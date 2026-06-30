A pedradas, frustran un nuevo intento de robo de paneles solares en Ciego de Ávila

Algunos custodios han expresado que, de continuar este nivel de agresión, podrían verse obligados a abandonar el lugar

La Habana/Por segunda vez en un mes, las autoridades frustraron un intento de robo de módulos fotovoltaicos del Parque Solar Fotovoltaico Las Nereidas, en Ciego de Ávila. La noticia fue revelada por Invasor, que informó que el hecho se registró durante la madrugada del 21 de junio, cuando tres personas fueron detectadas durante un recorrido del personal de vigilancia.

Sin medios sofisticados ni armas consigo, asaltantes y vigilantes se enfrentaron a pedradas por varios minutos, según el medio provincial. Luego, al ver que la batalla estaba perdida, “los tres individuos huyeron por el mismo orificio que habían abierto en la malla electrosoldada”.

Un recorrido posterior mostró marcas en forma de X en puntos alejados de las garitas, “aparentemente para señalizar zonas vulnerables”, así como “evidencias del paso de al menos dos medios de tracción animal y grupos de piedras acopiadas deliberadamente junto al cerco”. Las autoridades concluyeron que “todo apunta a una acción planificada, no a un intento espontáneo”.

También se confirmó que no hubo daños en los módulos fotovoltaicos, los equipos tecnológicos, el sistema de iluminación “ni en ningún otro activo físico”.

Este intento es el segundo en los últimos 30 días. El caso previo se registró el 20 de mayo

Este intento es el segundo en los últimos 30 días. El caso previo se registró el 20 de mayo. En ese entonces, dos intrusos fueron detectados intentando desmontar paneles en el área suroeste de la instalación. Tras el hecho, Cubadebate informó que “la instalación reforzó sus medidas de protección”, pues se aplicó soldadura en frío A+B para fijar los paneles a sus marcos y dificultar su desmontaje, además de que se coordinaron patrullajes nocturnos con la policía y se reforzó el cercado perimetral.

“El patrón es preocupante”, dice Invasor, que señala que se realizó un informe sobre el último intento. En él se advierte que “algunos custodios han expresado que, de continuar este nivel de agresión, podrían verse obligados a abandonar el colectivo por temor a daños físicos”. El periódico remarca que “si el miedo desplaza a los trabajadores de sus puestos, los criminales habrán logrado, sin robar nada, lo que no consiguieron irrumpiendo”.

Además, critica que no se hayan tomado más medidas para proteger “las infraestructuras energéticas del país” y remarca que los parques solares “son piezas clave de la transición que Ciego de Ávila impulsa” y que “necesitan también respuestas institucionales más robustas”, entre ellas “mayor presencia y coordinación” con el Ministerio del Interior, “refuerzo técnico del cercado perimetral y una evaluación seria de los puntos de vulnerabilidad que los propios intrusos ya se han tomado el trabajo de identificar”.

El hecho se suma a una serie de robos contra infraestructuras solares y eléctricas registrados en Cuba durante 2026. En mayo, cuatro personas golpearon y amarraron al custodio de una estación de bombeo en Holguín, para sustraer 32 paneles solares. En marzo, dos hombres fueron condenados a nueve y siete años de prisión por robar aproximadamente 50.000 tornillos destinados al montaje de paneles solares, con un perjuicio calculado en 620.000 pesos.

En marzo, dos hombres fueron condenados a nueve y siete años de prisión por robar 50.000 tornillos destinados al montaje de paneles solares

También se han reportado múltiples casos de robo de aceite dieléctrico, utilizado en transformadores y equipos de alta tensión como aislante y refrigerante. El pasado 24 de junio, una nota de la Fiscalía de Santiago de Cuba informó de que un hombre murió electrocutado y que otro fue detenido y acusado de sabotaje tras intentar robar el combustible de un banco de transformadores eléctricos en el poblado de El Cobre.

Los hechos ocurrieron el 9 de mayo, pasada la medianoche, cuando tres personas se acercaron a una fábrica de pienso en el kilómetro 8 de la carretera Central. Según la Fiscalía, uno de los tres subió a un poste, destapó los transformadores con una llave española y comenzó a extraer el aceite dieléctrico con una manguera, mientras los otros dos vigilaban y ayudaban a depositar el líquido en porrones.

En ese momento, el fluido eléctrico llegó repentinamente al sistema y la persona que estaba sobre el poste recibió un impacto que le provocó la muerte.

El fluido eléctrico llegó repentinamente al sistema y la persona que estaba sobre el poste recibió un impacto que le provocó la muerte

El robo de aceite dieléctrico, que se ha convertido en el protagonista más conveniente del discurso oficial sobre los delitos energéticos, para no profundizar en el desvío de combustible, se ha convertido en un asunto de seguridad nacional.

A finales de mayo, se llevó a cabo un juicio ejemplarizante por este delito. En Artemisa, un hombre de 36 años, residente en La Habana y natural de Isla de la Juventud, sustrajo en febrero pasado 70 litros de aceite dieléctrico de una subestación eléctrica en Cayajabos. La acusación fue calificada como “sabotaje” y la Fiscalía pidió 12 años de prisión.

Para sustraer aceite dieléctrico, los ladrones suelen aprovechar la oscuridad, las desconexiones del sistema eléctrico nacional (SEN) y las subestaciones sin vigilancia. Llegan con pomos, mangueras, recipientes o vehículos de tracción animal. Manipulan el equipo, extraen el fluido y se van con un botín que luego circulará por el mercado negro. Pero no siempre saben lo que tocan. Y no siempre sobreviven.