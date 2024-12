El periodista Henry Constantín cumple cuatro días detenido por la Seguridad del Estado

La Habana/Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cumple este lunes 96 horas detenido por la Seguridad del Estado en El Vivac de La Habana. Este lunes pudo, no obstante, comunicarse con el medio que dirige y declaró que “le dedica su Navidad a todos los presos políticos de Cuba, sin excepción”, especialmente a Félix Navarro, a su hija Sayli Navarro y a Sissi Abascal. De igual manera, agradeció los mensajes de solidaridad que han pedido su liberación en redes sociales.

Según informó La Hora de Cuba, un colaborador –del que no ofrecen el nombre– se acercó hasta el centro de detención del Ministerio del Interior, situado en el municipio de Arroyo Naranjo, pero las autoridades se negaron a proporcionarle cualquier tipo de información, así como a recibir artículos de aseo personal que llevaba para el periodista.

“El oficial de guardia –a quien no se pudo identificar por su grado militar– me dice que los domingos no se recibe nada, que ellos los domingos no reciben ningún paquete para ningún detenido”, contó esta fuente a La Hora de Cuba. “Ellos persisten en que no se puede saber nada de ningún detenido”. Solamente reciben paquetes lunes, miércoles y viernes en un estricto horario, de 9 am a 11 am y de 2 pm a 4 pm.

"A ese detenido la visita le corresponde este jueves, pero en su caso la jefatura tiene que valorar si se le permite o no"

De igual manera, le advirtieron sobre Constantín: “A ese detenido la visita le corresponde este jueves, pero en su caso la jefatura tiene que valorar si se le permite o no”.

El periodista camagüeyano fue apresado el pasado jueves, víspera de la “marcha del pueblo combatiente” organizada por Miguel Díaz-Canel en respuesta al mantenimiento de Cuba en la lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo. Ese mismo día, añade el medio independiente, fue interrogado por seis agentes de la Seguridad del Estado que le dijeron que sería traslado a Camagüey “de acuerdo a la disponibilidad de combustible del Ministerio del Interior”.

La Hora de Cuba indica que este mismo lunes fue presentado un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial de La Habana, “que será asentado mañana por falta de personal el día de hoy”, detallaron, y que debe ser respondido legalmente en un plazo de tres días.

Otros disidentes hostigados el 19 de diciembre fueron el periodista Juan Manuel Moreno, director del medio del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Amanecer Habanero, y la activista Yamilka Lafita, alias Lara Crofs. A ambos, la policía política les prohibió salir de su casa bajo amenazas de ser detenidos.