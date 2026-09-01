Los bomberos de Holguín emiten una alerta roja sobre los depósitos de combustible

Holguín/La alerta de la Dirección de Bomberos de Holguín sobre el alto riesgo que supone el almacenamiento inadecuado y la venta de combustibles de cualquier manera da la medida de la rápida expansión del negocio privado de gasolina y diésel en esta provincia. El periódico local ¡Ahora! alerta de que los carburantes se están guardando en grandes cantidades sin cumplir las condiciones técnicas ni de ubicación exigidas por las normas de protección contra incendios.

La advertencia tiene lugar cuando han proliferado, en las últimas semanas, los puntos de venta minorista en las calles y carreteras de Holguín, como ha constatado este diario. Este mismo martes, en distintos tramos de la Circunvalación, había varios puestos donde vendedores ofrecen gasolina directamente a motoristas y conductores, junto a otros productos –como vegetales y alimentos– que habitualmente se venden a orillas de las carreteras.

La escena pone en evidencia hasta qué punto el combustible importado por el sector privado se ha convertido en una mercancía de venta cotidiana en la provincia. Se trata de una cadena en la que las mipymes compran y almacenan y pequeños vendedores lo adquieren para revenderlo directamente a los conductores. El precio oscila entre 2.150 y 2.500 pesos por litro, con diferencias entre unos vendedores y otros, puesto que este esquema ha comenzado a generar competencia.

En las últimas semanas han proliferado en Holguín los puntos de venta minorista en las carreteras. / 14ymedio

Como también señala ¡Ahora! y comprobó este diario, los puntos de venta pueden encontrarse “junto a productos agrícolas, en garajes, portales, aceras y carreteras”. El medio oficialista menciona las calles Maceo y Vidal Pita, el Camino Militar, la carretera hacia Mirador de Mayabe, los alrededores de la Placita de Pueblo Nuevo y distintos puntos de la avenida Capitán Urbino. El periódico holguinero llega a mencionar “una rastra parqueada con un contenedor de donde se desmontan tanques IBC de mil litros de gasolina y entraban a un almacén, sin ninguna señal de advertencia a conductores”.

Son pocos los negocios certificados para almacenar o transportar los volúmenes de carburantes que se están manejando, admite el medio oficial. Entre los establecimientos auditados por malas prácticas de almacenamiento “solo” se habían impuesto cuatro multas, de 60 pesos cada una, “hecho que llama a la reflexión”, recalca la autora de la nota. De acuerdo con ella, muchos de los vendedores desconocen las normas que deben seguir para transportar o almacenar carburante.

La normativa establece además límites para el transporte de combustible por particulares–hasta 20 litros de gasolina y 200 de diésel–, pero los bomberos denuncian el traslado en camiones de tanques de 1.000 litros y sin la certificación de seguridad correspondiente.

También plantean una inspección conjunta con el Ministerio de Energía y Minas y cursos obligatorios para los custodios y trabajadores sobre el uso de extintores

Las autoridades señalan que las mipymes que almacenan combustible no disponen de planes de protección contra incendios, emergencia y evacuación aprobados por ese organismo, una falta que califican de grave y sancionable. También advierten de que un establecimiento destinado al almacenamiento debe contar, entre otros requisitos, con ventilación suficiente, extintores, señalización y delimitación del área. La alerta oficial incluye la recomendación de mantener una franja de tierra desnuda de cinco metros alrededor de los tanques para impedir que un incendio de maleza llegue hasta los depósitos, además de restringir el acceso al área y llevar un registro de las personas y vehículos que entran y salen.

“Ante todas estas irregularidades por incumplirse varios artículos y disposiciones de las normas cubanas” el cuerpo de bomberos propone “suspender el llenado y la entrada de nuevos tanques hasta encontrar soluciones técnicas”, como depósitos soterrados o bodegas construidas con muros cortafuegos, ventilación natural y diques de contención. También plantean una inspección conjunta con el Ministerio de Energía y Minas y cursos obligatorios para los custodios y trabajadores sobre el uso de extintores y el control de derrames.

Durante décadas, la importación, distribución y venta de combustibles en Cuba estuvieron bajo control estatal. El cambio comenzó el pasado febrero, cuando el Gobierno cubano autorizó a las mipymes a importar carburantes para sus propias actividades, mientras EE UU ampliaba las sanciones sobre las empresas estatales y establecía excepciones para el sector privado. En junio, como parte de las 176 medidas anunciadas por el Gobierno cubano para “transformar la economía”, las autoridades ampliaron la apertura al permitir la participación privada y extranjera en la comercialización de combustibles.

La expansión de la venta minorista ha sido visible también fuera de Holguín. En La Habana, 14ymedio documentó en julio una red de compraventa que incluía mipymes sin relación directa con el negocio de los combustibles y vendedores que ofrecían gasolina en la calle a precios de hasta 3.500 pesos por litro. En agosto, este diario encontró puestos junto a la Vía Blanca donde jóvenes ofrecían botellas de un litro de gasolina a entre 2.600 y 2.800 pesos, a pocos metros de una gasolinera estatal.

Esta competencia entre vendedores privados ha provocado que los precios del combustible en el mercado informal hayan tendido a descender en las últimas semanas.