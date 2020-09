Los particulares quieren exportar sin pasar por las empresas estatales

El foro debate convocado este jueves por el diario oficial Cubadebate para responder a las dudas de particulares interesados en la exportación a través de empresas del Estado tuvo mucho de foro y poco de debate. Muchas de las 37 empresas autorizadas como intermediarias comparecieron para responder a las dudas concretas de algunos cuentapropistas, pero nadie acogió las propuestas y críticas vertidas en más de 550 comentarios entre los que una idea emergía constantemente. ¿Por qué no permitir las exportaciones directas si EE UU penaliza las que se hacen a través del Estado?

"Lo que se quiere es que se importe/exporte cualquier medio, producción, servicio, etc. por medio del Estado. Claro, así nos hacen víctimas del bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos contra el Gobierno cubano. Sépase que el dichoso bloqueo es contra el Gobierno, no contra las personas naturales que ejercen el trabajo por cuenta propia", argumentaba molesto un comentarista.

"Sabemos que el bloqueo es real, pero no nos molesta tanto lo impuesto por personas que no nos interesan. El que nos molesta es el de los propios compatriotas"

"He tenido la posibilidad de visitar Panamá y México. En esos países visité varias tiendas de compatriotas que viven allá. (...) Ahí los cubanos importan mercancía de China o Europa, tienen bodegas que las abastecen proveedores privados, donde en una chiquitica de 4x4 he visto más servicios y productos que en Carlos III. Entonces me pregunto, ¿por qué el cubano se tiene que ir para poder contar con esas libertades? Eso es lo que nos molesta, cuando el Estado brinde esas posibilidades sin estar haciéndonos la vida un yogurt, entonces se verá la luz al final del túnel. Sabemos que el bloqueo es real, pero no nos molesta tanto lo impuesto por personas que no nos interesan. El que nos molesta es el de los propios compatriotas", clamaba otro lector.

El foro estaba concebido para plantear las dudas sobre los vínculos entre empresas estatales de comercio exterior y formas de gestión no estatales, denominadas ahora por las autoridades FGNE, lo que no pasó inadvertido para otro lector. "Qué manía de complicarlo todo. Ahora hasta inventaron unas siglas nuevas: FGNE para designar a las Formas de Gestión No Estatales. Oigan eso, ¿No es mejor llamarlo sector privado o cooperativo? La rimbombancia y los eufemismos nos matan", observaba con sorna.

Según el Ministerio de Comercio Exterior las empresas estatales elegidas tienen más de 1.056 solicitudes de particulares para realizar algún tipo de operación y casi 732 trabajadores por cuenta propia y unas 119 cooperativas están en negociaciones. Para conocer las experiencias, resolver dudas y anotar quejas, empresas y organismos estatales dieron respuesta a muchas preguntas en el foro, pero los usuarios que lamentaban cómo se está trabajando no recibían soluciones satisfactorias.

"Realmente aburre. 2020 e intentamos hacer algo que el mundo lleva siglos haciendo", arrancaba un lector

"Realmente aburre. 2020 e intentamos hacer algo que el mundo lleva siglos haciendo", arrancaba un lector que se despedía con un saludo revolucionario. "¿Por qué en vez de asesorar no abastecen un gran mercado de insumos en CUC para estos trabajadores? No, es más sencillo cobrarles honorarios por las gestiones. Ah, y en USD. No soy quién para criticar y sabemos que las críticas molestan, pero todo lo complican, quieren buscar la rentabilidad de estas empresas con particulares", remata.

Algunos usuarios también lamentaban que la Aduana no permita a los particulares importar sin fines comerciales algunos productos complicando y encareciendo los procesos. "Por qué no nos permiten a nosotros los cubanos realizar sin que medien estas empresas nuestras, a importar lo que necesitamos?"" Totalmente de acuerdo. Las personas no necesitamos a empresas estatales como intermediarios para exportar o importar", conversaban dos usuarios.

El carácter impositivo de las medidas era algo que reprochaban otros lectores pues, si bien muchos convenían que en todos los países del mundo existen intermediarios que cobran por facilitar los trámites, no es obligatorio pasar por ellos. "En cualquier parte del mundo se puede importar y exportar con los propios medios y gestiones. Que el Gobierno y las entidades eduquen en el tema es una cosa, que impongan sus mecanismos es otra", sostiene una lectora. "Me parece que es contradictorio que se diga que las empresas estatales autorizada, se ponen para ayudar a las cuentapropistas que quieren importar y sea obligado", insiste otro comentarista.

Aunque algunos lectores se muestran favorables a las medidas del Gobierno y piden paciencia a quienes están molestos, estos últimos les reprochan su actitud. "Me llama la atención que tenemos en el debate personas que defienden todo tipo de trabas y otras que ven la realidad de que importando se altera el precio del vendedor, en ocasiones, hasta más de 10 veces. Esos defensores seguro tienen motos o carros. Mientras los que trabajamos tendremos que ahorrar toda la vida para importar una moto. Estamos equivocados. Con cada medida pasan años en demostrar que está mal. Y los que sufren son los trabajadores"."

"Con cada medida pasan años en demostrar que está mal. Y los que sufren son los trabajadores"

Las consultas sobre el cobro del dinero obtenido también son numerosas. Los particulares reciben el 80% en moneda libremente convertible y el 20% restante en pesos cubanos, pero muchos de los usuarios se preguntan por qué no pueden emplear el dinero en lo que deseen. El importe en divisas, al estar en una cuenta asociada a la importación y exportación debería transferirse a una cuenta personal, pero no está muy claro cómo se organizaría el proceso ni las respuestas aclaran nada a los lectores.

"No existe actualmente prohibición para las personas naturales de extraer de su cuenta moneda libremente convertible, solo se tiene que tener en cuenta las disponibilidades de estas monedas en las sucursales bancarias al momento de la extracción", responde el Banco a un comentarista que pregunta si puede llevarse su dinero en efectivo.

Pero la respuesta se topa con la realidad. "BNC con todo respeto: nunca hay divisas líquidas para extraer en efectivo, eso lo he tratado de hacer muchas veces y nada, siempre he tenido que acudir al mercado informal".

