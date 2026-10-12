Cinco heridos, uno en estado crítico, en el incendio de un tanque de combustible de Azcuba en Manzanillo

El incendio ocurrió en un 'isotanque' de Azutecnia, subsidiaria de la estatal Azcuba, en Manzanillo (Granma)

Podría tratarse del primer accidente con carburante importado de EE UU a través de testaferros privados, en violación de las sanciones de Washington

La Habana/Un incendio en un isotanque de combustible dejó cinco heridos en la empresa estatal Azutecnia, subsidiaria de la estatal Azcuba, en Manzanillo (Granma), uno de ellos en estado crítico y otro grave. El fuego, que empezó durante la noche del domingo, fue extinguido después de varias horas de trabajo de los bomberos, según CNC TV Granma.

El siniestro “se desató al momento de abrir un contenedor con recipientes de combustible en la UEB Talleres y Desmonte, perteneciente a Azutecnia, entidad conocida como T22 y adscrita al Grupo Azucarero Azcuba, dedicada al soporte técnico de la agroindustria azucarera”, según la cadena oficialista.

El parte identifica a Hermes Soria Romero, de 47 años, como el paciente en estado crítico, con quemaduras en el 31% del cuerpo. Luis Roberto Tamayo Cedeño, de 36 años, permanece grave, con lesiones en el 16% de la superficie corporal.

Bomberos de Manzanillo apagando el 'isotanque' de combustible incendiado en la empresa estatal Azutecnia / CNC TV Gramna

Los otros tres heridos, Pedro Manuel Depara Ramos, de 22 años; Blas Sosa Vázquez, de 66, y Ernesto Espinosa Leyva, de 59, recibieron el alta médica, aunque deberán continuar bajo seguimiento facultativo.

El comunicador Baldo Alexy Blanco González indicó en Facebook en la noche del domingo, mientras el fuego seguía activo, que los dos primeros lesionados de que se tuvo información, habían sido trasladados al Hospital Provincial Celia Sánchez Manduley, en Manzanillo.

Las fotografías difundidas por los medios oficiales muestran una enorme llamarada que se eleva desde uno de los extremos del contenedor, por encima del techo de las instalaciones. En otras imágenes, varios bomberos, con el agua hasta los pies y rodeados de mangueras, dirigen potentes chorros hacia el interior del isotanque, cuyas paredes han quedado ennegrecidas por el fuego.

La información oficial no precisa qué tipo de combustible ardió ni qué provocó su ignición. Tampoco ha aclarado la procedencia del carburante almacenado en las instalaciones de Azutecnia.

La pregunta cobra especial relevancia en un momento en que una parte del combustible importado por empresas privadas es desviado hacia entidades estatales, pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos. En mayo, 14ymedio documentó que vehículos de empresas estatales y mixtas repostaban en gasolineras cuyos surtidores estaban alquilados a mipymes, entre ellas la antigua Shell de Guanabacoa, en La Habana.

Parte del combustible importado por empresas privadas cubanas es desviado hacia entidades estatales, pese a las restricciones impuestas por EE UU

Washington permite determinadas exportaciones de combustible al sector privado cubano, pero excluye de esas operaciones a instituciones gubernamentales y otras entidades restringidas. La normativa exige, además, que las transacciones posteriores no beneficien directa ni indirectamente a los destinatarios excluidos.

El pasado septiembre, este diario comprobó también que la gasolinera El Eficiente, cercana a Villa Marista, suministraba carburante a vehículos del Ministerio del Interior, incluidos los de la empresa estatal de seguridad Sepsa. No hay pruebas, por el momento, de que el combustible incendiado en Manzanillo fuera importado desde Estados Unidos ni suministrado por una mipyme, aunque Cuba no está en condición de producir combustible a partir del petróleo nacional.

Se trata, además, del primer accidente de este tipo que ocurre, al menos oficialmente, después de varias advertencias sobre los peligros de almacenar carburante sin las condiciones adecuadas. El pasado 30 de septiembre, el Cuerpo de Bomberos de Cuba alertó, mediante una publicación de la página Minint Hoy en Facebook, sobre los riesgos de utilizar tanques plásticos IBC para guardar combustible.

Es el primer incendio de este tipo después de las advertencias de las autoridades sobre los peligros de almacenar carburante sin las condiciones adecuadas

Estos depósitos son distintos de los depósitos metálicos, como el que se incendió en Manzanillo, utilizados para transportar líquidos a granel. Los bomberos recomendaron emplear recipientes homologados, mantenerlos alejados de fuentes de calor o chispas eléctricas, disponer de extintores y evitar el trasiego de combustible sin las medidas de seguridad correspondientes.

Un mes antes, la Dirección de Bomberos de Holguín había denunciado graves irregularidades en el almacenamiento de gasolina y diésel, especialmente en establecimientos vinculados a la comercialización privada. Los inspectores encontraron depósitos sin condiciones técnicas, locales carentes de planes contra incendios y contenedores de gran capacidad transportados sin la certificación exigida.

Los bomberos llegaron a proponer “suspender el llenado y la entrada de nuevos tanques hasta encontrar soluciones técnicas”, como depósitos soterrados o almacenes con muros cortafuegos y sistemas de ventilación.

Desde febrero, empresas privadas cubanas comenzaron a importar diésel en isotanques, contenedores cisterna de 25.000 litros y otros de menor tamaño para realizar entregas directamente a los clientes.