Un preso político del 11J cumple 13 días de huelga de hambre en Villa Clara

Leonel Tristá García fue condenado a 8 años de prisión por las protestas de julio de 2021

Leonel Tristá García fue detenido el 16 de junio bajo una orden de revocación de una licencia extrapenal obtenida en 2025

La Habana/El preso político del 11J Leonel Tristá García cumplió este lunes 13 días en huelga de hambre bajo custodia en la Tercera Unidad de la PNR de Santa Clara. El hecho fue difundido por el centro de asesoría legal Cubalex, que denunció que el hombre, de 40 años, está en “riesgo vital”.

Tristá García, quien fue condenado a 8 años de prisión por participar en las masivas movilizaciones de julio de 2021, fue excarcelado en enero de 2025 gracias al acuerdo anunciado por el régimen cubano con el Vaticano. Sin embargo, el pasado 16 de junio fue detenido en su casa en Santa Clara bajo una orden de revocación de la licencia extrapenal.

En su vivienda del barrio El Condado, agentes policiales llegaron con una supuesta orden de registro. De acuerdo con ADN Cuba, Tristá García se negó a que le registraran su casa “porque se dio cuenta de que la documentación no estaba completa”. La policía se fue, pero por la tarde regresó para detenerlo por los supuestos delitos de orden público y desacato.

Ese mismo día comenzó la huelga de hambre. Una semana después, sufrió dos desmayos tras dejar de ingerir agua. Tras ello, “fue confinado en una celda tapiada y sin atención médica adecuada”, remarcó Cubalex.

Una semana después, sufrió dos desmayos tras dejar de ingerir agua. Tras ello, “fue confinado en una celda tapiada y sin atención médica adecuada”

Tres días después, el pasado sábado, “perdió el conocimiento debido a su avanzado estado de debilidad”. Fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro para ser hidratado, “pero la Policía política ordenó regresarlo de inmediato a la celda tapiada”, denunció la ONG.

“Al estar bajo custodia estatal, el Estado cubano tiene un deber reforzado de protección sobre su vida, salud e integridad”, remarcó. Además, indicó que su reclusión “en condiciones agravadas e incomunicación configuran indicios de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

En su publicación, la organización exigió a las autoridades “garantizar atención médica especializada y continua, respetar su dignidad sin recurrir a amenazas o aislamiento, y permitir el acceso inmediato a sus familiares y defensa jurídica”.

La huelga de hambre se ha convertido en la forma de protesta más extrema a la que han recurrido diversos presos políticos en la Isla. Tan solo en mayo, al menos 14 reclusos la realizaron en Cuba, según un recuento de Cubalex.

Tan solo en mayo, al menos 14 reclusos la realizaron en Cuba, según un recuento de Cubalex

Uno de esos casos fue el del preso político Daniel Alfaro Frías, quien inició su huelga de hambre en Guanajay “mientras era sometido a tortura psicológica y amenazas constantes”. Otro fue el Walfrido Rodríguez Piloto, “cuya huelga se extendió durante semanas, fue trasladado a la sala de penados del Hospital Nacional de Boyeros, donde estuvo amarrado a la cama con esposas hasta que la Seguridad del Estado presionó para que depusiera la protesta”, expone el centro en su más reciente informe mensual sobre derechos humanos en Cuba.

“Estas acciones no son hechos aislados, sino la respuesta desesperada de los presos políticos ante los malos tratos, el aislamiento y la falta de garantías legales dentro del sistema penal cubano”, indicó en su reporte.

En un análisis publicado en 2024, la ONG remarca que las huelgas de hambre “son una forma extrema de protesta ante la falta de garantías, abusos y ausencia de vías efectivas de denuncia” ante “violaciones sistemáticas de derechos humanos y responsabilidad directa de autoridades penitenciarias”.

También señala que es una forma de protesta que se encuentra regulada en varios instrumentos jurídicos internacionales. “Aunque no se menciona específicamente en todos los casos, el derecho a la protesta y la libertad de expresión son derechos fundamentales reconocidos internacionalmente y la huelga de hambre puede considerarse una manifestación de estos derechos”, indica.