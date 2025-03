El periodista cubano José Gabriel Barrenechea denuncia que su vida en la cárcel es un “infierno”

Madrid/Con cuatro meses de prisión a cuestas, y a la espera de juicio por participar en las protestas del pasado 8 de noviembre en Encrucijada, Villa Clara, el periodista José Gabriel Barrenechea envió, este viernes, un mensaje desesperanzado. “Tras pasar meses preso, y tener como único horizonte un buen tiempo más en prisión, solo por participar en una manifestación pacífica y apolítica, nadie puede pedirme que sienta algo positivo por un sistema político, unas instituciones, y un cuadro dirigente, que son los responsables últimos de este infierno a que se ha reducido mi vida”, comunicó al diario independiente CubaNet desde la cárcel La Pendiente.

Allí fue trasladado el pasado 18 de noviembre, desde la Unidad de Instrucción Policial de Santa Clara, donde lo habían mantenido incomunicado durante varios días. El reportero había sido detenido en Encrucijada, uno de los múltiples lugares que registraron manifestaciones tras el paso del huracán Rafael y un consiguiente colapso del sistema eléctrico nacional.

“Es evidente, para mí, que un sistema político que no es capaz de tolerar el disenso pacífico, y los pedidos desde la calle, cuando los canales establecidos no han funcionado, no es ni justo ni representa un amplio consenso social, y en realidad tampoco es fuerte”, dijo también a CubaNet.

“Como mis declaraciones y publicaciones lo demuestran, siempre lo he apostado todo a una evolución del actual sistema político, y a un acercamiento entre Cuba y EE UU”

De igual manera, expresó: “No estoy por un ‘cambio de régimen’ de manera violenta. Como mis declaraciones y publicaciones lo demuestran, siempre lo he apostado todo a una evolución del actual sistema político, y a un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos”.

Según cuenta CubaNet con fuente en allegados de la familia, la madre de Barrenechea, de 84 años, se encuentra muy enferma y ha quedado a merced de la buena voluntad de amigos. El periodista, su único hijo y familiar, era el que se encargaba de su cuidado y le hacía “prácticamente todo”.

Junto a Barrenechea, fueron detenidos otros seis manifestantes. El periodista, al que pretendían procesar por “sedición” pero finalmente juzgarán por “desorden público”, se defendió también en su mensaje a CubaNet: “Mi participación personal en esa protesta pacífica y apolítica (pues los ciudadanos se basaban en la exigencia de servicio eléctrico), se concretó en estar allí, sin tocar calderos, y en tratar de mantener ese carácter pacífico y apolítico”.

Diversas organizaciones internacionales han denunciado la situación de Barrenechea, que estuvo en huelga de hambre los primeros 10 días de reclusión, y cuya salud preocupa a sus más cercanos. Una fuente familiar dijo a CubaNet que el periodista padecía “desnutrición extrema, infecciones estomacales y de la piel, trastornos del sueño” y que “ha pasado por estados ansiosos y también depresivos que agravan su estrés psicológico”.

“Mi participación personal en esa protesta pacífica y apolítica, se concretó en estar allí, sin tocar calderos, y en tratar de mantener ese carácter pacífico y apolítico”

La Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) ya subrayó en su día que llevarlo a La Pendiente representaba “un grave riesgo para su vida”, que era una prisión conocida por “sus condiciones de hacinamiento extremo y por albergar a presos de todo tipo”.

Prisoners Defenders, por su parte, lo ha incluido en algunos de sus informes, destacando que permanece sin tutela judicial y recordando la persecución que desde hace años venía sufriendo a manos de la Seguridad del Estado: “Está regulado para impedirle salir del país, se le niega el derecho a trabajar y sus libros están prohibidos en Cuba”.

Actualmente, cuenta CubaNet, recibe visitas familiares cada 15 días. Su abogada pidió un cambio de medida debido a la condición de salud de su madre, pero le fue denegada.