreso, supuestamente. Un hombre que lleva 53 días plantado en la huelga”

Además, acusa que “la doctora le dijo que no tenía criterio de ingreso, supuestamente. Un hombre que lleva 53 días plantado en la huelga”. El hijo del activista dice que se lo comentó, “pero ella hizo caso omiso”.

Al respecto, la Fundación Nacional Cubano Americana (Fnca) advirtió en una publicación en X este lunes que el estado de salud del activista es “extremadamente delicado”. En el tuit, dijo además que “la preocupación por su estado crece a medida que la huelga se prolonga y aumenta el riesgo para su integridad física”.

También señaló que el opositor ha sufrido episodios de hipotensión, presión arterial elevada, fuertes dolores de cabeza y una marcada debilidad física.

“Opositores y religiosos que lo han visitado le han pedido que abandone la protesta para preservar su vida”, indicó la Fnca.

Guillermo del Sol inició el ayuno para exigir la liberación de 18 presos políticos y protestar por la revocación de la libertad de Leonel Tristá

Guillermo del Sol inició el ayuno para exigir la liberación de 18 presos políticos y protestar por la revocación de la libertad de Leonel Tristá, manifestante de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, condenado a 8 años de prisión y quien, a finales de junio, también realizó una huelga de hambre en la Tercera Unidad de la PNR de Santa Clara.

No es la primera vez que el integrante de la plataforma Cuba Decide se somete a una protesta de estas características. En agosto de 2019, inició otra huelga de hambre, que duró 55 días, para denunciar las arbitrariedades del régimen contra 150 disidentes regulados, (interdicción de salir del territorio nacional), luego de que a su hijo se le impidiera viajar.

“A los tres o cuatro días de comenzar la huelga a mi hijo le quitan la regulación, pero yo había tomado la decisión de extender mi reclamo a todos los regulados”, explicó el propio activista en ese entonces a 14ymedio.

Antes, en 2017, llevó a cabo una protesta similar para exigir que le devolvieran unos equipos de filmación que la Policía le había confiscado.