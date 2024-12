En vísperas de su "marcha combativa", el régimen hostiga a periodistas independientes en toda Cuba

La Habana/Con detenciones arbitrarias, cierre de calles y suspensión de clases el Gobierno cubano allanó este viernes el camino para realizar su “marcha del pueblo combatiente”, un acto convocado y promovido por Miguel Díaz-Canel “en respuesta” al mantenimiento de Cuba, un año más, en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo.

Las autoridades pusieron la atención en los periodistas independientes y activistas, la víspera de la manifestación oficialista. Entre los detenidos previo al acto de hoy está Henry Constantín, director del medio La Hora de Cuba, quien estuvo más de 24 horas en paradero desconocido, hasta que pudo realizar una llamada telefónica para informar de que está en el Centro de Clasificación de detenidos El Vivac, en el reparto de Capri, Calabazar, del municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana.

De acuerdo con información que el propio comunicador dio a La Hora de Cuba antes de su detención, dos agentes lo estaban esperando afuera del edificio donde vive. “Amanecí sin conexión y salí hasta la acera a buscarla. Allí se me acercó (un agente) y me enseñó una billetera con carnets cuando le pregunté quién era”. El oficial le respondió: “Qué mala memoria tienes” y le dijo que tenía que “acompañarlo a conversar”.

“Me dijo que me daba 10 minutos. Le pregunté bien molesto si necesitaba llevar mochila y me dijo que no, que era breve, pero igual la he preparado”

“Me dijo que me daba 10 minutos. Le pregunté bien molesto si necesitaba llevar mochila y me dijo que no, que era breve, pero igual la he preparado”. Estas fueron las últimas declaraciones que el medio recibió del comunicador. Constantín aseguró que uno de los dos agentes estuvo involucrado en una de sus detenciones anteriores, en septiembre de 2023.

Otro periodista acosado por el Gobierno es Juan Manuel Moreno, director del medio del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) Amanecer Habanero, quien tiene prohibido salir de su casa. Su caso fue similar al de Constantín. Este jueves por la mañana, dos agentes de la Policía y el “mayor Vladimir”, de la Contrainteligencia, fueron a su casa “para advertirle que no podría salir hasta nuevo aviso y que estaría siendo vigilado de cerca”.

Según un reporte del ICLEP, Moreno contó que le dijeron que “para ellos es muy fácil recogerme desde hoy [jueves] y hasta quién sabe cuándo; que sería mejor para mí y mi familia que me quedara quieto en la casa”.

El ICLEP también dio cuenta del hostigamiento del Gobierno contra otros comunicadores y activistas. Es el caso de Yasser Toledo, del medio Páginas Villareñas, quien fue citado para una “conversación” ayer por la tarde en la oficina del jefe de sector de su zona. “A las 8:35 am, aproximadamente, cuando salía camino a la escuela donde trabajo como profesor de inglés, me abordó un agente de la Seguridad del Estado que no se identificó, para decirme que la 1:00 de la tarde debía presentarme en el sector de la policía porque deseaban conversar conmigo. Cuando le pedí que me mostrara la citación oficial, me dijo que no hacía falta, pero que me convenía presentarme”, narró a ICLEP.

La activista Yamilka Lafita también fue intimidada. El Observatorio de Derechos Culturales denunció acoso contra la historiadora de arte, quien en su cuenta de Facebook informó de que dos agentes afuera de su casa le advirtieron que no podía ir a la marcha. Uno de ellos “se acercó y pateó la reja y, en tono intimidante, exclamó: ‘¿tú te crees la ministra de Salud Pública? El pueblo no está contigo y desprecia a la gentuza como tú’”. El hombre, un joven, fue aún más amenazante y remató: “Un accidente, una puñalada, se la dan a cualquiera. Si llegas a caer, tú sabes lo que les hacen a las mujeres como tú allá dentro. Si yo fuera tú, me fuera pa’l carajo, para que sepas”.

El Observatorio de Derechos Culturales denunció acoso contra la historiadora de arte Yamilka Lafita

También, como sucedió en torno al pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se han reportado cortes en los servicios de internet y de la telefonía móvil. Asimismo, no hay transporte hacia El Vedado. En las calles, como en el boulevard de San Rafael, Galiano o Neptuno, no hay prácticamente transeúntes, y los negocios permanecen cerrados.

Además de la suspensión de clases, la movilización “oficial” también afectó la realización de algunos trámites. El consulado de Estados Unidos en La Habana suspendió las citas para entrevistas y anunció, en un comunicado en su página web este jueves, que serán reprogramadas.

En X, además emitió una alerta y agregó que solo ofrecerá “servicios de emergencia”. Asimismo, detalló que las calles cercanas al Malecón y Tribuna Antiimperialista estarán cerradas al tráfico y llamó a evitar “áreas de protestas y multitudes” y mantenerse “alerta ante presencia policial y desvíos de tráfico”. Finalmente, dijo que los servicios completos serán reanudados con normalidad el lunes 23 de diciembre.

La marcha, además, se llevará a cabo en una nueva jornada con un alto déficit eléctrico. La Unión Eléctrica de Cuba prevé este viernes, para la hora pico, una afectación de 1.525 megavatios (MW). Esto se da un día después de que se anunciara el segundo mayor déficit anual, de 1.771 MW, y en un año en el que se han registrado tres apagones a nivel nacional en los últimos dos meses, lo que ha generado protestas sociales, muchas de las cuales terminaron con decenas de detenidos, según el último reporte mensual de Prisoners Defenders.