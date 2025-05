Los parques solares no pueden con el verano cubano

La Habana/El enésimo parque solar de factura china, ubicado en el municipio de Vertientes, Camagüey, sincronizó este sábado sin que su aporte de 21,8 megavatios (MW) se haya hecho notable en su entrada al sistema eléctrico nacional (SEN). Por el contrario, este domingo la Unión Eléctrica pronostica un déficit de 1.610 MW para el horario pico, mucho más de los 1.530 que preveían para ayer y que terminaron siendo 1.638.

“Nos estancamos en la meseta de los 1.500 megavatios”, valora este domingo Mireya luego de sufrir un apagón de doce horas en Placetas, Villa Clara, que la dejó toda la madrugada abanicando a sus hijos. La mujer, que teme que el calor del verano la sorprenda con déficits tan altos, lleva semanas viendo los números oscilar ligeramente de un día para otro sin que las noticias de mejoras que da la prensa oficial se concreten en la realidad. “Tampoco están respetando las dichosas programaciones”, se queja. “Ponen la luz a la hora que quieren y la quitan también sin que esté previsto. Así no puedo ni planificarme para cocinar”, lamenta.

Según Mireya, los constantes cortes, que por momentos envalentonan y crispan a los cubanos, a la larga van creando una sensación de entumecimiento. “Los apagones pasan de ser una molestia a algo con lo que hay que vivir. Ya nadie se asombra de que la cosa vaya a peor. Pero si mejorara de pronto…, ahí sí hay que asustarse”, ironiza.

Ella también, asegura, se ha ido “endureciendo” ante la situación, que le exige “quejarse menos y resolver más”. “Me di cuenta de que esto ya nos parece normal a muchos hace unos días por una publicación que vi en Facebook. Uno sabe que la cosa está mala de verdad cuando ve que la persona más fina y ecuánime que conoce empieza a publicar improperios por los apagones”, resalta.

Sin embargo, a Mireya, como al resto de los cubanos, no les queda otra que volver eventualmente al “entumecimiento” o “volverse loco”. Al pie del parte de la UNE para este domingo, un usuario reclamaba precisamente a la empresa el saldo de los apagones en la salud mental de la población: “Moa, Holguín. La pusieron a las 6:00 a.m. y a las 10:00 se la llevaron. Hay cosas que no cuadran. En otras etapas de más alto déficit no se la llevaban tanto, estamos a punto de una histeria colectiva por la falta de sueño”.

Y otro contestaba: “Ustedes tuvieron cuatro horas. Hoy (domingo), aquí en Los Palacios, Pinar del Río, desde ayer a las 6:00 de la mañana no vemos la corriente. 29 horas ya y contando, y ayer solo tuvimos dos horas de 4:20 de la madrugada a 6:00 y hasta entonces nada más”.

La “compleja situación electroenergética” de Pinar del Río fue reconocida el sábado por la prensa estatal, que admitió que de los 28 centros de radio y televisión del territorio, 21 estaban inoperativos por la falta de fluido eléctrico. Solo siete, explicó Radio Guamá en una publicación en Facebook, contaban con plantas para respaldar las operaciones, cuyos horarios debieron ser optimizados “para reducir el desgaste y garantizar su funcionamiento en momentos clave”.

“Hemos tenido que proteger los grupos electrógenos, descansándolos en determinados horarios para evitar su deterioro. Por ejemplo, con frecuencia en la mañana, entre las 9:00 y las 12:00, el grupo se apaga. Lo mismo ocurre en el horario de la tarde, hasta que inicia transmisiones Tele Pinar”, indicó Luis Armentero Jaida, director de la División Territorial de Radio en la provincia. Por el momento, añadió, se prioriza la programación de los fines de semana, así como eventos deportivos muy seguidos por la audiencia como los campeonatos europeos de fútbol y el Clásico de Béisbol.

Con averías en la unidad 3 de la termoeléctrica de Cienfuegos, la 2 de Felton (Holguín) y la 1 de Santa Cruz del Norte (Mayabeque), no parece que la Isla pueda escapar a corto plazo de la crisis energética. Según el parte diario de la UNE, también se realizan mantenimientos a las unidades 2 y 3 de Santa Cruz, la 4 de Cienfuegos, la 5 de Nuevitas (Camagüey) y la 5 de Renté (Santiago de Cuba). Además, se encuentran fuera de servicio 63 grupos electrógenos por falta de combustible.