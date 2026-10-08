Periodistas cubanas ganan el Premio Roche por un reportaje sobre la corrupción en el sistema de salud pública en la Isla

La investigación describe una red de intermediarios y empleados que cobran por consultas, operaciones, diagnósticos y medicamentos.

La investigación, publicada por Casa Palanca, documenta los pagos ilegales que deben abonar los cubanos para recibir servicios médicos que deben ser gratuitos

La Habana/El Premio Roche de Periodismo en Salud 2026, en la categoría de Periodismo escrito, fue otorgado este miércoles a una investigación sobre la corrupción en el sistema de salud pública cubano realizada por Luz Escobar, Mel Herrera, Laura Vargas y Náyare Menoyo y publicada en julio de 2025 en la web de Casa Palanca.

El reportaje, titulado La privatización silenciosa: prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud cubano, fue elegido entre 319 trabajos presentados en su categoría, indicó la Fundación Gabo en San José, Costa Rica, donde se falló el galardón. En total, el certamen internacional, organizado por la farmacéutica suiza Roche a través de su división latinoamericana, con la secretaría técnica de la Fundación Gabo, recibió 699 postulaciones de 20 países.

Casa Palanca es un colectivo independiente creado en 2021 por periodistas y activistas cubanas residentes dentro y fuera de la Isla. Surgió con el propósito de ofrecer protección y apoyo a mujeres y personas no binarias vinculadas al periodismo, y desarrolla también investigaciones con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

El jurado consideró que la investigación aborda un problema “extremadamente sensible y difícil de documentar en un contexto de fuerte opacidad institucional”

El jurado, integrado por los periodistas Roxana Tabakman, de Argentina, y Nuño Domínguez, de España, con la asesoría del médico español Joan Carles March Cerdá y la colombiana Carmen Eugenia Dávila, experta en economía de la salud, consideró que la investigación aborda un problema “extremadamente sensible y difícil de documentar en un contexto de fuerte opacidad institucional”.

También la definieron como “una destacable iniciativa periodística que sortea la censura en la Isla”, y valoró la combinación de testimonios, encuestas, análisis jurídico y datos económicos para demostrar la extensión de los cobros ilegales.

El trabajo, elaborado con cifras de la plataforma CubaData, gestionada por Pablo Díaz Espí –director de Diario de Cuba– y de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), incluye una encuesta a 2.141 residentes en Cuba a principios de 2025. Según el estudio, el 74,3% de quienes necesitaron atención médica pagó por servicios o medicamentos que deberían ser gratuitos, mientras que el 78% recurrió a contactos personales para conseguir consultas, tratamientos o diagnósticos.

El 80,1% de los encuestados necesitó atención sanitaria durante el año anterior, pero apenas el 9,2% pudo obtener siempre los servicios requeridos. Más de la mitad, el 54,6%, recibió asistencia solo algunas veces y otro 13% nunca consiguió acceder a ella.

La investigación describe una red de intermediarios y empleados que facilitan consultas, operaciones, diagnósticos y medicamentos a cambio de dinero o favores

La investigación pone números a una realidad documentada por la prensa independiente, y describe una red de intermediarios y empleados sanitarios que facilitan consultas, operaciones, diagnósticos y medicamentos a cambio de dinero o favores. Entre los factores que alimentan este mercado informal figuran las carencias de instrumental médico, el éxodo de profesionales y la imposibilidad de acceder por las vías habituales a numerosos tratamientos.

Uno de los casos documentados es el de Dianelis, una paciente de Santiago de Cuba que, después de seis años de espera, pagó 25.000 pesos por una operación de fibromas. Además, tuvo que comprar el instrumental necesario. Otra mujer, Arysa Hernández, residente en La Habana, relató que desembolsó 10.000 y 15.000 pesos por dos ingresos hospitalarios y sus respectivas cesáreas.

Los cobros también alcanzan procedimientos más sencillos. Una consulta acompañada de empastes dentales puede costar entre 700 y 2.000 pesos, mientras que una extracción dental alcanza los 3.000. El uso de equipos de rayos X puede exigir hasta 1.500 pesos, pese a tratarse de servicios públicos.

El reportaje examina el deterioro de los hospitales, agravado por la falta de medicamentos, anestesia, reactivos e instrumental quirúrgico, y el éxodo de profesionales

El reportaje examina asimismo el deterioro de los hospitales, agravado por la falta de medicamentos, anestesia, reactivos e instrumental quirúrgico, así como por el éxodo de profesionales. Para muchos pacientes, las alternativas se reducen a soportar largas esperas, renunciar a los tratamientos o pagar para conseguirlos.

Las autoras describen este fenómeno como una “privatización encubierta” del sistema de salud cubano, que profundiza las desigualdades y deja a los pacientes con menos recursos en una situación de especial vulnerabilidad, incluso ante urgencias médicas.

La investigación recuerda que las propias autoridades cubanas han reconocido delitos relacionados con el robo y desvío de recursos sanitarios, así como la venta ilegal de servicios, medicamentos e insumos. En abril de 2025, Granma informó de que esas prácticas figuraban entre las tendencias negativas detectadas en el balance anual del Ministerio de Salud Pública.

“Este reconocimiento significa muchísimo para nosotras y, especialmente, para el periodismo independiente cubano”, escribió Luz Escobar

“Este reconocimiento significa muchísimo para nosotras y, especialmente, para el periodismo independiente cubano”, escribió Luz Escobar, colaboradora de 14ymedio, en la publicación de la Fundación Gabo en Facebook que anunció el premio. La periodista señaló que investigar la situación sanitaria de la Isla fue “un enorme desafío”, pero también una responsabilidad con quienes confiaron sus historias al equipo.

“Recibimos este premio en nombre de Casa Palanca, CubaData y de todas las personas que hicieron posible La privatización silenciosa”, añadió Escobar.

Los equipos ganadores de la decimocuarta edición del Premio Roche recibieron un trofeo y un diploma, y un representante de cada uno podrá asistir con los gastos cubiertos al Festival Gabo 2027, en Bogotá.