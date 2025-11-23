Un pederasta y ex líder izquierdista prófugo de España es localizado en Cuba y se vuelve a escapar

Martiño Ramos Soto, condenado por violar a una alumna desde que ella tenía 12 años, es fotógrafo en La Habana y se hace llamar Martín Soto

Madrid/La Habana/El profesor de primaria, ex líder en Orense (Galicia) de la coalición izquierdista En Marea y prófugo de la Justicia española Martiño Ramos Soto se encuentra refugiado en La Habana. Lo ha revelado este domingo El Español y lo confirman a 14ymedio fuentes que lo han conocido en persona.

“Yo no te puedo explicar la cantidad de veces que ese tipo me invitó a su casa, diciéndome que para hacerme fotos y qué se yo. La suerte es que yo nunca le pinté gracia. Se ve una persona amable, súper buena gente, y todo lo contrario”, dice a este diario una modelo que asegura que el individuo intentó seducir también a otra conocida “con aspecto de adolescente”.

Condenado a 13 años de cárcel por violar “sádicamente” a una alumna de manera continuada desde que esta tenía 12 años y durante cuatro, Ramos Sotos debió haber entrado en prisión en España el 15 de septiembre, fecha en la que descubrieron que ya había desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades giraron una orden de busca y captura y la Guardia Civil lo ha estado buscando infructuosamente desde entonces.

En la capital cubana, donde según El Español reside “al menos desde julio de 2025”, se presenta como fotógrafo y de nombre Martín Soto. En sus redes sociales pueden verse imágenes de la capital cubana hasta hace cinco días. El amigo de una mujer con la que solía salir tras conocerla por Instagram, revela que el gallego vivía en El Vedado, concretamente en 27, entre E y F. Vivía, tiempo pasado, porque ya no está.

Los vecinos le dijeron que "se había ido bien temprano con todas sus maletas"

“Se fue el viernes en la mañana”, asegura esta fuente, que relata que ese mismo día citó a su amiga por mensaje para darle algo y más nunca respondió. “Le escribió y lo llamó muchas veces, preocupada, y al ver que no contestaba se presentó en su casa. Los vecinos le dijeron que “se había ido bien temprano con todas sus maletas”. La línea de móvil cubana que tenía se encuentra sin señal.

Las fuentes que han convivido con él en La Habana aseguran que “se la pasaba en eventos sociales, exposiciones, museos y teatro” y que frecuentaba restaurantes, bares y centros culturales como la Fábrica de Arte Cubano, Tempo, Fangio o La Azotea de la India. “Artistas aquí, conoce a una pila, y a dueños de negocios también”. A todos, dice el joven que accedió a hablar con 14ymedio, los conocía por Instagram. “Si eran chiquitas medio fotogénicas, les escribía para decirle que quería hacerles fotos”.

No es, pues, como menciona El Español, que se moviera “sin llamar la atención”, sino que el círculo en el que se movía no tenía ni idea de quién era en realidad Martín Soto. “No nos cabe en la cabeza que sea la misma persona que hemos leído en las noticias. Eso le pasa a todos los que lo conocieron, y fueron bastantes”, dice otro de los amigos que lo trató. “Él siempre ocultó su nombre a todo el mundo, y le preguntaban cuándo se iba y nunca decía nada”.

Cuenta de Instagram de "Martín Soto", con fotos de La Habana hasta hace cinco días. / Instagram/Captura

El caso de pederastia por el que fue condenado causó gran conmoción en la opinión pública española. Ramos Soto había sido una figura muy visible en la izquierda local, y varios líderes nacionales de Izquierda Unida, Podemos y Sumar se habían presentado en público con él. Además, presumía en redes y actos de estar volcado con la causa feminista. Se presentaba, de hecho, tal y como contó una activista a El País, como “un aliado perfecto” y el “ideal de masculinidad”.

Bajo este disfraz, se ocultaba una verdad muy distinta. En otro reportaje de El Español, el pasado octubre, se revelaba que Ramos Soto no solamente había violado a la menor “al menos diez veces”, entre los 12 y los 16 años de ella, sino que “le propinaba bofetadas y azotes a modo de práctica sádica”.

El hecho de que él tuviera reconocimiento social en Orense, “hizo que a la víctima no se le creyera”, confesó a El País una ex compañera de militancia. La historia se ha replicado en distintos medios españoles a partir de los hechos consignados en la sentencia. Ramos Soto, nacido en esa ciudad de la Galicia interior en 1975, ejercía como maestro de música en la escuela de la víctima, a la que dio clases al menos siete cursos.

Con ella contactó primero por Instagram, ocultando quién era, cuando ella tenía 11 años, y entre ambos se estableció una “relación virtual”. A la vez que se presentaba “como un apoyo emocional para ella”, la presionaba para que le enviara fotos íntimas. Cuando descubrió que su interlocutor era en realidad su maestro de música de primaria, empezó el abuso físico.

"No nos cabe en la cabeza que sea la misma persona que hemos leído en las noticias"

Con 16 años, en 2021, después de una violación tras la que la dejó malherida, la menor finalmente lo denunció, pero Ramos Soto siguió dando clases, pues, alegaba el gobierno regional, “las autoridades judiciales en ningún momento decretaron medidas cautelares”. No fue suspendido de su empleo hasta tres años después, luego de ser declarado culpable por la Audiencia Provincial de Orense, algo que ratificó después el Tribunal Superior de Galicia.

El Tribunal Supremo, desechando todos los recursos de la defensa de Ramos Soto, declaró en firme la condena en julio de 2025, pero él abandonó España antes de que se confirmara esa sentencia, por lo que no había alertas en su contra. El país europeo no tiene tratado de extradición con la Isla, con lo que la entrega se complica. “Mientras permanezca allí, es muy difícil traerlo de vuelta”, dijo una fuente jurídica a El Español.

El problema, de acuerdo al relato de la modelo contactada por 14ymedio, empeora con su súbita desaparición. “Ahora el tipo está perdido totalmente, desaparecido del mapa, porque parece que ya sabe que la gente lo está buscando”, dice la modelo que habló con este diario.

“Yo creo que él se fue porque alguien lo reconoció y le llegó alguna señal de que lo habían descubierto”, refiere otro de los conocidos. “Por otra parte, teniendo en cuenta el comportamiento de él en los últimos días, yo creo que él ya tenía planeado irse. No se fue de corretaje”.