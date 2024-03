El Partido Comunista de Cuba prohíbe más procesiones de Semana Santa

La Habana/Varios templos verán limitadas sus celebraciones de Semana Santa por falta de autorización del Partido Comunista de Cuba (PCC) para salir a las calles en procesión. Fuentes de la Iglesia católica han informado a 14ymedio de la suspensión de celebraciones en al menos dos parroquias de Villa Clara, mientras que otros miembros del clero han notificado públicamente a sus comunidades que las autoridades negaron los permisos habituales.

Líderes de otras denominaciones cristianas en Matanzas, que han decidido celebrar en conjunto la Semana Santa, también han manifestado a este diario su temor de que, cuando llegue la recta final de las festividades –el próximo fin de semana–, el Departamento de Asuntos Religiosos del PCC frene las salida a la calle.

De momento, “fue autorizado el vía crucis ecuménico [la procesión con la cruz en la que intervienen varias Iglesias] este Viernes Santo, desde el Santuario de la Caridad hasta el templo bautista de la calle Medio, en la ciudad de Matanzas”, explica a 14ymedio uno de los organizadores de la celebración.

Las advertencias del PCC impedirán que el próximo viernes la parroquia de Sagua la Grande celebre la procesión del Santo Entierro. En sus redes sociales, el cura de esta comunidad, Wilfredo Leiter, explicó que este domingo salieron con un “gran crucificado” a las calles para aprovechar la única autorización con la que contaban.

“Ese Cristo era para sacarlo el Viernes Santo, pero como las autoridades que dicen respetar la libertad religiosa no dieron el permiso para ese día, pues lo sacamos hoy. Si bajó de su altar y pesa 300 libras, no se iba a quedar sin salir a la calle”, espetó.

El caso más sonado, sin embargo, vuelve a ser el de Lester Zayas, el sacerdote habanero crítico con el Gobierno al que, por segundo año consecutivo, se le prohíbe convocar la procesión del Santo Entierro en la parroquia del Sagrado Corazón, en El Vedado. “En el día de ayer fui informado a través de los canales pertinentes que no sería aprobada la procesión”, dijo el dominico en Facebook.

La ruptura de una tradición de 11 años, añadió Zayas, pese a haber solicitado con tiempo al PCC el consentimiento, tendrá consecuencias para la comunidad. El año pasado, recordó, las autoridades alegaron no tener personal “para garantizar la seguridad” de la festividad. “En esta ocasión la negativa vino dada en relación a mi persona. Por lo visto, mis homilías incomodan o ponen nerviosos a algunos”, dijo.

Consideró que la negativa es un “castigo” por sus declaraciones contra el régimen y una “violación de la libertad religiosa”, puesto que la solicitud la hizo “a nombre del pueblo” y no a título personal. “Nunca en mis años de sacerdocio he hecho uso del espacio público, dígase durante las procesiones, para exhortar a nada que no sea la piedad. Soy muy consciente del espacio público y máximo defensor de un Estado laico, como para saber distinguir entre el espacio público que lleva un tipo de tratamiento y el espacio religioso que lleva otro”, zanjó. Aclaró que, no obstante, la procesión se realizaría en el interior del templo.

Otra de las voces más críticas con el Gobierno dentro del clero católico, Kenny Delgado, recordó este lunes en su sermón en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, las palabras que los sacerdotes cubanos dirigieron a la Policía tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J): “No alces la mano contra tu hermano”.

Trazando una analogía entre los agentes cubanos y los legionarios romanos del relato de la Pasión de Cristo, Delgado aludió a quienes agreden al pueblo con “un tubo, una cadena, un cuchillo”. A sus argumentos, los parroquianos respondían repitiendo el mensaje de no violencia del 11J.

Este lunes, un sacerdote católico informó a 14ymedio de que en la diócesis de Bayamo-Manzanillo varias parroquias tampoco tendrán procesiones de Semana Santa. “El Gobierno no quiere gente en la calle por miedo a posibles manifestaciones. Eso nos ha puesto en obligación de dejar de hacer algo que llevamos haciendo año tras año. El año pasado hubo procesiones y todo se hizo con la paz de Dios”, señaló el religioso.

"Estamos muy disgustados por esa decisión, la fe no tiene nada que ver con la política y no debería mezclarse", añadió, visiblemente indignado, a este diario. Una opinión que comparte un vendedor que habitualmente se coloca en la esquina de la iglesia de Manzanillo al que tampoco ha gustado nada la medida.

La noticia de la suspensión circuló a partir de una fuente que alertó al medio católico Aciprensa. La nota contó con la opinión de Osvaldo Gallardo, un escritor y activista religioso que reside actualmente en Miami pero ha vivido más de 40 años en la Isla y trabajado en proyectos de cultura y comunicación de la Conferencia Episcopal cubana. “[El régimen] teme mucho a las concentraciones de personas ahora mismo”, afirmó.

Gallardo recordó un caso ocurrido el 10 de septiembre de 1961 cuando un joven llamado Arnaldo Socorro fue herido de muerte ante la iglesia Nuestra Señora de la Caridad en La Habana, por su defensa de una procesión prohibida y gritar “viva Cristo Rey”. “Una procesión puede, bajo el entusiasmo y la devoción de Semana Santa, crear un caldo de cultivo para que estalle de pronto otra manifestación de tipo político”, comentó el escritor.

Este domingo, mientras tanto, el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, conocido por su discurso crítico con el Gobierno que le ha causado algunos problemas con la propia Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, hizo un alegato en la oración del Domingo de Ramos ante la Virgen de la Caridad del Cobre en defensa del pueblo que pide “corriente y comida”. “¿Eso es inalcanzable? ¿Es pedir demasiado? No. Nuestro pueblo también pide la libertad”, dijo el prelado.