Una parte de los 16.000 trabajadores del transporte estatal teme perder su empleo con la reestructuración

El número de pasajes de ómnibus se ha reducido en más de un 80%.

El Grupo Empresarial Automotor acumuló una caída del 47,9% en los desplazamiento de pasajeros y del 31,5% en cargas

Madrid/La supervivencia del sector del transporte estatal cubano descansará, en gran parte, sobre los dos tercios de la plantilla que hay que sacrificar para lograr la viabilidad de 17 empresas del Grupo Empresarial de Servicio de Transporte Automotor (GEA), con 16.487 trabajadores. Según contó su director general, Oscar Alberto Carbajal Serrano, la estructura organizativa tenía 90 trabajadores que se han reducido a 70 y se quedarán, finalmente, en 29.

Estos recortes en la Organización Superior de Dirección Empresarial (Osde), la entidad estatal que agrupa a todas las empresas vinculadas al transporte, afectan al personal de oficina, desde directivos a especialistas, técnicos y personal administrativo, pero los cambios “también llegan a las [17] unidades empresariales de base, muchas de las cuales pasarán a funcionar como mipymes estatales o se constituirán en empresas filiales de las entidades a las que pertenecen”, auguró Carbajal. La advertencia hace temer por el destino de muchos trabajadores que ignoran si serán absorbidos por las nuevas entidades anunciadas.

Carbajal aseguró este miércoles en el programa televisivo Mesa Redonda que, con la crisis actual, "era para que el grupo empresarial estuviera en la quiebra y cerrado", pero atribuyó el éxito a las decisiones tomadas gracias a las 176 transformaciones económicas aprobadas por el Gobierno en junio. El grupo acumuló una caída en el transporte de pasajeros del 47,9% y del 31,5% en cargas. Los datos son peores si se observa el conjunto del sector, como adelantó el ministro Eduardo Rodríguez Dávila en una entrevista con Reuters el pasado mes: un 75% menos de viajes comparados con el año pasado.

Carbajal aseguró este miércoles en el programa televisivo Mesa Redonda que, con la crisis actual, "era para que el grupo empresarial estuviera en la quiebra y cerrado"

La Empresa de Ómnibus Nacionales es, concretó Carbajal, la que peor situación presenta. Ya partía de una tendencia muy negativa, pero en 2026, la escasa disponibilidad de combustible ha provocado un abrupto descenso de los desplazamientos, que han pasado de 5.000 diarios en las rutas interprovinciales a tan solo 844. Según el funcionario, la distribución de las mercancías es otro aspecto preocupante, y afecta a todos los productos, ya sean medicamentos, importaciones de alimentos o, incluso, partes y piezas para los parques solares.

“La transportación multimodal requiere más de 9.000 litros de combustible diarios para garantizar sus operaciones en el país”, advirtió. Eso ha repercutido en los pacientes de hemodiálisis, obligando, en ocasiones, a hospitalizarlos para evitar un desplazamiento caro cuando no imposible, y provocando inconvenientes a los familiares. Otros afectados citados en la emisión fueron el transporte escolar –para el que ha sido necesario coordinar cambios de recorrido y frecuencia– taxis y otros vehículos. En ese grupo incluyó los 900 triciclos para recorridos cortos, cuya disponibilidad también ha sido escasa.

Para abordar la situación, los directivos analizaron soluciones en las 17 empresas, que abarcan todo tipo de actividades colaterales, incluyendo cuestiones como publicidad, tecnología, logística o software, donde se ha centrado la reducción de plantilla.

Los arrendamientos de vehículos, almacenes y locales en las terminales de transporte a privados se han convertido en una fuente de ingresos que el grupo prevé aprovechar, empezando por más de 600 medios de transporte –del total de 12.650 que son propiedad de las 17 empresas del grupo– que ahora están en manos de los “nuevos actores económicos no estatales”.

“De eso es de lo que se trata, de hacer rendir los activos”, dijo Carbajal, que sostiene que todo esto acabará derivando en mejores condiciones de calidad y precio. Hasta la fecha, no obstante, los ciudadanos están lejos de vislumbrar esa situación: los transportes estatales escasean, la corrupción y las tarifas extraoficiales están generalizadas y la alternativa privada, cuando aparece, tiene precios inaccesibles para gran parte de la población.

El funcionario mencionó a las empresas estatales que actualmente se encargan del traslado de personal: Transmetro y la nueva mipyme Transmed, que prevén ampliar sus servicios para sanitarios y pacientes.

El funcionario mencionó a las empresas estatales que actualmente se encargan del traslado de personal: Transmetro y la nueva mipyme Transmed, que prevén ampliar sus servicios para sanitarios y pacientes

Carbajal abundó en la idea de las solineras, ya anunciada también por Rodríguez Dávila a Reuters. El grupo dispone de 120 estaciones de carga adquiridas con presupuesto estatal y fabricadas con participación de la industria nacional, afirmó. Es el doble de las 60 que adelantó el ministro y que se corresponden con las que, según dijo ayer el directivo, están en la comercializadora listas para distribuir a otras provincias. “Es una de las formas de aprovechar la energía local en movimientos locales”, dijo.

Esto serviría para empezar a sostener la circulación del parque eléctrico, cada día más abundante. Actualmente hay en Cuba 150.000 vehículos de este tipo, sumando automóviles, motocicletas y triciclos, un 15% del total. Taxi Cuba acaba de recibir, detalló Carbajal, 200 automóviles de los que 160 ya circulan, y está pendiente de recibir 200 más.

En plena debacle del transporte para el usuario, llamó la atención escuchar al directivo decir que, al menos, la situación administrativa se mantiene a flote, aunque no resuelva los problemas de la población. “Las 17 empresas, ninguna está trabajando con pérdidas actualmente”, afirmó, detallando que, aunque los ingresos no son aún satisfactorios, ninguna va a cerrar el año con pérdidas.

“La primera responsabilidad social del grupo consiste precisamente en garantizar las transportaciones que necesita la ciudadanía, especialmente aquellas vinculadas con servicios esenciales”, remató. Esto, en cambio, no se cumple.