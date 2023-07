Con parsimonia cubana, instalan en 23 y L nuevos semáforos más rústicos que los anteriores

Un grupo de técnicos de la Unidad de Ingeniería de Tránsito llegó este viernes a la intersección más frenética de La Habana, 23 y L. Su objetivo: reparar los ocho semáforos peatonales cuya avería señaló 14ymedio el día anterior y que habían sumido en el caos tanto a los vehículos como a los transeúntes.

Focos fundidos por el uso o dañados por una pedrada, además de la vejez acelerada que sufren todos los objetos de fabricación china, provocaron la rotura total de los ocho dispositivos, apagados por completo este jueves.

El flamante vehículo azul de los ingenieros, de importación reciente, agradecía en un costado la "colaboración del pueblo japonés" que lo donó a la Isla. Con parsimonia, empezaron las labores y desmontaron los aparatos, con absoluto desinterés por parte de los transeúntes, que seguían cruzando la calle cazando el momento perfecto para evadir el flujo de los carros.

Hasta el momento no se ha dispuesto a un oficial de la Policía que regule el tránsito hasta que puedan restablecerse las señales luminosas, y el pronóstico de reparación no parece alentador. Para el mediodía aún no se había instalado el primer foco. "Llevan todo el día trabajando en el mismo poste. Me parece que se van a demorar bastante, porque ya yo fui a Playa y viré y ellos siguen en el mismo lugar", comentó una mujer a su acompañante.

Otro cambio del que serán testigos los habaneros es la sustitución de las modernas pantallas numéricas de conteo regresivo para autos y peatones –colocadas en algunas calles de la capital– por los convencionales focos redondos. Ninguna autoridad de Tránsito ha explicado el porqué del retroceso. Pero a ninguno de los habaneros le inquieta la pregunta: siguen buscando un momento para cruzar a paso acelerado 23.

