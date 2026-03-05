Panamá visitará este viernes a sus ciudadanos detenidos en Cuba por pintadas contra el régimen

Los diez panameños son acusados de propaganda contra el Gobierno, un delito que se pena con hasta 8 años de cárcel.

Veinte individuos fueron implicados inicialmente en el caso, pero la mitad logró salir de la Isla

Ciudad de Panamá/El Gobierno de Panamá informó este jueves que tiene previsto realizar una visita consular el viernes a los diez panameños arrestados en Cuba acusados de propaganda contra el Gobierno de la Isla, un delito que se pena con hasta 8 años de cárcel.

“Nosotros hemos garantizado la asistencia consular, hemos pedido ver a los panameños. Hoy en la mañana hablé con el embajador (Edwin) Pitty y me ha comunicado que mañana va a ver a los panameños”, afirmó el canciller, Javier Martínez-Acha, al intervenir durante la rueda de prensa semanal del mandatario de Panamá, José Raúl Mulino.

Martínez-Acha subrayó que desde que tuvieron conocimiento del arresto, el embajador Pitty acudió a las autoridades cubanas para solicitar detalles de los sucedido, quienes le aportaron “la información que se conocía, que diez panameños habían pintado consignas en contra del régimen cubano”, aunque aclaró que el total de connacionales implicados en un principio “eran 20, (pero) 10 pudieron salir antes” del país.

Las pintadas estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y contenían frases como “Abajo la tiranía”

El canciller aseguró además que la conversación posterior que mantuvo con su homólogo cubano se realizó “en unos términos muy amigables”, y éste le “dio garantías de que todos los panameños están siendo tratados bien, que van a tener acceso a toda la asistencia legal dentro de la República de Cuba y que si el país desea podría tener asesores exteriores, siempre y cuando ellos lo aprueban”.

El Ministerio del Interior de Cuba informó el lunes pasado del arresto de los diez panameños acusados de supuestamente realizar pintadas críticas con el Gobierno y el sistema político de la Isla en La Habana.

Según la acusación, las pintadas estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y contenían frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”, en referencia, respectivamente, al presidente de EE UU, su secretario de Estado y su embajador en la Isla.

El Ministerio del Interior indicó que los arrestados fueron captados en Panamá, donde residen todos ellos, para “confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional”, y que iban a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país.