De la O Levy niega vínculos de la estatal Enetec con los 90 envíos de combustible confiscados en EE UU

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy (c.), junto al presidente Miguel Díaz-Canel (i.) en la termoeléctrica Máximo Gómez, en Mariel, en una imagen de archivo.

En entrevista con Reuters, el ministro cubano de Energía no ve inconveniente la posible compra de las acciones de Sherritt por un empresario cercano a Trump

Madrid/El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, negó rotundamente cualquier vínculo del Gobierno con los envíos de diésel confiscados por las autoridades estadounidenses, en una entrevista publicada este lunes por Reuters.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE UU anunció la semana pasada en Miami la incautación de 90 envíos de combustible a la Isla que tenían como destino la estatal cubana Enetec S.A., dependiente del Ministerio del Comercio Exterior de Cuba y que está incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos estadounidense (Ofac) desde el pasado julio.

En la misma rueda de prensa, uno de los agentes especiales estadounidenses confirmó que Enetec estaba también “de alguna forma relacionada” con los buques Grace y Jaira Provider que fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses en aguas del Caribe mientras cargaban combustible con destino a Cuba.

De la O Levy dijo a Reuters que no tenía conocimiento de ninguno de esos envíos. Además, recalcó: "Podemos asegurarles que no hubo ningún contrato de ningún tipo con Enetec", e insistió en que "ninguna empresa estatal cubana ha logrado conseguir un contrato de combustible, ya sea para pequeñas o grandes cantidades".

"Ninguna empresa estatal cubana ha logrado conseguir un contrato de combustible, ya sea para pequeñas o grandes cantidades"

No se podía esperar otra respuesta del ministro, ya que las sanciones de EE UU prohíben expresamente la venta de combustible a cualquier empresa u organización vinculadas al Estado cubano. Las sospechas de las autoridades estadounidenses apuntan en realidad al uso de testaferros para hacer llegar discretamente el diésel al consumidor final: Enetec y cualquier otro cliente estatal.

Desde febrero de este año, Washington permite exportaciones de combustible al sector privado cubano, pero excluye de esas operaciones a instituciones gubernamentales de Cuba. La normativa exige, además, que las transacciones posteriores no beneficien directa ni indirectamente a los destinatarios excluidos.

La manera en que empresas estatales cubanas se han beneficiado de las importaciones de combustible desde EE UU realizadas por mipymes ha sido documentada más de una vez por 14ymedio. Este domingo, un incidente volvió a dejar en evidencia este vínculo: un incendio en un tanque de combustible en la empresa Azutecnia, subsidiaria de la estatal Azcuba, en Granma. Aunque no hay pruebas de que el combustible incendiado de la empresa estatal fuera importado desde EE UU ni suministrado por una mipyme, Cuba no tiene condiciones para producir combustible refinado a partir del crudo nacional.

Las importaciones de combustible desde EE UU se han disparado en los últimos meses y han alcanzado niveles inéditos desde 1959, llegando a superar incluso las entregas de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, y aumentando cada vez más: en los primeros ocho meses del año, el acumulado de productos derivados del petróleo exportados hacia la Isla ascendió a 231,74 millones de dólares.

Estos datos concretos no impidieron que De la O Levy afirmara en la entrevista con Reuters sobre esas importaciones: “Me atrevería a decir que la cantidad que ingresa al país ni siquiera cubre el 3% de sus necesidades de combustible”.

"Siempre hemos dejado claro que lo que la compañía estadounidense compraría son acciones de Sherritt, no de la empresa conjunta"

El ministro fue cuestionado también sobre la situación de la minera canadiense Sherritt International, sancionada por EE UU, que se vio obligada a interrumpir este año las operaciones de su empresa conjunta con el Gobierno cubano en la mina de Moa, Holguín. La compañía canadiense firmó un acuerdo no vinculante en mayo con Gillon Capital –una compañía estadounidense cuyo vicepresidente es Ray Washburne, un ex funcionario de la Administración de Trump– para vender una participación en su negocio. La entrada de capital estadounidense permitiría a la Sherritt obtener una autorización de la Ofac para continuar sus operaciones en Cuba.

Sobre este asunto, el funcionario cubano respondió que Cuba estaría dispuesta a seguir operando bajo las reglas existentes de la empresa conjunta si se llega a un acuerdo. "Siempre hemos dejado claro que lo que la compañía estadounidense compraría son acciones de Sherritt, no de la empresa conjunta", dijo, y recalcó: "La empresa canadiense cotiza en bolsa y cualquier inversor tiene derecho a comprar sus acciones".

“Pero cualquier reinicio requeriría discusiones sobre cómo suministrar combustible y repuestos, y también cómo manejar los pagos por exportaciones e insumos de producción”, dijo, refiriéndose a las sanciones de Washington como obstáculo para los negocios. “Si la intención es reanudar la producción de níquel, sería necesario resolver todos esos problemas”.

"Estamos avanzando con nuestras soluciones poco a poco, aunque no tan rápido como nos gustaría"

De la O Levy también habló de las instalaciones de energía renovable en el sistema eléctrico nacional. Aseguró que 144 parques solares producen una capacidad combinada de 1.418 megavatios (MW), “lo que garantiza la generación diurna básica de electricidad”.

Sobre la producción de crudo nacional dijo que “se mantiene estable” y que se destina casi en su totalidad a las plantas de energía termoeléctrica: alrededor del 40% de la electricidad de Cuba proviene de ese petróleo nacional.

"Estamos avanzando con nuestras soluciones poco a poco, aunque no tan rápido como nos gustaría", admitió el ministro.