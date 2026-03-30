Los presos políticos excarcelados por el acuerdo con el Vaticano ascienden a 25

n grupo de familiares de detenidos el 11J en 2022 durante una protesta pacífica en la escalinata de la Catedral de La Habana

La ONG lamenta que aún son apenas la mitad de los prometidos: "Estamos encima del régimen. No les vamos a dejar mentir ni a la Iglesia ni, por supuesto, al pueblo de Cuba"

La Habana/El Gobierno cubano ha excarcelado a dos presos políticos más en en virtud del acuerdo anunciado por el régimen cubano con el Vaticano para la salida de 51 presos, según anunció la ONG Prisoners Defenders este domingo.

Uno de ellos es Evelio Luis Herrera Duvergel, de 25 años y condenado a siete años de cárcel –que cumplía en la prisión de Quivicán, en Mayabeque– por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. El otro, Jarol Varona Agüero, de 52, que estaba en la prisión El Típico, en Las Tunas, con una pena de 13 años de cárcel por "propaganda contra el orden constitucional" por convocar una protesta en Facebook que nunca llegó a celebrarse.

Con estas decisiones, ascienden a 25 los encarcelados por motivos políticos que han salido de la cárcel, menos de la mitad. "Exigimos la liberación de todos los presos políticos en Cuba", afirmó la ONG. "Estamos encima del régimen. No les vamos a dejar mentir ni a la Iglesia ni, por supuesto, al pueblo de Cuba", añadió en una publicación en la que ofreció la lista actualizada.

La mayoría de los excarcelados hasta ahora participaron en las protestas antigubernamentales del 11J y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

La mayoría de los excarcelados hasta ahora participaron en las protestas antigubernamentales del 11J y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición

PD criticó esta semana en redes sociales que sólo parte de los 51 beneficiados por la medida sean presos políticos y subrayó que ocurrió algo similar en el proceso de enero de 2025 cuando "sólo el 40%" (219) de los 553 reos excarcelados fueron presos políticos, ya que el resto "eran presos comunes".

Asimismo, denunció que entre los presos comunes excarcelados "figura al menos uno con un asesinato a sus espaldas", así como otras personas condenados por "robo con fuerza y otros delitos comunes".

Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio del Ejecutivo cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.

Estas excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

Cuba cerró febrero con 1.214 personas detenidas por motivos políticos, según informó PD en su último informe mensual, el mayor registro desde que la organización comenzó a documentar la situación carcelaria en la Isla.