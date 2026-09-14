La gasolinera "El Eficiente" surte de combustible al aparato represivo del régimen cubano

No cabe duda de que ese servicentro despacha carburante procedente de EE UU, pese a la prohibición de Washington de entregar gasolina al Estado

La Habana/Hace más de cinco meses que llegó el segundo y último tanquero del año con combustible a Cuba y, al margen del cierre de las fábricas, los constantes apagones y la falta de transporte público, hay un sector que nunca ha bajado su nivel de actividad: para los camiones, autos y motos con policías y miembros del Ejército no existe la escasez de gasolina.

¿De dónde saca el Gobierno el combustible con el que mueve a su aparato represivo desde hace meses? En La Habana, uno de los puntos de suministro está ubicado exactamente a una cuadra de Villa Marista, en el cruce entre las calles de San Miguel y D'Strampes, donde una gasolinera de Cupet surte a todo tipo de vehículos pertenecientes al Ministerio del Interior. El nombre del local no puede ser más irónico: El Eficiente.

Un reportero de 14ymedio pudo comprobar que el lugar abastece a vehículos de la estatal Sepsa (Empresa de Servicios Especializados de Protección, S.A.), responsable de operaciones de seguridad de ese organismo y otros sectores estratégicos, así como los camiones que transportan habitualmente a las brigadas especiales, conocidas como boinas negras, además de las motos Suzuki, en las que patrullan los agentes de la Seguridad del Estado.

La información llegó a este diario a través de un vecino de la zona que alertó de la presencia, desde al menos agosto, de este tipo de actividad. “Por ahí todos los días pasan cientos de vehículos de todo tipo, desde guaguas para transporte personal (desde y hacia su Ministerio del Interior, ubicado en la Plaza José Marti), camiones de volteo, autos con chapa M, B, y P, centenares de motos Suzuki con sus respectivos matones…”, afirmó.

“Me pregunto cómo es posible que se burlen así de las sanciones al régimen. El aparato represivo está activo al 100%, eso ha pasado durante más de 66 años”, lamentaba el denunciante, que dice sospechar que la gasolina importada por algunas mipymes está financiada por el régimen para su propio uso. "Nadie aqui genera riqueza suficiente para comprar un isocontenedor de combustible que cuesta miles de dolares".

El pasado marzo, la consultora Auge alertaba de las dificultades que podía tener una empresa privada cubana, las únicas autorizadas para comprar gasolina en EE UU, para realizar esta operación. Según sus cálculos, la inversión para adquirir e importar un isotanque completo de 25.000 litros ronda los 50.000 dólares, una cifra muy elevada para la gran mayoría de los negocios locales.

En La Habana, uno de los puntos de suministro está ubicado exactamente a una cuadra de Villa Marista. / 14ymedio

Las importaciones de gasolina desde EE UU, sin embargo, no dejan de crecer. En lo que va de año, y desde que la Administración de Donald Trump autorizó estas transacciones, las empresas cubanas adquirieron productos derivados del petróleo por valor de 156,8 millones de dólares, más de 61 de ellos fueron solo en el mes de julio, el último del que hay datos disponibles. Además, el primer ministro, Manuel Marrero, dijo ese mismo mes, ante la Asamblea Nacional, que ya se había autorizado “el primer negocio de inversión extranjera para la importación, distribución y comercialización de combustible”, una descripción que coincidía con la de A Granel, la mipyme con oficinas en La Lisa y almacén de Cupet en la Avenida del Puerto que 14ymedio visitó aquel mes.

El funcionario agregó que más de un centenar de privados habían recibido ya permiso para comercializar combustible de forma mayorista. Aunque la normativa de EE UU es clara e impide que el régimen reciba gasolina, este diario ya ha documentado en ocasiones previas que muchos vehículos estatales se llenan en servicentros cuyo combustible ha sido importado por particulares.

Aunque la población es consciente de que el Estado está abasteciéndose con esos cargamentos, el malestar viene, sobre todo, por el destino que se le da. “Mi zona hace días, como tantas otras, que no tiene agua y no son capaces de enviar una pipa por falta de combustible –denuncia el vecino del servicentro–. ¡Tamaña ironía! Para dar palos sí hay gasolina. Para beber y bañarse, no”.