'Yo soy patria o muerte', una nueva respuesta del oficialismo contra el himno 'Patria y Vida'

El cantante Cándido Fabré vuelve a participar en la "guerra de las canciones" del Gobierno cubano contra el tema Patria y Vida, convirtiéndose, por ahora, en el rostro más célebre dentro de la Isla que se ha sumado a la respuesta oficial.

Con imágenes desincronizadas del sonido, paisajes turísticos vetados a los cubanos que no tienen acceso al dólar y viejas consignas revolucionarias, la canción Yo soy patria o muerte critica a los artífices de Patria y Vida. Así, son blanco de escarnio Alexander Delgado, del dúo Gente de Zona, Yotuel Romero, Maykel Osorbo y, especialmente, Descemer Bueno, del que se dice en la letra "no va a hacer na’".

Fabré, un músico reconocido y que goza del favor del Gobierno, tiene dardos también para el actor exiliado Alexis Valdés, opositores como Eliécer Ávila y Rosa María Payá y hasta para La Guarachera de Cuba, Celia Cruz.

Fabré, un músico reconocido y que goza del favor del Gobierno, tiene dardos también para el actor exiliado Alexis Valdés

Conocido por sus improvisaciones, Fabré es llamado por muchos el Rey del Repentismo de la música bailable. Su timbre ronco le da un sello peculiar a sus interpretaciones pero, con el paso de los años y serios problemas con la voz, no ha podido igualar la popularidad de sus más conocidos temas como El sombrero de yarey .

Ahora, reaparece después de un largo tiempo sin nuevas canciones. "Yo soy de Patria o Muerte. Yo soy un guerrero que tiren pacá. Métele coco. Métele mente. Esa guerra no sirve ni aquí ni allá", dice el estribillo de la canción, cuyo videoclip recicla escenas de otro tema oficialista de Fabré, Vamos que de esta salimos.

No es la primera crítica de Fabré a un tema que no solo ha alcanzado en su canal de YouTube más de cuatro millones de reproducciones, sino que se ha convertido en todo un himno para activistas dentro y fuera de la Isla. Semanas después de estrenarse Patria y Vida, el pasado febrero, dijo que los artistas que salían de Cuba no tenían derecho a criticar al régimen, lo que le valió una reprimenda de Alexis Valdés.

El tema se estrenó en un canal de YouTube que algunos exiliados consideran controlado por la Seguridad del Estado.

"Si ustedes son tan martianos debieron ser fidelistas", canta Fabré en otro momento de la canción. "Son más de 60 años. Somos cultos. Somos libres. Aquí hay un pueblo que vive con lo poco que tenemos. Un pueblo que no se rinde. Patria o Muerte. Venceremos".

Este miércoles El Micha rompió su silencio con 'Un sueño (Cuba grita libertad)', una canción dedicada a denunciar la miseria y la represión en Cuba

Tras el estreno de Patria y Vida, el régimen desató una campaña propagandística contra los artistas que participaron en el video, algunos de los cuales no se habían pronunciado antes políticamente para evitar represalias.

Pero junto a los himnos oficialistas, no han faltado las canciones del otro lado de la trinchera. Si el pasado 15 de marzo fueron Willy Chirino, Alexis Valdés y Arturo Sandoval, con Yo soy cubano, este miércoles el cantante Michel Fernando Sierra, El Micha, rompió su silencio con Un sueño (Cuba grita libertad), una canción dedicada a denunciar la miseria y la represión en Cuba.

Sierra, que tampoco se había pronunciado antes políticamente, canta: "Hace falta un cambio aunque sea por casualidad. Cada día está peor, La Habana no aguanta más. El pueblo está diciendo: "¡Está bueno ya!" Cruzan 20 países o en balsa se van".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.