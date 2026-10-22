Se dispara el número de vehículos eléctricos, pero faltan 'solineras'

El Gobierno cubano señala que el transporte de pasajeros ha bajado un 75% y hasta el 90% en el caso de los ómnibus de trabajadores

Madrid/El parque automovilístico eléctrico se ha doblado en Cuba en apenas un año, asegura el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila. En una entrevista concedida a la agencia británica Reuters, el titular de una de las áreas más comprometidas por la falta de combustible cifra en 150.000 los vehículos de este tipo en la Isla, sumando automóviles, motocicletas y triciclos eléctricos.

De acuerdo con sus datos, en todo el país circula un millón de vehículos, por lo que asciende al 15% la cantidad oficial de vehículos eléctricos que se mueven en Cuba, aunque Rodríguez Dávila considera que pueden ser muchos más, ya que se estima elevado el número de los que no están registrados.

El ministro ha aportado una buena cantidad de datos que dibujan con claridad el mal panorama para la movilidad en la Isla. Entre los más desastrosos está el número de viajes de pasajeros, que cae en torno a un 75%. El pasado año, las estadísticas arrojaron 781,8 millones de desplazamientos, por lo que con ese descuento rondarían los 195,45 millones los viajes de personas que utilizan el transporte público.

Los viajes de pasajeros en Cuba han caído un 75%, de los 781,8 millones registrados en 2025 a unos 195,45 millones estimados para este año

Peor aún es la caída que registran los viajes en ómnibus de trabajadores, un 90% que, con los datos de la Onei adquiere una honda gravedad. Si en 2025 fueron solo 32,6 millones, tras un fuerte descenso con respecto al año precedente con poco más de 37 millones, en el actual se llegaría apenas a 3,2 millones. Los desplazamientos desde La Habana al resto de las provincias han pasado de 419 diarios a apenas 11 y las rutas de ómnibus nacionales bajaron de 100 a solo 21.

“El transporte público tradicional se encuentra en uno de sus puntos más bajos de la historia”, lo resumió Rodríguez Dávila, uno de los ministros más valorados del Gobierno actual por su interacción en redes sociales con los usuarios. El funcionario afirmó a Reuters que en la Isla se trabaja “a marchas forzadas en la construcción de estaciones de carga solar” –las denominadas solineras– para cambiar lo antes posible la fuente de energía. Se prevé, dijo, tener 60 instalaciones de este tipo por todo el país.

En la Isla se trabaja “a marchas forzadas en la construcción de estaciones de carga solar” –las denominadas solineras– para cambiar lo antes posible la fuente de energía

En pleno bloqueo energético, desde que en enero de 2026 el presidente de EE UU prohibió el envío a Cuba de crudo desde cualquier país, el único combustible que llega a la Isla es precisamente el que los privados compran en el vecino del norte y el Estado adquiere contraviniendo las normas para la exportación. La gasolina es, en estas circunstancias, un bien escaso y, además, muy caro para un usuario particular.

“Son familias que no pueden desplazarse, personas que no pueden visitar a sus seres queridos enfermos, otros que no logran llegar a un hospital. El drama que subyace a estas carencias es complejo”, dijo Rodríguez Dávila en los días previos a la votación en la Asamblea General de la ONU de la resolución contra el embargo promovida por el régimen cada año y para la que EE UU intenta, con más énfasis que nunca, buscar un resultado menos desfavorables de lo habitual. Esto ha desatado un cruce de acusaciones y una actividad propagandística por ambas partes más feroz que otros años.

Se prevé que el transporte nacional de carga descienda este año a unos 20 millones de toneladas, poco más de un tercio de los 70 millones que se movieron en 2025

El ministro también dijo que se prevé que el transporte nacional de carga descienda este año a unos 20 millones de toneladas, poco más de un tercio de los 70 millones que se movieron en 2025.

La agencia británica ha contado que el ministro realizó un recorrido para presentar a la prensa triciclos eléctricos amarillos, propiedad de una empresa estatal que permanecían parados en un estacionamiento por la falta de electricidad para cargarlos. “Los taxistas, frustrados, expresaron su descontento”, dice la nota, que concluye relatando que Rodríguez Dávila hizo una mueca admitiendo la situación. “Estos son los problemas que tenemos”, dijo.