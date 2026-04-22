El pederasta gallego condenado por violar a una menor es extraditado de Cuba a España

Martiño Ramos Soto en Orense, cuando era líder de la coalición de izquierdas En Marea.

Martiño Ramos Soto, de 50 años y conocido activista político, fue arrestado en La Habana en noviembre pasado

La Habana/El ciudadano español Martiño Ramos Soto, detenido en Cuba tras fugarse para no cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar a una menor de edad, fue finalmente extraditado de vuelta a su país este miércoles.

Fuentes próximas al proceso informaron a EFE que Ramos Soto embarcó esta tarde en un avión rumbo a Madrid tras haber aceptado voluntariamente su traslado a España para cumplir la pena de privación de libertad.

Este profesor de 50 años y conocido activista político fue arrestado en La Habana en noviembre pasado, en cumplimiento de una solicitud de la Audiencia Provincial de Ourense y tras un proceso de colaboración entre ambos países.

El Gobierno de España había solicitado ya formalmente su extradición después de que lo pidiese la Audiencia Provincial de Ourense el 31 de octubre pasado. Según fuentes consultadas por EFE en noviembre, la Policía cubana era consciente de la presencia de Ramos Soto en Cuba desde hacía meses y desde entonces estaba bajo observación, pero no había sido detenido, hasta “hace unos días”. Pese a ello, las autoridades de la Isla le habían permitido vivir con total tranquilidad.

La tensión por este caso aumentó después de que el diario madrileño El Español y 14ymedio publicaran que el maestro residía en Cuba al menos desde julio de 2025. En la capital había estado haciendo vida normal con el nombre de Martín Soto, pero según fuentes de este diario, hacía pocos días, antes de su arresto, que había abandonado de improviso su alojamiento en La Habana.

Natural de Ourense, fue condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad

Ramos Soto era en el momento de su detención uno de los diez nombres de reclamados por la justicia española.

Natural de Ourense, fue condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Además de profesor de educación infantil y primaria, Ramos Soto es exmilitante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba parecía estar al tanto de la entrada del violador en el país y mantenía una vigilancia sobre su persona, pero no procedió a detenerlo inmediatamente.

Según informó la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional, Ramos Soto es natural de Ourense, tiene 50 años y fue condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Ramos Soto es ex militante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo

Una vez fue condenado en julio de 2025, Ramos Soto no atendió el auto de entrada en prisión para cumplir la pena. Entonces se emitió una orden de detención nacional, si bien los agentes tenían ya indicios de que el condenado se encontraba fuera de España.

Según la reconstrucción policial de su fuga, Ramos Soto se desplazó en julio a Portugal para, desde Lisboa, volar a Brasil. De allí viajó a Perú y luego, finalmente, a Cuba. La policía española consideraba que el condenado contaba con algún apoyo en la Isla.

Además de profesor de educación infantil y primaria, Ramos Soto es ex militante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo.

Su inclusión en la lista junto con otros diez fugitivos -hay conocidos narcotraficantes, un asesino, un histórico atracador y varios agresores sexuales,- se debe, según la Sección de Fugitivos a una cuestión "estratégica".